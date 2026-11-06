Sức hút từ sản phẩm OCOP vùng miền ở Tùng Thiện

Tham gia sự kiện có hơn 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản đến từ Hà Nội và 23 tỉnh, thành phố. Hàng nghìn người dân, du khách đã tham quan, mua sắm sản phẩm. Sự kiện không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm OCOP mà còn góp phần quảng bá nét đặc sắc trong văn hóa của mỗi vùng miền.

Đại biểu tham quan gian hàng OCOP của Hà Nội tại sự kiện. Ảnh: NM

Đặc sản vùng miền hút khách

Ngay trong tối khai mạc, các gian hàng đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu, mua sắm. Sản phẩm phong phú, mang đặc trưng của nhiều vùng miền tạo nên không gian giao thương sôi động.

Anh Nguyễn Lương Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hương quế Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thường xuyên tham gia hội chợ ở các tỉnh, thành phố nhưng đây là sự kiện có quy mô rất lớn; không gian tổ chức rộng rãi, thoáng đãng; lượng khách tham quan, mua sắm đông. Doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm đặc trưng từ quế như đồ thủ công mỹ nghệ làm từ vỏ quế, nước hương quế, tinh dầu quế, nước lau sàn quế và vỏ quế... Nhờ sức mua tích cực, nhiều sản phẩm đã được tiêu thụ. Đặc biệt, doanh nghiệp được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí vận chuyển và gian hàng, tạo điều kiện thuận lợi tham gia quảng bá sản phẩm tại Hà Nội.

Các đại biểu và nhân dân dự khai mạc sự kiện. Ảnh: NM

Cùng chung niềm vui, anh Nguyễn Văn Phú, đại diện Công ty TNHH Thương mại MoLa (Lào Cai) giới thiệu các sản phẩm hạt dẻ và bánh hạt dẻ đặc trưng của vùng Tây Bắc. Theo anh Phú, các sản phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, nhất là những người muốn tìm hiểu và thưởng thức đặc sản vùng cao. "Tối nay tôi đã bán được hàng ngàn chiếc bánh hạt dẻ nóng. Người dân mua quá đông nên có lúc nướng không kịp"- anh Nguyễn Văn Phú nói.

Bên cạnh đó, sự kiện còn quy tụ nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương như kẹo lạc, kẹo dồi của làng cổ Đường Lâm, sản phẩm mây tre đan Phú Vinh của Hà Nội; cơm cháy, mật ong Ninh Bình... Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị hàng hóa mà còn chứa đựng câu chuyện về nghề truyền thống, nguyên liệu và văn hóa của vùng đất sản sinh ra chúng.

Theo Ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 đến 9-11, với quy mô hơn 100 gian hàng với trên 1.000 sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền đến từ các xã, phường của Hà Nội và 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành hàng, từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc sự kiện. Ảnh: NM

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ sự kiện còn có các chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật quần chúng vào các buổi tối, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tạo cơ hội kết nối thị trường

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Đình Hoa, Chánh Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực, gia tăng giá trị sản phẩm; đồng thời là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại biểu tham quan gian hàng hoa cây cảnh. Ảnh: NM

Theo thống kê, lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội có 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 18 sản phẩm 5 sao, 22 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm 4 sao và 1.918 sản phẩm 3 sao. Với kết quả này, Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP.

Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho sản phẩm, thành phố thường xuyên tổ chức đánh giá, phân hạng; hỗ trợ liên kết cung ứng nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua tuần hàng, hội chợ, triển lãm, festival trong và ngoài nước. Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP của Thủ đô đã có mặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc; một số sản phẩm tiêu biểu từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Người dân tham quan, mua sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: NM

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện cho biết, đây là hoạt động quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không gian tổ chức sự kiện thuộc Khu tái định cư Trung Hưng, Tổ dân phố Sơn Lộc, được đầu tư, quy hoạch và chỉnh trang khang trang, rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm.

Lần đầu tiên trên địa bàn phường Tùng Thiện diễn ra sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: NM

Đáng chú ý, phường Tùng Thiện đã bố trí khoảng 10 gian hàng dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và vùng lân cận tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hàng hóa đặc trưng. Đây là cơ hội để các chủ thể địa phương quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Khách tham quan gian hàng "Hương quế Trà Bồng". Ảnh: NM

Việc tổ chức sự kiện Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tại Tùng Thiện không chỉ tạo thêm không gian giao thương cho các chủ thể OCOP mà còn góp phần kết nối sản phẩm với giá trị văn hóa vùng miền. Qua đó, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản địa phương, khuyến khích các cơ sở sản xuất tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng.