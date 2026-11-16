Sức kết nối từ chương trình Tinh hà 'Say Hi'

Ca sĩ Quang Hùng MasterD trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau hai đêm diễn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), “Tinh hà “Say Hi” concert - Hẹn giữa tinh hà” khép lại chặng dừng chân tại Thủ đô với nhiều điểm nhấn mới. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chương trình làm mới các tiết mục bằng cách dàn dựng sân khấu, phối hợp âm nhạc và vũ đạo, đồng thời tăng cường giao lưu, tương tác với khán giả.

Cụ thể, ở đêm 3, tiết mục “MVP” được mở đầu bằng phần piano do Wren Evans trực tiếp trình diễn, kết hợp vũ đạo mới. Sang đêm 4, “Im đợi người anh thương” và “Perfume” cũng được điều chỉnh phần mở đầu, kết thúc; đặc biệt, buitruonglinh gây chú ý khi đưa mascot Koalaoke lên sân khấu.

Chương trình được đầu tư về dàn dựng sân khấu và âm nhạc.

Một số tiết mục được đầu tư về ý tưởng trình diễn, tạo nên những điểm nhấn đặc biệt cho khán giả thủ đô. “Giải cứu thế giới” gây bất ngờ với màn thay đổi trang phục ngay trên sân khấu; “Thêu hoa dệt gấm” tái hiện không gian đám cưới với quy mô dàn dựng lớn, trong khi “Bad night” khuấy động khán giả bằng màn xuất hiện của các nghệ sĩ trước phần trình diễn chính. Những thay đổi này cho thấy concert không chỉ dừng ở việc chuyển thể nội dung từ chương trình truyền hình lên sân khấu trực tiếp. Việc điều chỉnh các bản phối, bổ sung chi tiết dàn dựng và xây dựng những tình huống biểu diễn mới góp phần duy trì sức hấp dẫn của các tiết mục sau nhiều lần trình diễn.

Bên cạnh các tiết mục nhóm, sân khấu solo của Best 5 gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CONGB, CAPTAIN BOY và buitruonglinh cũng gây ấn tượng cho khán giả. Năm nghệ sĩ lần lượt trình diễn những ca khúc gắn với dấu ấn cá nhân như “Casting”, “Tell me why”, “Chờ chút…”, “Vô tình đánh rơi” và “TOP 1”. Tại concert, những sân khấu này tạo điều kiện để nghệ sĩ thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc riêng và khả năng làm chủ không gian biểu diễn.

Các nghệ sĩ xuống khán đài tương tác với khán giả.

Một dấu ấn khác của hai đêm concert là việc mở rộng không gian tương tác giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngay trước giờ diễn, các “anh trai” đã xuất hiện tại nhiều khu vực khán đài để chụp ảnh, gửi lời chào và tặng những món quà cho người hâm mộ. Trong chương trình, các nghệ sĩ tiếp tục di chuyển xuống gần khán giả, tham gia những hoạt động giao lưu được xây dựng riêng cho từng nhóm. Những màn tương tác mang màu sắc giải trí, tạo nên những tình huống ngẫu hứng bên cạnh phần trình diễn chính.

Đáng chú ý, trong tiết mục “Trễ giờ cơm”, các nghệ sĩ đã giới thiệu những món ăn đặc trưng từ quê hương mình như bánh nậm, bánh bèo, mắm chua Huế, cá bống, tỏi Lý Sơn, thịt chua và bánh tai Phú Thọ. Những món quà quê được chia sẻ với khán giả góp phần đưa câu chuyện về vùng miền, đời sống và văn hóa địa phương vào không gian concert.

Khép lại cả hai đêm diễn là “24EVER”, ca khúc do Dương Domic sáng tác dành cho hành trình của 24 “anh trai”. Cả 24 nghệ sĩ cùng hội tụ trên sân khấu, hòa giọng với khán giả trong không gian ngập tràn ánh sáng. Trước đó, đêm 4 còn có đoạn phim nhìn lại chặng đường đã qua và những chia sẻ của các nghệ sĩ về sự trưởng thành sau bảy tháng gắn bó.

Đại diện các “anh trai”, Song Luân bày tỏ: “Bảy tháng qua, từ những ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến hôm nay, mỗi người đều đã có những thay đổi, trưởng thành và có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng có một điều vẫn luôn ở đó, chính là tình cảm mà khán giả đã dành cho các nghệ sĩ”.

Các nghệ sĩ trong chương trình.

Concert Tinh hà “Say Hi” là đại nhạc hội phát triển như chương trình thực tế âm nhạc cùng tên do DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) sáng tạo và sản xuất. Chương trình không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của một trong những IP (tài sản trí tuệ) giải trí thành công nhất trên thị trường, mà còn cho thấy cách DatVietVAC đang xây dựng một hệ sinh thái IP có khả năng phát triển dài hạn.

Trước thềm concert vừa qua, đại diện DatVietVAC cùng 24 nghệ sĩ cũng đã có buổi gặp gỡ bà Jennifer Wicks, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cuộc gặp được đặt trong định hướng thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời gắn với kế hoạch đưa Vũ trụ “Say Hi” đến Las Vegas vào cuối tháng 11 này.