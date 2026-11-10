Sức hút truyền hình tạo sức bật du lịch

Chất liệu từ bản sắc địa phương

Tập 3 chương trình Quán nhà Haha (lên sóng ngày 1-11) tiếp tục hành trình tại làng Nham Biều (TP Huế) với trải nghiệm bắt ngao ở phá Tam Giang. Các thành viên sau đó đã trực tiếp chế biến món ăn từ sản vật địa phương, phục vụ thực khách trong không gian bình dị của làng quê.

Các thành viên, khách mời cùng tham gia khám phá, quảng bá văn hóa Huế trong chương trình ﻿Quán nhà Haha. Ảnh: BTC

Bên cạnh tìm hiểu ẩm thực đặc trưng xứ Huế, câu chuyện về ngôi nhà cổ hơn 135 năm tuổi cũng mang đến cho khách mời và khán giả những khám phá thú vị về kiến trúc và đời sống văn hóa địa phương.

Là sự tiếp nối của chương trình Gia đình Haha, Quán nhà Haha (đều do Tập đoàn YeaH1 sản xuất) đưa 5 thành viên Jun Phạm (Phạm Duy Thuận), Rhymastic (Vũ Đức Thiện), Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Duy Khánh cùng các khách mời đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng.

Theo đại diện nhà sản xuất, chương trình hướng đến đồng hành cùng người dân hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó tạo dựng sinh kế. Đáng chú ý, bên cạnh theo dõi chương trình, khán giả còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch, tham gia vào nhiều hoạt động khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Cũng lấy Huế là nơi khởi nguồn, The Huế Creators (Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đảm bảo nội dung; Công ty The Stars sản xuất và phân phối) là chương trình truyền hình thực tế đa quốc gia, đa ngôn ngữ và đa nền tảng lấy văn hóa, di sản, con người, không gian sống và những vấn đề thực tế của địa phương làm chất liệu trung tâm.

Trên nền tảng đó, các nhà sáng tạo đến từ Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ, nhân vật sáng tạo, nghệ nhân, chuyên gia Việt Nam... để khám phá chiều sâu văn hóa Huế.

Bài toán kinh tế từ văn hóa

Thực tế, sự dịch chuyển từ giải trí sang kết hợp khám phá, trải nghiệm văn hóa đã xuất hiện trong nhiều chương trình như: Cuộc đua kỳ thú, Hành trình kỳ thú, 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ...

Thông qua sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung trong và ngoài nước, những câu chuyện về vùng đất, con người, phong tục tập quán được kể bằng trải nghiệm và cảm xúc, giúp văn hóa trở nên gần gũi hơn.

Nhiều địa phương vốn ít được biết đến, qua các chương trình đã thu hút đông đảo du khách tìm đến khám phá, trải nghiệm. Điển hình như homestay của chị Vàng Thị Thông tại Bản Liền (Lào Cai), nhiều cơ sở lưu trú khác tại địa phương hay tour du lịch homestay cộng đồng và thăm nhà chú thím Chín Cường ở miền Tây Nam bộ, sau khi lên sóng chương trình Gia đình Haha, đã thu hút đông đảo du khách tìm đến.

Tuy nhiên, bài toán đang đặt ra với các chương trình là làm thế nào để vừa khai thác các giá trị văn hóa vừa bảo đảm tính chuẩn mực; tránh tình trạng vì chạy theo lượt xem và lợi nhuận trước mắt làm xói mòn giá trị văn hóa truyền thống.

“Đây cũng là vấn đề được ê kíp The Huế Creators đặt ra ngay từ đầu. Để đảm bảo tính toàn vẹn của các yếu tố văn hóa, chương trình áp dụng quy trình đồng sáng tạo có kiểm chứng: tìm hiểu nguồn gốc và bối cảnh văn hóa; làm việc trực tiếp với nghệ nhân, chuyên gia và cộng đồng; cùng phát triển ý tưởng; thử nghiệm kết quả trong bối cảnh phù hợp và tiếp nhận phản hồi từ công chúng, các bên liên quan…”, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc điều hành dự án, đại diện đơn vị phát triển và sản xuất The Stars, cho biết.

Truyền hình thực tế đang trở thành cầu nối đưa văn hóa bước vào đời sống một cách gần gũi. Giá trị lớn nhất mà các chương trình mang lại nằm ở khả năng dẫn dắt sự quan tâm của công chúng thành nhu cầu trải nghiệm, tiêu dùng và sáng tạo. Vấn đề còn lại, để giữ chân du khách, biến sức hút đó thành động lực phát triển kinh tế văn hóa bền vững, vai trò quyết định vẫn thuộc về chính người dân và địa phương.

“Tham gia các chương trình thực tế, điều nghệ sĩ chúng tôi mong muốn là có thể góp phần nhỏ bé để giúp cuộc sống của người dân địa phương tốt đẹp hơn và vùng đất ấy được nhiều người biết đến. Do đó, việc ganh đua thành tích của các thành viên chỉ nhằm tạo kịch tích cho chương trình, điều quan trọng nhất vẫn là chung tay hỗ trợ các địa phương có thêm cơ hội phát triển thông qua chương trình”, diễn viên - ca sĩ Jun Phạm chia sẻ.