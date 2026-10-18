Sức hút trò chơi dân gian Lễ hội Mường Lò

Tại sân vận động thôn Ao Luông, xã Liên Sơn, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân trong trang phục truyền thống rực rỡ tụ hội về đây, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ sắc màu.

Các nội dung thi đấu thể thao đậm đà bản sắc dân tộc như đua mảng, kéo co, đẩy gậy, ném còn, leo cột mỡ, bịt mắt bắt vịt được tổ chức sôi nổi và hào hứng, trong đó đua mảng thu hút đông người dân cổ vũ và tham gia nhiệt tình. Đây là môn thể thao truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Đua mảng - môn thể thao truyền thống gắn liền với đời sống của người dân thôn Ao Luông xã Liên Sơn.

Với hơn 40 đội thi tham gia, các đội đã cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi kịch tính, quyết liệt trên mặt nước. Tiếng dầm khua sóng hòa cùng tiếng trống hội và tiếng reo hò, cổ vũ náo nhiệt từ hai bên bờ sân sông đã tiếp thêm động lực cho các vận động viên bứt phá về đích.

Sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương và du khách gần xa đã tiếp thêm sức nóng cho ngày hội, tạo nên bầu không khí gắn kết và sôi động. Ngay sau khi hoàn thành phần thi đầy kịch tính của mình, vận động viên Phạm Hoành Sơn, thôn Suối Cài, xã Liên Sơn cho biết:

Không riêng gì người lớn, các bạn trẻ và trẻ em cũng hào hứng vây quanh khu vực leo cột mỡ hay bịt mắt bắt vịt. Những cú trượt chân hài hước, những cái ôm hụt trong không trung khi bịt mắt tìm vịt liên tục bật lên tiếng cười giòn giã. Môn kéo co có sự phối hợp nhịp nhàng của các đội thi và sự reo hò cũng đẩy bầu không khí ngày hội lên cao trào, các trò chơi dân gian truyền thống đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân và du khách thập phương.

Các môn thể thao truyền thống thu hút người dân tham gia.

Ông Lương Mộng Lân chia sẻ cảm xúc của mình về lễ hội:

Tại Công viên Mường Lò, hội thi thể thao dân tộc và trò chơi dân gian diễn ra sôi động. Giữa khuôn viên rộng, xanh mát, các khu vực thi đấu kéo co, ném còn, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt... được bố trí khoa học, thu hút người chơi. Những màn tranh tài hào hứng, tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình đã tạo nên không gian văn hóa cộng đồng gắn kết, rực rỡ sắc màu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng và để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách gần xa khi đến Mường Lò.

Các trò chơi dân gian được tổ chức tại công viên Mường Lò.

Các hoạt động thi đấu thể thao và trò chơi dân gian tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2026 không chỉ là sân chơi bổ ích, còn là không gian kết nối cộng đồng, góp phần bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua bao thế hệ.

Lễ hội được tổ chức đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Sự hòa quyện giữa nét văn hóa truyền thống độc đáo, tinh thần thể thao cao thượng cùng tấm lòng hiếu khách của người dân Mường Lò đã khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện, giàu bản sắc, khẳng định vị thế của điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Lào Cai.