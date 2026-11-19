Đông đảo người dân, tăng ni, Phật tử đã đến Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh xếp hàng chiêm bái Hộp đựng Xá lị Phật Tháp Nhạn. Đây là lần đầu tiên sau khoảng 40 năm kể từ khi được phát hiện, bảo vật quốc gia có niên đại hơn 1.300 năm được đưa ra trưng bày rộng rãi, phục vụ công chúng.