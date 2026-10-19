Sức hút từ những ứng dụng hẹn hò

Trào lưu hẹn hò qua ứng dụng bắt đầu phát triển vào cuối thập niên 2000, với sự xuất hiện của các ứng dụng như Grindr và Scruff. Từ năm 2012, Tinder và nhiều ứng dụng khác đã ra đời và nhanh chóng trở nên phổ biến, mở rộng hình thức hẹn hò trực tuyến đến đông đảo người dùng.

Nhiều ứng dụng hẹn hò tăng cường bảo mật bảo vệ thông tin cá nhân người dùng. Ảnh chụp màn hình

Sự xuất hiện của các ứng dụng này cũng tạo ra “trào lưu mai mối trực tuyến” trên thế giới. Tính đến tháng 1.2024, Tinder đã có mặt ở 190 quốc gia thu hút hơn 530 triệu lượt tải xuống. Sức hấp dẫn của thị trường ứng dụng hẹn hò đã nhanh chóng lôi kéo những người chơi mới vào cuộc, trong đó có cả những tên tuổi lớn.

Đến thời điểm hiện tại, các ứng dụng hẹn hò vẫn trở nên phổ biến và được nhiều người sử dụng. Ngay trong tháng trước, Singapore đã ra mắt thử nghiệm ứng dụng FirstDate dành cho các nhân viên chính phủ từ 21 - 35 tuổi. Nền tảng này là sáng kiến mới nhất trong một loạt chương trình của Singapore kết nối những người độc thân.

Sự ra mắt của ứng dụng FirstDate được kỳ vọng sẽ đạt được thành công hơn những sáng kiến trước đây khi ứng dụng hẹn hò có hệ thống đã được thiết kế bài bản dành cho những cặp đôi phù hợp.

Theo cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu dư luận YouGov thực hiện, cứ bốn người Singapore thì có một người sử dụng ứng dụng hẹn hò vào năm 2024.

Năm 2024, Nhật Bản cũng ra mắt một ứng dụng hẹn hò, yêu cầu người dùng chứng minh ý định kết hôn nghiêm túc, xác minh thu nhập và tham gia phỏng vấn với đơn vị vận hành ứng dụng.

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản, tính đến tháng 6 năm nay, đã có 16.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng, 760 cặp đôi đang trong các mối quan hệ nghiêm túc và 265 cặp đã kết hôn.

Cũng trong năm này, Hàn Quốc triển khai chương trình hẹn hò tại Seoul, tạo cơ hội cho những người tham gia giao lưu thông qua các hoạt động được thiết kế sẵn, chẳng hạn như dùng bữa ngoài trời bên sông Hàn.

Chương trình nhận được số lượng đăng ký vượt xa dự kiến, với hơn 2.300 người độc thân trong độ tuổi từ 25 - 45 đăng ký tranh suất tham gia, trong khi chỉ có 100 suất được cung cấp.

Trong bối cảnh dân số già gia tăng, nhiều quốc gia đã liên tục cập nhật các ứng dụng hẹn hò, khuyến khích kết hôn và sinh, khi tỷ lệ sinh đang sụt giảm. Tuy nhiên, hẹn hò qua ứng dụng cũng đồng nghĩa với không ít rủi ro, đặc biệt là về bảo mật dữ liệu, hay tệ hơn là lừa đảo.

Khi ứng dụng hẹn hò càng trở nên phổ biến yêu cầu đặt ra là làm sao để người dùng không bị “mắc bẫy” lừa đảo qua mạng.

Theo dữ liệu của tập đoàn công nghệ Match Group, đến hết quý III năm 2025 tại Mỹ, gần 1,5 triệu kẻ lừa đảo hoặc đối tượng có hành vi xấu khác trên Tinder và Hinge đã ghép đôi thành công với ít nhất một người dùng khác.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng gần 500.000 tài khoản trong số đó đã “trao đổi thông tin liên lạc với một người dùng khác”. Trước thực trạng này, Match Group đã mở rộng các biện pháp, bao gồm triển khai tính năng xác minh khuôn mặt trên ứng dụng Tinder tại Mỹ, yêu cầu tất cả người dùng mới hoàn tất quy trình xác minh để chống lại nạn lừa đảo.

Tại Australia, ngành công nghiệp hẹn hò trực tuyến cũng áp dụng bộ quy tắc ứng xử của chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng. Trong năm 2024, các nghiên cứu tại Australia phát hiện ra rằng 3 trên 4 người phải chịu bạo lực tình dục do sử dụng các nền tảng hẹn hò.

Bộ Quy tắc ứng xử tại Australia yêu cầu các nền tảng phát hiện các sự cố tiềm ẩn gây hại, và yêu cầu chấm dứt tài khoản đối với người vi phạm.

Trong khi đó, thí điểm ứng dụng hẹn hò FirstDate mới đây của Singapore cũng yêu cầu người dùng bắt buộc xác thực danh tính qua Singpass, hệ thống định danh số quốc gia của Singapore, nhằm đảm bảo tính xác thực và hạn chế tài khoản giả mạo.

Việc xác thực qua Singpass mang lại độ tin cậy cao hơn so với nhiều ứng dụng thương mại, giảm rủi ro gặp phải hồ sơ ảo hoặc lừa đảo.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao về một môi trường hẹn hò an toàn và đáng tin, các ứng dụng hẹn hò ngày càng thích ứng và tăng cường bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Điều đó không chỉ mở ra thêm cơ hội kết nối giữa những người độc thân mà còn được kỳ vọng góp phần giải quyết một phần các vấn đề xã hội hiện nay, đặc biệt là tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh suy giảm.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định những nền tảng này sẽ giúp đảo ngược xu hướng già hóa dân số hay cải thiện đáng kể tỷ lệ sinh nhưng đang mở ra một hướng tiếp cận mới, kết hợp giữa công nghệ số và chính sách xã hội để thúc đẩy kết nối con người trong bối cảnh xã hội đang có nhiều thay đổi.