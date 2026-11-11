Sức hút từ những bài tân cổ giao duyên

LAN TỎA SỨC SỐNG NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ

Sau 3 tập phát sóng trên kênh THĐT1, Vòng Cất cánh tạo được sức hút mạnh mẽ và lan tỏa đến khán giả. Sự đổi mới từ sản xuất, chất lượng thí sinh đến sự công tâm của Hội đồng nghệ thuật mang lại những đêm thi giàu cảm xúc, thu hút sự quan tâm của đông đảo người mến mộ.

Ban Giám khảo Vòng Cất cánh là Danh ca Chí Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm (bìa trái).

Vòng Cất cánh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người xem bởi sự đầu tư chỉn chu và bài bản của thí sinh; không gian sân khấu được đổi mới rực rỡ, hiện đại nhưng vẫn giữ nét bản sắc vùng sông nước miền Tây.

Khán giả Trần Trọng Trung (xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Tôi rất thích xem Gameshow “Tài tử miệt vườn”. Qua theo dõi, tôi thấy mỗi mùa, chương trình ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, sinh động và nâng chất rõ rệt.

Nổi bật mùa 6 là sân khấu, phim trường được trang hoàng với sắc màu rạng rỡ; nhiều tài tử có vóc dáng xinh đẹp, sáng sân khấu và kết hợp ca hay, diễn giỏi… thu hút rất đông khán giả xem trực tiếp tại hội trường và xem qua màn ảnh nhỏ truyền hình”.

Tiết mục “Huỳnh Thủy Lê - một chuyện tình” do tài tử Trà My và Thanh Nhớ biểu diễn.

Chất lượng nghệ thuật của từng tiết mục được nâng cao nhờ sự đồng hành của những nghệ sĩ tên tuổi và giàu kinh nghiệm như: Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, Danh ca Chí Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền, Nghệ sĩ Ưu tú Võ Minh Lâm. Các Giám khảo đã đưa ra những nhận xét qua từng vòng thi rất chuyên nghiệp, sâu sát và thẳng thắn.

Hội đồng nghệ thuật cũng chỉ ra những thế mạnh để các tài tử phát huy và thẳng thắn góp ý những điểm còn thiếu sót để thí sinh khắc phục. Sự góp ý tỉ mỉ về làn hơi, nhịp điệu, biểu cảm nét mặt cho đến kỹ thuật nhả chữ, giữ giọng đã tạo nên sự khác biệt lớn, giúp các tài tử “trưởng thành” qua từng vòng thi.

Ở Vòng Cất cánh, thử thách dành cho các tài tử không chỉ là hát tròn vành rõ chữ, mà còn đòi hỏi sự sáng tạo, bản lĩnh sân khấu và khả năng phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn. Nhiều bài ca cổ, tân cổ giao duyên quen thuộc cũng như những sáng tác mới đã được “khoác áo mới” đầy cuốn hút.

Ban Giám khảo, người dẫn chương trình và các tài tử dự thi Vòng Cất cánh.

Theo cảm nhận của khán giả Trần Trọng Trung, ở tập 2 của Vòng Cất cánh, tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc chính là bài ca vọng cổ “Huỳnh Thủy Lê - một chuyện tình” do tài tử Trà My và Thanh Nhớ biểu diễn. Tiết mục gieo vào lòng người xem nhiều cảm xúc, từ giai điệu tha thiết cho đến cách ca diễn duyên dáng, mới lạ.

Sự kết hợp hòa quyện của 2 tài tử cùng hình ảnh minh họa dòng sông, chuyến phà và ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với các hiện vật cách đây một thế kỷ tạo nên không gian nghệ thuật vô cùng hoài niệm và sâu lắng.

Tiếp đến là bài tân cổ “Sầu vương ý nhạc” của cố soạn giả Viễn Châu, qua sự thể hiện của 2 tài tử Nhật Trường và Hoài Phong. Trong đó, tài tử Nhật Trường đang ở độ tuổi thiếu niên với chất giọng nam cao, truyền cảm khiến khán giả ngập tràn xúc cảm.

Thí sinh Nhật Trường nhận được những lời khuyên chân thành từ Giám khảo về việc giữ gìn chất giọng để tiếp tục phát huy ưu điểm.

NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ

Đối với bài ca cổ kinh điển “Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà” của cố soạn giả Viễn Châu, tác phẩm đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ danh tiếng trình diễn thì nay lại được thí sinh tái hiện với một phong cách ca diễn khác lạ, tươi mới nhưng vẫn giữ được cái hồn bi ai, trung trinh của nhân vật.

Sân khấu đêm thi Vòng Cất cánh được thiết kế với sắc màu rạng rỡ.

Khán giả Nguyễn Thúy Hằng (xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ: “Qua theo dõi phát sóng các tập Vòng Cất cánh, tôi thấy các tài tử năm nay không chỉ sở hữu giọng ca hay, mà còn thể hiện tinh thần học hỏi rất cao.

Xem từng tiết mục, tôi cảm nhận được sự tâm huyết của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cũng như niềm đam mê cháy bỏng của các thí sinh dành cho dòng nhạc tài tử, cải lương truyền thống”.

Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, rụt rè ở Vòng Khởi động, đến những màn kết hợp đầy cảm xúc và ăn ý tại Vòng Cất cánh, các tài tử từng bước trưởng thành vượt bậc.

Họ chinh phục khán giả không chỉ bằng kỹ thuật ca hát, mà bằng chính tình yêu chân thành dành cho nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Vòng Cất cánh chính là nơi các thí sinh thể hiện bản lĩnh và sự sáng tạo độc đáo để Hội đồng nghệ thuật tìm ra những nhân tố mới, những tài năng triển vọng cho sân khấu cải lương tương lai.

Đáng chú ý, có những thí sinh đã kiên trì tham gia suốt nhiều mùa giải, liên tục “giữ lửa” nghề hát và không ngừng trau dồi, rèn luyện để nuôi dưỡng đam mê. Sự kiên trì và nỗ lực ấy được đền đáp bằng những phần trình diễn tròn trịa, tự tin và giàu bản lĩnh trên sân khấu.

Trải qua 3 đêm thi tranh tài gay cấn và hấp dẫn, Vòng Cất cánh chính thức lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc có điểm số cao nhất để bước tiếp vào Vòng Tăng tốc.

Đây không chỉ là kết quả phản ánh đúng năng lực của các tài tử, mà còn là sự công nhận cho việc luyện tập nghiêm túc của họ trong suốt thời gian qua.

Có thể thấy, Vòng Cất cánh chính là bước ngoặt quan trọng để các tài tử bước ra khỏi không gian sinh hoạt quen thuộc hằng ngày, tự tin “sải cánh” bay cao trên sân khấu nghệ thuật rực rỡ ánh đèn ở Vòng Tăng tốc.

Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng với ngọn lửa đam mê luôn rực cháy cùng sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả khắp nơi, các tài tử chắc chắn sẽ tiếp tục bùng nổ và mang đến những tiết mục tân cổ giao duyên thăng hoa, đong đầy nghệ thuật.