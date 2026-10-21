Sức kéo lớn từ cổ phiếu họ Vin trên sàn chứng khoán

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên giao dịch khởi sắc vào hôm nay ngày 21/10 với hơn giá trị thanh khoản đạt trên 21 ngàn tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó thanh khoản VN-Index đạt 20 ngàn tỷ đồng, tăng trên 52% so với giá trị giao dịch trung bình năm phiên liền trước.

Chỉ số VN-Index bật tăng hơn 46 điểm chạm mốc 1.738 điểm, chính thức trở lại vùng điểm số đầu tháng 10.

Ảnh minh hoạ

Lực đẩy chính của thị trường hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Kết phiên, VIC của Tập đoàn Vingroup và VHM của CTCP Vinhomes đều tăng kịch trần gần 7%. Với khối lượng giao dịch lớn, cả hai cổ phiếu đã đóng góp hơn 1,5 ngàn tỷ đồng giá trị giao dịch cho thị trường trong phiên hôm nay.

Tín hiệu tích cực trên được cho đến từ hiệu ứng thông tin Công ty cổ phần GSM VN Holding, được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup và gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, vừa tăng vốn điều lệ thêm hơn 10.500 tỷ đồng (từ 43.313,2 tỷ đồng lên 53.892 tỷ đồng).

Bên cạnh VIC, VHM, cổ phiếu VRE của CTCP Vincom Retail, với trên 18% thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup cũng tăng trần 6,85%. VPL của CTCP Vinpearl, với 81% thuộc Tập đoàn Vingroup, cũng tăng 3,7%.

Cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, liên quan đến gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng gần 5%. Được biết, tại LPB, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ tỷ lệ 4,89% cổ phần, tương ứng 146,2 triệu cổ phiếu LPB. Vợ ông, bà Phạm Thu Hương nắm giữ 4,96% cổ phần, tương ứng 148,3 triệu cổ phiếu LPB.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes được ghi nhận trong chiều ngày 21/10, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 34,8 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD, tương ứng 7,14%. Ông cũng đứng thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Bà Phạm Thu Hương có giá trị tài sản đạt 3,9 tỷ USD, tăng 7,86%.

Sự nổi bật của nhóm cổ phiếu họ Vin đã kéo theo đà tăng của nhiều nhóm cổ phiếu. Nhóm bất động sản với sự dẫn đầu của VIC và VHM đã tăng hơn 6%, dẫn đầu toàn thị trường. Tiếp theo là nhóm dịch vụ tiêu dùng với điểm nhấn từ VPL đã tăng 3,5%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng cũng ghi nhận nhịp tăng tốt nhờ hiệu ứng tích cực từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đang dần được công bố.

Thị trường kết phiên có tới 45 mã tăng kịch trần, hơn 445 mã tăng giá và chỉ có 208 mã giảm giá. Điều này khiến sắc xanh bao phủ thị trường, tạo tâm lý giao dịch hưng phấn cho nhà đầu tư. Thị trường có sự cải thiện về độ rộng so với các phiên liền trước tuy nhiên mức tăng vẫn phụ thuộc đáng kể vào một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Việc nhóm cổ phiếu họ Vin giữ vị trí lực đẩy cho toàn thị trường không còn là câu chuyện lạ với thị trường chứng khoán. Tính từ đầu năm đến nay, VIC đã tăng 31%, VHM tăng 3,5% trong bối cảnh không ít cổ phiếu, nhóm ngành vẫn trong xu thế điều chỉnh và khó mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.