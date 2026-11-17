Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) qua 4 số phát sóng trực tiếp (livestream) trên Facebook đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm tăng sức nóng trước Vòng chung khảo cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7 - năm 2026.

Hào hứng thử sức trên không gian mạng

Những ngày qua, 3 Fanpage Facebook của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, CCHC tỉnh và Tỉnh đoàn rất sôi động bởi có hàng nghìn người cùng theo dõi, tương tác trực tiếp trong các buổi livestream tìm hiểu về CCHC. Người tham gia chờ đợi từng câu hỏi trắc nghiệm và các phương án từ người dẫn chương trình rồi cố gắng chốt phương án đúng thật nhanh. Hình thức tương tác trực quan nhanh gọn, người chơi vừa học, vừa có cơ hội nhận thưởng đã đáp ứng đúng tâm lý, sở thích dùng mạng xã hội của giới trẻ. Giành mức thưởng tối đa do có 2 lần trả lời đúng và nhanh nhất trong số phát sóng đầu tiên, sinh viên Trần Thị Nguyễn Hà (Trường Đại học Khánh Hòa) hào hứng chia sẻ: "Bí quyết của tôi là dành thời gian tìm hiểu trước một số kiến thức về CCHC, sử dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng Internet và nhờ bạn bè hỗ trợ, thêm một chút may mắn và nhanh tay chọn đáp án. Tôi thấy hình thức thi này rất hấp dẫn, phù hợp với sinh viên".

Sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa hào hứng tham gia cuộc thi.

Tham gia tương tác cả 4 số phát sóng, chị Hoàng Kim Nữ Thu Chi - chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Bác Ái Tây chia sẻ: "Tôi rất hào hứng bởi không khí sôi nổi của chương trình và càng vui hơn khi may mắn trở thành người trả lời đúng, nhanh nhất câu hỏi đầu tiên trong số livestream ngày 13-11. Cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp công chức cấp xã như tôi hệ thống lại, nắm chắc và nhớ lâu hơn các văn bản chỉ đạo của cấp trên về CCHC, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc để hướng dẫn và phục vụ người dân tại địa phương ngày càng tốt hơn”.

Lan tỏa rộng rãi

Trong số phát sóng đầu tiên vào tối 5-11, riêng lượng người tiếp cận đã vượt 50% so với tổng lượt xem của 4 số phát sóng cuộc thi này vào năm 2023. Ở số phát sóng thứ hai (tối 6-11), số lượt tương tác và bình luận đã tăng rất đáng kể với hơn 4.300 lượt tương tác, hơn 2.200 lượt bình luận. Qua 2 số phát sóng, cuộc thi đã thu hút hơn 13.400 lượt xem, gần tương đương tổng lượt xem của cả 4 số phát sóng cuộc thi này vào năm 2023. Sau 4 số phát sóng, cuộc thi ghi nhận gần 29.600 lượt xem, gấp hơn 2 lần so với cuộc thi năm 2023; có hơn 20.000 lượt tương tác và bình luận.

Không chỉ tăng về số lượng, cuộc thi đã góp phần tác động đến nhận thức của nhiều người. Anh Huỳnh Văn Thảo - Bí thư Chi đoàn, Tổ phó Tổ công nghệ số cộng đồng của Tổ dân phố Trường Đông (phường Nam Nha Trang) chia sẻ: “Bình thường, đọc các quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thấy khô khan, khó nhớ, nhưng tham gia livestream và thi cùng bạn bè, đồng nghiệp, tôi cảm thấy dễ nắm bắt kiến thức hơn. Điều này sẽ giúp chúng tôi thêm tự tin khi hướng dẫn người dân làm TTHC trực tuyến”. Bà Phạm Thị Hồng Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Diên Điền cho biết: “Nhờ cuộc thi này, chúng tôi được củng cố thêm kiến thức về dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục ghi nhớ những điều công chức cần làm và không được làm, nâng cao ý thức lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Từ đó, chúng tôi vững vàng hơn về chuyên môn và nỗ lực phục vụ người dân chu đáo hơn”.

Ông Trương Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Khánh Hòa qua livestream trên Facebook đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Với khả năng lan tỏa rộng rãi, hình thức thi qua livestream cho phép người tham gia ở mọi khu vực, kể cả vùng sâu, vùng xa có thể vừa chơi, vừa học, dễ dàng tiếp cận kiến thức CCHC thông qua công cụ số; đồng thời giúp các bạn trẻ nâng cao kỹ năng hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền CCHC hiệu quả, phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh duy trì và nhân rộng hình thức này trong thời gian tới".

Cuộc thi tìm hiểu CCHC tỉnh Khánh Hòa qua livestream trên Facebook do UBND tỉnh tổ chức, là hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 7 - năm 2026. Cuộc thi được livestream đồng thời trên 3 Facebook: Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Fanpage CCHC tỉnh Khánh Hòa, Fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa, gồm 4 số, phát sóng từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 các ngày 5, 6, 12 và 13-11. Mỗi số phát sóng gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm. Người thắng cuộc của mỗi câu hỏi là người có câu trả lời đúng và nhanh nhất trên Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và được nhận giải thưởng trị giá 200.000 đồng. Mỗi cá nhân được nhận thưởng tối đa 400.000 đồng/số phát sóng.