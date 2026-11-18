Với lợi thế đa dạng về biển đảo, sông nước, núi rừng cùng bản sắc văn hóa đặc trưng, An Giang đang tập trung khai thác tiềm năng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức hút du khách. Qua đó, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm du lịch đặc trưng mang tầm cỡ quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 57,41 triệu lượt khách, trong đó có 4,83 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt 161.515 tỷ đồng, đóng góp khoảng 15% GRDP của tỉnh.

Làng bè sắc màu tại ngã ba sông Hậu (Châu Đốc, An Giang) với những căn nhà bè rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Ảnh: Thanh Sang – TTXVN

Khu du lịch Cồn Én (xã Cù Lao Giêng, An Giang) khai thác lợi thế cảnh quan sông nước, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm miệt vườn. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Rừng tràm Trà Sư (An Giang) với hệ sinh thái rừng ngập nước đặc trưng, là điểm đến nổi bật của du lịch sinh thái tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Khu du lịch Quốc gia Núi Sam (phường Vĩnh Tế, An Giang) thu hút du khách với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Chùa Hang (phường Vĩnh Tế, An Giang) là một trong những di tích kiến trúc, văn hóa tiêu biểu, góp phần tạo sức hút cho du lịch tâm linh Núi Sam. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Chùa Tà Pạ (xã Tri Tôn, An Giang) nổi bật với kiến trúc Khmer độc đáo là điểm đến văn hóa, tâm linh hấp dẫn du khách khi đến vùng Bảy Núi. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Rừng tràm Trà Sư thu hút đông đảo du khách đến tham quan, khám phá hệ sinh thái rừng ngập nước đặc trưng vùng Bảy Núi. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Du khách đi xuồng len lỏi qua những con rạch xanh mướt, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của rừng tràm Trà Sư, An Giang. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (phường Vĩnh Tế, An Giang) là điểm đến tâm linh nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, chiêm bái mỗi năm. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN