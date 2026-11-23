Sức hút năng lượng

Đắk Lắk đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư năng lượng sạch tại khu vực Tây Nguyên. Làn sóng đầu tư không chỉ mở ra dư địa phát triển công nghiệp năng lượng mà còn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành những ngành dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.

Riêng trong tháng 10/2026, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giao chủ đầu tư cho 5 dự án năng lượng sạch, với tổng vốn khoảng 40.194 tỷ đồng. Điều này cho thấy tốc độ thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng đang có bước chuyển mạnh.

Các dự án điện gió tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Lê Toàn

Mới đây, Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Đắk Lắk đã đăng ký đầu tư 4.780 tỷ đồng vào Dự án Nhà máy điện gió Buôn Hồ 3. Ngày 15/11/2026, công ty tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 620 tỷ đồng. Giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 4.160 tỷ đồng, với 16 trụ điện gió, dự kiến khởi công vào quý III/2027.

Tại Đắk Lắk, rất nhiều dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê (gồm 4 nhà máy từ số 1 đến số 4), tổng vốn gần 21.138 tỷ đồng; Nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Thượng, giai đoạn 1, vốn hơn 9.149 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực điện gió, các dự án Cư Pơng 1, 2 có tổng vốn gần 3.089 tỷ đồng; Ea Sin hơn 2.893 tỷ đồng và Thuận Phong 2, giai đoạn 1, khoảng 3.924 tỷ đồng. Quy mô đầu tư của các dự án cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp không còn dừng ở những công trình nhỏ lẻ mà đang hướng đến các tổ hợp sản xuất điện có tổng mức đầu tư lớn.

Trước đó, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời quy mô hàng nghìn tỷ đồng cũng được xúc tiến. Đáng chú ý, tổ hợp 4 nhà máy điện gió Krông Búk 1, Krông Búk 2, Cư Né 1 và Cư Né 2, tổng công suất 200 MW, đã chính thức vận hành, hòa lưới điện quốc gia trong tháng 8/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm.

Theo định hướng quy hoạch điện giai đoạn 2025 - 2030, Đắk Lắk được phân bổ danh mục 90 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 7.780,5 MW. Trong đó, điện mặt trời tập trung có 27 dự án, tổng công suất 4.314 MW; điện gió có 42 dự án, tổng công suất 2.796 MW. Những con số này cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, đồng thời lý giải vì sao Đắk Lắk trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới

Làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo được kỳ vọng tạo ra những tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Đắk Lắk. Trước hết, các dự án quy mô lớn sẽ bổ sung nguồn vốn đáng kể cho phát triển kinh tế của tỉnh. Khi được triển khai, hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư sẽ được đưa vào xây dựng nhà máy, trạm biến áp, đường dây truyền tải, hệ thống giao thông và các công trình phụ trợ. Quá trình này tạo thêm nhu cầu về vật liệu xây dựng, thiết bị cơ khí, vận tải, dịch vụ lưu trú, ăn uống và nhiều loại hình dịch vụ khác.

Một trong những tác động trực tiếp là tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Trong giai đoạn xây dựng, các dự án cần lượng lớn lao động phục vụ san lấp mặt bằng, thi công đường giao thông, lắp đặt thiết bị, xây dựng nhà máy và hệ thống điện. Khi đi vào vận hành, các nhà máy tiếp tục tạo nhu cầu về nhân lực kỹ thuật, quản lý, bảo dưỡng và dịch vụ chuyên môn.

“Các dự án khi hoàn thành kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Nguồn thu ngân sách cũng là một kỳ vọng quan trọng. Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính về đất đai sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách tỉnh. Nguồn thu này có thể được tái đầu tư vào hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở y tế và các chương trình an sinh xã hội.

Xa hơn, năng lượng tái tạo có thể trở thành nền tảng để Đắk Lắk thu hút thêm các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Khi nguồn cung điện sạch được phát triển đồng bộ, địa phương có thêm điều kiện tiếp cận các nhà đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông sản, sản xuất công nghiệp, kho vận và công nghệ.

Với những lợi ích mà năng lượng sạch mang lại, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, khẳng định tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển năng lượng.

Không để dòng vốn nằm trên giấy

Dù sức hút đầu tư ngày càng lớn, con đường đưa các dự án năng lượng tái tạo vào vận hành vẫn còn nhiều thách thức. Theo rà soát của Sở Tài chính Đắk Lắk, hiện có 19 dự án điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa khởi công, với tổng công suất 2.547 MW và tổng vốn đăng ký 70.207 tỷ đồng.

Trước những vướng mắc này, vào cuối tháng 10/2026, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp năng lượng để gỡ “nút thắt” cho các dự án. Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đắk Lắk khẳng định tỉnh tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tỉnh sẽ không để tình trạng chậm trễ kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

Theo các nhà đầu tư, vướng mắc đầu tiên của đa số dự án năng lượng là vấn đề đất đai và giải phóng mặt bằng. Bởi các dự án năng lượng quy mô lớn thường sử dụng diện tích đất rộng, liên quan đến nhiều hộ dân, nhiều loại đất và các phương án bồi thường, hỗ trợ khác nhau.

Nếu công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường và tái định cư không được thực hiện công khai, minh bạch, quá trình triển khai rất dễ phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Tại cụm 4 nhà máy điện mặt trời Ia Rvê, một số diện tích đất còn vướng tình trạng xâm canh và chưa đạt được sự đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng. Trong khoảng 37,81 ha đất bị xâm canh từ trước thời điểm bàn giao cho địa phương, mới giải phóng được 25,62 ha; còn 12,19 ha liên quan đến 4 hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền hỗ trợ. Ngoài ra, khoảng 200 ha đất sạch đã bàn giao tiếp tục phát sinh tình trạng xâm canh để trồng mì.

Đặc biệt, bài toán hạ tầng truyền tải cần được đặt ra song hành với phát triển nguồn điện. Điện gió và điện mặt trời có đặc điểm sản lượng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, trong khi nhiều dự án tập trung tại những khu vực có khả năng phát triển nguồn điện lớn.

Nếu công suất nguồn tăng nhanh hơn khả năng tiếp nhận của hệ thống lưới điện, nguy cơ quá tải, nghẽn mạch và phải hạn chế phát điện có thể xuất hiện. Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự gia tăng số lượng và tổng công suất các nguồn điện dự kiến đấu nối có thể gây quá tải lưới điện 110 kV tại một số khu vực của Đắk Lắk.

Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội khai mở một động lực tăng trưởng mới từ năng lượng tái tạo. Khi dòng vốn năng lượng được kết nối với công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và hạ tầng hiện đại, Đắk Lắk sẽ có thêm cơ sở để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Khi đó, sức hút của những cánh đồng điện gió, điện mặt trời không chỉ được đo bằng hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư mà còn bằng việc làm, nguồn thu ngân sách, chất lượng sống và những cơ hội phát triển mới cho người dân trên vùng đất Tây Nguyên.