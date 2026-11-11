Sức hút từ những hành trình khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên

Đây không chỉ là dấu mốc mới trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên mà còn mở ra cơ hội để Đồng Nai khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái. Với hệ sinh thái rừng đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng những trải nghiệm khám phá hấp dẫn, Vườn quốc gia Cát Tiên được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và nâng tầm thương hiệu du lịch Đồng Nai.

Trải nghiệm thiên nhiên, sức hút từ những hành trình khám phá

Đại biểu tham quan các tiêu bản động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai).

Đến với Vườn quốc gia Cát Tiên, du khách có cơ hội trải nghiệm nhiều loại hình du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên đặc sắc. Từ những hành trình đi bộ xuyên rừng, đạp xe dưới tán cây cổ thụ, khám phá Bàu Sấu đến các hoạt động quan sát chim, xem thú ban đêm, mỗi trải nghiệm đều mở ra một góc nhìn sinh động về thế giới tự nhiên.

Các chương trình cắm trại ngoài trời, tham quan Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã hay trải nghiệm “Tuần tra cùng kiểm lâm” cũng mang đến cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về công tác bảo tồn và đời sống của những người làm nhiệm vụ giữ rừng. Sự đa dạng trong sản phẩm du lịch đang tạo nên sức hút riêng cho Vườn quốc gia Cát Tiên, nhất là đối với những du khách yêu thiên nhiên, ưa khám phá và mong muốn có trải nghiệm gần gũi môi trường rừng.

Ông Michael Anderson, du khách đến từ Australia chia sẻ, ông nhiều lần tới Việt Nam và Vườn quốc gia Cát Tiên luôn là điểm đến yêu thích nhất. Tại đây, ông được trải nghiệm đi bộ xuyên rừng dưới những tán cây cổ thụ, ngắm nhìn nhiều loài chim và đặc biệt tham gia tour quan sát động vật hoang dã vào ban đêm. Theo ông, trải nghiệm này mang lại ấn tượng khó quên, bởi không dễ có cơ hội tận mắt chứng kiến các loài động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên, khi chúng đang kiếm ăn, thay vì bị nuôi nhốt.

Sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên còn được thể hiện qua những phản hồi tích cực từ du khách sau mỗi chuyến tham quan. Theo các hướng dẫn viên, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, du khách ngày càng quan tâm đến hoạt động trải nghiệm có chiều sâu, được tìm hiểu về hệ sinh thái và trực tiếp khám phá đời sống trong rừng.

Đại biểu tham quan các tiêu bản động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai).

Chị Lê Thị Ngọc Phượng, hướng dẫn viên du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên cho biết, các loại hình du lịch sinh thái tại đây ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách ở nhiều lứa tuổi. Trong đó, du khách trẻ thường yêu thích các hoạt động đạp xe trong rừng; khách lớn tuổi có xu hướng lựa chọn di chuyển bằng xe chuyên dụng, trong khi học sinh, sinh viên cũng đặc biệt yêu thích trải nghiệm đi bộ khám phá rừng. Đây hiện là một trong những loại hình du lịch phát triển tại Cát Tiên. Không chỉ các trường học ở Đồng Nai, nhiều trường tại các tỉnh phía Nam thường xuyên tổ chức chuyến tham quan, trải nghiệm trong rừng cho học sinh.

Theo chị Phượng, ấn tượng của nhiều du khách khi đến Cát Tiên ban đầu thường chỉ là nhìn thấy những cánh rừng với cây cối xanh tốt. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải nghiệm, hòa mình vào thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành, nhiều người bày tỏ mong muốn được sống gần rừng hơn. “Khi được hít thở không khí trong lành giữa thiên nhiên, cơ thể như được hồi phục. Nhiều du khách chia sẻ rằng, ước gì nhà mình ở đây, được sống gần rừng để ngày nào cũng tận hưởng bầu không khí trong lành ấy”, chị Ngọc Phượng chia sẻ.

Khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển du lịch

Đại biểu tham quan các tiêu bản động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai).

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Vườn quốc gia Cát Tiên được đánh giá là một trong những địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của Đồng Nai. Không chỉ có giá trị về bảo tồn đa dạng sinh học, khu vực này còn có khả năng kết nối với các điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng, hình thành những hành trình trải nghiệm phong phú.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cho biết, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái rừng, trong đó có Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, đặc biệt từ tháng 10/2026, Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc sự quản lý của Đồng Nai. Đây là những tài nguyên quan trọng, có thể khai thác để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.

Thành phố định hướng phát triển du lịch sinh thái cần được đặt trong mối liên kết với du lịch cộng đồng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương. Khi người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động du lịch, các giá trị văn hóa truyền thống có thêm điều kiện được gìn giữ, quảng bá; đồng thời tạo ra sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai nhận định, dù có tiềm năng và dư địa phát triển lớn, tuy nhiên, du lịch địa phương vẫn chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn. Vì vậy, ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch; đồng thời tham mưu phát triển hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực.

“Việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng được xác định là yếu tố quan trọng để thúc đẩy du lịch phát triển. Trên cơ sở lợi thế riêng của từng địa phương, cần xây dựng những sản phẩm đặc trưng, có khả năng thu hút du khách, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết nối các điểm đến sinh thái, văn hóa và cộng đồng. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh theo Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố”, bà Lê Thị Ngọc Loan cho biết.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai cho biết, thành phố xác định, việc tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên không chỉ là tiếp nhận, quản lý một phần diện tích rừng mà quan trọng hơn là tiếp nhận trách nhiệm gìn giữ một tài sản thiên nhiên vô giá của quốc gia, cho hôm nay và thế hệ mai sau. Đồng Nai đang tập trung xây dựng Đề án trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông để bảo đảm hoạt động của Vườn quốc gia Cát Tiên ổn định; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát tài nguyên rừng; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và săn bắt động vật hoang dã.

Theo ông Nguyễn Văn Út, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình, đề án bảo tồn, quản lý rừng bền vững, thực hiện đầy đủ cam kết và tiêu chí của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Danh lục Xanh và khu Bàu Sấu. Đặc biệt, Đồng Nai đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, đưa Vườn quốc gia Cát Tiên trở thành điểm đến tiêu biểu về bảo tồn thiên nhiên, gắn với định hướng phát triển xanh của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định, thành phố xác định bảo vệ rừng phải gắn với bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Do đó, thành phố tiếp tục xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, tập trung phát triển du lịch cộng đồng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trong khu vực.