Sức hút từ sân chơi học đường 'Ngày hội anh tài'

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001, “Ngày hội anh tài” được tổ chức với mục tiêu tạo ra môi trường gắn kết các thế hệ Amsers, khuyến khích học sinh phát huy tài năng nghệ thuật, khả năng sáng tạo, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau qua các hoạt động gây quỹ cộng đồng. 25 mùa lễ hội đã qua, “Ngày hội anh tài” đã trở thành một dấu mốc thanh xuân đáng nhớ trong đời sống học đường của thế hệ học sinh trường Ams.

Một tiết mục trong Đêm chung kết

Điểm đặc biệt của “Ngày hội anh tài” là mỗi mùa đều có một chủ đề riêng, mở ra những câu chuyện và cách thể hiện mới mẻ. Trên chủ đề đó, các khối chuyên trong trường đều có cơ hội phát huy tài năng, xây dựng phong cách và màu sắc riêng của mình, để cùng nhau tạo nên một không gian giao lưu đa dạng và cuốn hút.

Năm 2026, “Ngày hội anh tài” trở lại với chủ đề LAPERIO - VIỄN TÍCH, lấy cảm hứng từ hành trình khám phá những dấu tích được thời gian lưu giữ. Em Lê Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng ban Tổ chức “Ngày hội anh tài 2026” cho biết: “Chọn chủ đề LAPERIO, chương trình muốn mở ra một không gian nơi mỗi trải nghiệm, nỗ lực và khát vọng đều góp phần tạo nên câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp khuyến khích mỗi Amser nói riêng, và các bạn học sinh trung học phổ thông nói chung, hãy dũng cảm khám phá bản thân, vượt qua những giới hạn và để lại dấu ấn riêng của mình”.

Trên hành trình khám phá này, 14 khối chuyên với cá tính riêng, đều có cách tiếp cận chủ đề, xây dựng ý tưởng và thể hiện bản sắc của mình. Để rồi, đêm chung kết ““Ngày hội anh tài 2026” diễn ra vào ngày 6/11 đã trở thành điểm hội tụ của tài năng, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Đó là khối chuyên Lý đưa khán giả bước vào một không gian nghệ thuật xúc động và đầy tự hào. Khối chuyên Sinh mang đến một góc nhìn sâu sắc về hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Khối chuyên Sử chạm đến trái tim người xem bằng câu chuyện xúc động về cuốn nhật ký được trao trả sau gần 60 năm...

Khối chuyên Văn mang đến câu chuyện về tình mẫu tử và những vệt màu thời gian mang tên “Ký ức của Mẹ”; khối chuyên tiếng Nhật với cuộc gặp gỡ giữa phiên bản hiện tại và chính mình thuở bé, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Truyền thống không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn là viễn tích của tương lai, được viết tiếp từ những gì ta gìn giữ tới ngày hôm nay!”.

Nguyễn Hà Khánh Chi - Đại sứ Ams 2026

Bên cạnh phần thi Tài năng khối chuyên là Cuộc thi Đại sứ Ams - Ams Ambassador 2026. Năm nay, danh hiệu Đại sứ Ams 2026 được trao cho em Nguyễn Hà Khánh Chi, học sinh lớp 11 chuyên Hóa với ngoại hình nổi bật, bảng thành tích nổi trội cùng sự thể hiện xuất sắc qua các phần thi.

Thêm một mùa "Ngày hội anh tài" thành công, cho thấy sức hút của chương trình đã vượt ra khỏi khuôn viên một trường học. Những năm gần đây, chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh ngoài trường, các thế hệ cựu học sinh, phụ huynh và công chúng trẻ Thủ đô.

Trong bối cảnh các hoạt động ngoại khóa ngày càng trở thành một phần quan trọng của môi trường giáo dục, “Ngày hội anh tài” là ví dụ cho thấy, với sự giúp đỡ của gia đình và nhà trường, học sinh phổ thông có thể chủ động tạo dựng những sân chơi giàu giá trị trải nghiệm. Ở đó, các em phát huy được tài năng và tư duy sáng tạo, được rèn cách làm việc nhóm và tinh thần hợp tác trong một tập thể đoàn kết, sẻ chia.