Sức hút từ du lịch concert và cơ hội phát triển kinh tế

Sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và nghệ sĩ rời đi, hành trình tiêu dùng của hàng vạn khán giả đổ về một thành phố mới thực sự bắt đầu. Doanh thu từ vé bán ra chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong quy mô kinh tế thực tế của một chương trình biểu diễn.

Dòng tiền lớn hơn rất nhiều sau đó sẽ liên tục luân chuyển qua hàng không, khách sạn, ẩm thực, vận tải, mua sắm cùng vô số dịch vụ đi kèm. Thực tế này đòi hỏi một góc nhìn toàn diện hơn để đo lường chính xác giá trị kinh tế mà các sự kiện âm nhạc lớn mang lại cho địa phương.

Doanh thu từ vé bán ra chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong quy mô kinh tế thực tế của một chương trình biểu diễn. (Ảnh: YGE)

Vé concert chỉ là điểm bắt đầu của dòng tiền

Sự kiện hai đêm diễn của nhóm nhạc BIGBANG tại Hà Nội trong tháng 10 năm 2026 đang trở thành một minh chứng rõ nét cho xu hướng này. Theo số liệu từ nền tảng Trip.com, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn diễn ra concert tăng tới 74% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo số lượng hành khách tăng 76%.

Đồng thời, toàn bộ hệ thống khách sạn nằm trong bán kính 3 km quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã rơi vào tình trạng cháy phòng từ cuối tháng 7, đẩy lượng đặt phòng trong hai ngày diễn ra sự kiện cao gấp 15 lần mức trung bình tháng. Những con số bùng nổ này khẳng định concert đã trở thành lý do trực tiếp để du khách lên lịch trình di chuyển và lưu trú từ trước đó nhiều tháng.

(Ảnh: Coachella)

Định hình thói quen tiêu dùng du lịch mới

Thực tế, Việt Nam từng ghi nhận sức ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ từ mô hình này thông qua chuyến lưu diễn Born Pink của BLACKPINK vào năm 2023. Chỉ trong hai ngày diễn ra sự kiện, Hà Nội đã đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có trên 30.000 khách quốc tế, mang lại tổng doanh thu du lịch ước tính khoảng 630 tỷ đồng.

Không chỉ riêng Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đêm nhạc như "Tinh hà say hi" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra giữa tháng 10 vừa qua cũng giúp lượng đặt vé máy bay tăng 77% và lượng đặt phòng khách sạn tăng tới 621%. Thị trường đang hình thành rõ nét một hành vi tiêu dùng mới, nơi khán giả xem concert là điểm nhấn trung tâm để lên kế hoạch cho cả một chuyến du lịch kéo dài nhiều ngày.

(Ảnh: Kstation TV)

Dù tiềm năng gia tăng chi tiêu là rất lớn, thách thức hiện nay của các thành phố là làm sao giữ lại được tối đa giá trị kinh tế sau khi sự kiện kết thúc. Nếu khán giả chỉ đến sân bay, lưu trú ngắn ngày rồi rời đi ngay sau đêm diễn, nguồn thu cho địa phương vẫn dừng ở mức hạn chế.

Giá trị kinh tế chỉ thực sự kéo dài khi du khách quyết định ở lại thêm, trải nghiệm ẩm thực, tham quan các không gian di sản, mua sắm sản phẩm lưu niệm hoặc thưởng thức các chương trình nghệ thuật ban đêm. Âm nhạc tạo ra nhu cầu, nhưng chính hệ sinh thái liên ngành gồm hàng không, lưu trú, vận tải, bán lẻ và truyền thông mới là yếu tố quyết định chiều sâu của dòng tiền.

Xây dựng hệ sinh thái liên ngành để giữ chân du khách

Để tối ưu hóa cơ hội này, ngành du lịch cần chủ động tham gia xây dựng sản phẩm ngay từ thời điểm các tour diễn công bố lịch trình. Các địa phương có thể phát triển những gói dịch vụ hoàn chỉnh tích hợp giữa vé máy bay, khách sạn, đưa đón và tour trải nghiệm văn hóa dành riêng cho từng nhóm đối tượng người hâm mộ.

Sự phân hóa về lợi thế giúp Hà Nội dễ dàng gắn concert với các tour di sản và phố đêm, Thành phố Hồ Chí Minh kết nối với kinh tế đêm và mua sắm, trong khi Đà Nẵng hay Đà Lạt có thể phát triển mô hình âm nhạc gắn liền với nghỉ dưỡng và cảnh quan thiên nhiên.

Ảnh: Anh trai vượt ngàn chông gai

Một concert thành công nên được xem là một mạng lưới kết nối chặt chẽ giữa sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện và kinh tế dịch vụ thay vì một chương trình biểu diễn đơn lẻ. Việc thống kê chính xác lượng chi tiêu sau sân khấu sẽ giúp các cơ quan quản lý đánh giá đúng sức lan tỏa của ngành công nghiệp giải trí.

Khi dòng tiền được định hình xuyên suốt từ sân khấu ra toàn bộ thị trường, du lịch âm nhạc sẽ không chỉ dừng lại ở các sự kiện bùng nổ nhất thời mà sẽ trở thành một ngành công nghiệp văn hóa giàu sức sống, đóng góp bền vững vào sự phát triển kinh tế chung.

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