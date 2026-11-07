Sức hút từ các câu lạc bộ trong trường học

Thành viên Đội Kim Đồng, Trường THCS Tân Lạc tham gia Cuộc thi Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

Tiếng đàn guitar vang lên rộn ràng ở góc sân trường, những bước nhảy hiện đại đầy năng lượng trong phòng tập thể chất, những cú đập bóng mạnh mẽ trên sân bóng rổ, một cú sút đầy hiểm hóc vào góc xa khung thành trên sân bóng đá hay những cuộc tranh biện đầy lửa của CLB tiếng Anh và hùng biện... Thanh xuân của học sinh ngày nay không chỉ nằm trong trang sách vở hay những kỳ thi căng thẳng, mà được tô điểm bởi không gian sinh hoạt của các CLB học đường. Vừa kết thúc một hiệp đấu, Đỗ Lê Duy, học sinh lớp 11A9, Trưởng ban hậu cần, CLB bóng rổ C3VT, Trường THPT Việt Trì đưa tay lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, hào hứng chia sẻ: “Em rất thích các môn thể thao, gia đình luôn tạo điều kiện cho em học và tham gia nhiều hoạt động thể thao trong và ngoài nhà trường. Năm học trước, ngay khi bước chân vào Trường THPT Việt Trì, em đã rất hào hứng với các CLB của nhà trường và lựa chọn CLB bóng rổ - bộ môn em thích nhất để tham gia. Sau những giờ học căng thẳng, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, chúng em có những giờ luyện tập rất vui. Bộ môn bóng rổ không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi lành mạnh cho chúng em”. Không chỉ là nơi giải trí, các CLB trong trường học hiện nay được vận hành theo mô hình tự quản lý, dưới sự định hướng của Đoàn thanh niên hoặc giáo viên bộ môn. Chính sự trao quyền này đã biến học sinh từ những người thụ động trở thành các “thủ lĩnh” thực thụ. Để duy trì và phát triển một CLB, các em phải tự lên kế hoạch hoạt động, quản lý tài chính, tổ chức sự kiện, thậm chí là kêu gọi tài trợ. Đây là những kỹ năng thực tế vô cùng quý giá mà sách vở khó có thể dạy hết. Thông qua việc đối diện với những thách thức như bất đồng quan điểm trong nhóm, áp lực thời gian, học sinh học được cách thương lượng, làm việc nhóm, lãnh đạo và giải quyết vấn đề.Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Tân Lạc, xã Tân Lạc vừa tổ chức ra mắt các CLB và phát động phong trào “Mỗi thầy cô giáo, học sinh lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Hiện nhà trường duy trì 4 CLB nhằm đáp ứng đa dạng sở thích và năng lực học sinh như: CLB Tiếng Anh - Nơi khơi dậy đam mê ngoại ngữ và hội nhập; CLB Văn học, nghệ thuật - Nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nét đẹp văn hóa truyền thống; CLB STEAM - Sân chơi sáng tạo khoa học, công nghệ và tư duy logic và CLB thể dục thể thao - Nơi rèn luyện sức khỏe, ý chí và tinh thần đồng đội.

Câu lạc bộ bóng rổ Trường THPT Việt Trì tạo sân chơi rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội cho học sinh.

Đồng chí Trịnh Đình Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Lạc cho biết: “Nhà trường rất quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, thường xuyên chỉ đạo tạo điều kiện cho các CLB tổ chức hoạt động. Căn cứ vào nội dung hoạt động, Ban Giám hiệu phân công giáo viên phụ trách, hướng dẫn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, thu hút học sinh tham gia. Việc tổ chức CLB theo sở thích của học sinh là một trong những hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để học sinh khám phá bản thân và phát triển năng khiếu. Qua đó, nhà trường lựa chọn được những học sinh nổi bật các khối lớp để tham gia các cuộc thi, hội thi do ngành tổ chức. Vừa qua, tại Cuộc thi Robotics toàn quốc lần thứ VI năm 2026, đội tuyển của nhà trường đã giành giải Khuyến khích”. Xây dựng CLB trong trường học đã tạo nên những hiệu quả tích cực trong việc phát huy khả năng, kết nối những học sinh, sinh viên có chung đam mê, sở thích; hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các em rèn luyện sự tự tin, năng động, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể và tăng cường tình đoàn kết. Đồng thời, các CLB còn là kênh thông tin, tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động đến học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.