Sức hút từ nông trại du lịch xanh

Điểm thu hút của các farm là phong cảnh hữu tình, xanh - sạch, có những khu vực cắm trại. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những “tọa độ xanh”

Khi tìm kiếm loại hình nông trại kết hợp du lịch sinh thái ở Đà Nẵng trên các ứng dụng hiển thị rất nhiều địa chỉ, là những “tọa độ xanh” đầy sức hút. Có thể kể đến farm Làng Lá (phường Hải Vân) với không gian xanh mát cạnh suối tự nhiên, có dịch vụ lưu trú, hồ bơi, trải nghiệm văn hóa Cơ Tu và chợ phiên cuối tuần. An Nhiên Farm (xã Bà Nà) là khoảng không gian xanh mát với vườn rau hữu cơ, rừng cây, những ngôi nhà gỗ mang phong cách vintage và khu vực lều cắm trại thư giãn…

Một số nông trại khác cũng là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách như khu sinh thái Raku Farm (xã Bà Nà); vườn nho thung lũng Nam Yên và Hương Bưởi Farmstay (phường Hải Vân), Hani Glamping Đà Nẵng (phường Liên Chiểu); Lò Gạch Cũ Farm (xã Nam Phước); HFarm Đà Nẵng; An Phú Farm (xã Bà Nà)…

Trong các điểm đến này, An Phú Farm nổi lên như một “tọa độ xanh” với diện tích lên tới cả chục nghìn mét vuông, là vùng chuyên canh nông nghiệp hữu cơ và đã đạt chứng nhận hữu cơ Việt Nam, trong đó một số sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Nông trại nổi bật với mô hình tham quan, check-in, trải nghiệm và lưu trú gắn với nông nghiệp sạch. Tại An Phú Farm, hiện nay việc trồng và chăm sóc rau củ, vật nuôi theo phương thức hữu cơ còn cung cấp các dịch vụ giáo dục, trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường.

Theo ông Dương Hiển Tú, nhà sáng lập An Phú Farm, farm đang nỗ lực và tiến hành các thủ tục để xin chứng nhận hữu cơ quốc tế từ các tổ chức uy tín tại Mỹ và châu Âu. Đây là bước đi quan trọng giúp farm lan tỏa thương hiệu, giá trị sản phẩm; đồng thời sớm đưa các sản phẩm hữu cơ đến với khách hàng quốc tế.

Đồng lúa tím than và Lò Gạch cũ (xã Nam Phước) thu hút du khách. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Là điểm đến có diện tích khá khiêm tốn, song Lò Gạch Cũ Farm (xã Nam Phước) mỗi ngày đón vài trăm lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ và cao điểm có thể đón cả nghìn lượt khách mỗi ngày.

Để tạo sức hút của điểm đến, chị Lê Thị Thanh Nga cùng chồng là anh Boonlert Kamyai (người Thái Lan) đã đi khắp các miền Nam, Bắc và sang tận Thái Lan để học tập mô hình làm nông nghiệp của người Thái. Mô hình farmstay xanh lấy nông nghiệp tử tế làm gốc: nông nghiệp là sản phẩm đầu vào của du lịch, còn du lịch là đầu ra cho nông sản của Lò Gạch Cũ, đã phát huy được hiệu quả.

Năm 2024, Lò Gạch Cũ đã vinh dự được công nhận là “Điểm giảm thiểu carbon”, một chứng nhận uy tín nâng tầm thương hiệu điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Farmstay chủ động kết nối các tour trải nghiệm bằng xe mô tô từ phố cổ Hội An qua Cẩm Kim (phường Hội An), đi qua các làng nghề truyền thống như làng chiếu cói, lò nấu rượu, làng du lịch sinh thái Trà Nhiêu và dừng chân tại Lò Gạch Cũ. Đến farm Lò Gạch Cũ, du khách không chỉ ngắm cảnh mà hòa mình vào đời sống bản địa. “Chúng tôi đã tổ chức nhiều tour thú vị, du khách đến và tiếp tục lan tỏa, tiếp tục giới thiệu bạn bè khắp mọi miền”, anh Boonlert Kamyai nói.

Tạo đà cho du lịch nông nghiệp

Ông Nguyễn Đình Vương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông thành phố cho rằng, đây là hướng phát triển có triển vọng của thành phố, nhất là tại các vùng có các điểm du lịch, ven đô, làng nghề. Các mô hình cho thấy hiệu quả bước đầu về nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, bảo vệ môi trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Cần tập trung hoàn thiện quy hoạch, chính sách hỗ trợ, hạ tầng, kỹ năng nhân lực, truyền thông và liên kết thị trường để nhân rộng mô hình có hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp đô thị, sinh thái và bền vững.

Theo các chuyên gia, loại hình du lịch nông trại, nhất là loại hình farmstay nếu phát triển đúng hướng, đúng quy định sẽ tạo nhiều ưu thế trong phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Các chuyên gia lưu ý, muốn mô hình farmstay có sự độc đáo, khác biệt, cần đặc biệt quan tâm tới khai thác, phát huy các giá trị văn hóa bản địa, như hướng du khách trải nghiệm các phương thức canh tác truyền thống, học cách nấu các món ăn địa phương, tham gia vào các nghi lễ, lễ hội truyền thống…

Vườn hoa tam giác mạch ở xã Đại Hưng (cũ), nay là xã Thượng Đức từng gây sốt, thu hút du khách đến check-in vào dịp Tết. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Cao Trí Dũng, thời gian qua, Đà Nẵng có rất nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông trại và có thể đánh giá, đây là một trong những sản phẩm du lịch mới, hướng tới mục tiêu du lịch nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái xanh, tăng các trải nghiệm nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa bản địa. Các sản phẩm và trải nghiệm này đáp ứng tốt nhu cầu du lịch của người dân và du khách địa phương.

Tuy nhiên, các mô hình nếu không có sự đầu tư về chiều sâu, không có sự cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, không có hướng khai thác mới thì sẽ trở nên quá quen thuộc, không phát triển bền vững.

Theo đánh giá, các điểm đến có được thành công bước đầu khi thu hút khách du lịch tại chỗ, song người dân địa phương chỉ có thể đi và trở lại một vài lần, muốn phát triển lâu dài, phải nhắm vào tệp khách du lịch trong và ngoài nước.

“Các điểm đến này phải chủ động có sự liên kết với các công ty lữ hành, với cơ quan quản lý nhà nước, các nhà du lịch sinh thái có chuyên môn sâu, đơn vị xúc tiến để thiết kế sản phẩm theo hướng nhắm vào tệp khách du lịch và triển khai xúc tiến vào các thị trường có sự phù hợp cao với hệ thống sản phẩm này. Các đơn vị cần năng động trong việc kết nối, trở thành hội viên của hiệp hội. Về phía Hiệp hội Du lịch thành phố sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện cho các đơn vị có thể phát triển thành hệ sinh thái của du lịch Đà Nẵng”, ông Cao Trí Dũng nói.