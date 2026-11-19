Sức hút từ những không gian sáng tạo
Những ngày này, Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành một trong những điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách khi Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 diễn ra. Không chỉ là nơi tham quan, thưởng thức nghệ thuật, không gian này còn mang đến những trải nghiệm mới, nơi công chúng có thể trực tiếp tiếp cận, khám phá và tương tác với các ý tưởng sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/suc-hut-tu-nhung-khong-gian-sang-tao-246261119195445754.htm