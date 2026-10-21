Sức hút mùa hoa Tam giác mạch

Sắc hoa gọi du khách

Hoa Tam giác mạch thường nở từ đầu tháng 10 đến tháng 12 hằng năm. Khi mới nở, hoa thường có màu trắng hoặc hồng phớt, sau đó chuyển dần sang hồng đậm, tím hồng khi bước vào giai đoạn rực rỡ nhất. Trên nền núi đá xám đặc trưng của Cao nguyên đá Đồng Văn, những thảm hoa mềm mại tạo nên vẻ đẹp riêng, vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.

Tại xã Phố Bảng, mùa hoa đang dần hiện diện trên những triền núi, dọc các tuyến đường và quanh những nếp nhà cổ. Sắc hoa đan xen với màu xám của đá, màu vàng của những bức tường đất, tạo nên khung cảnh mang đậm dấu ấn vùng cao. Năm 2026, xã triển khai trồng 57 ha hoa Tam giác mạch, trong đó 45 ha phục vụ lễ hội. Các điểm hoa được bố trí gắn với tuyến đường, khu dân cư và những địa điểm có tiềm năng thu hút khách tham quan.

Mùa hoa tam giác mạch nở rộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Ở xã Lũng Cú, những cánh đồng hoa cũng đang góp thêm sắc màu cho cảnh quan miền biên viễn. Năm nay, địa phương triển khai gieo trồng khoảng 70 ha hoa Tam giác mạch, trong đó tập trung ở các khu vực có lợi thế về cảnh quan và khả năng kết nối với những điểm đến nổi tiếng như cột cờ Quốc gia Lũng Cú, làng văn hóa Lô Lô Chải. Giữa những dãy núi đá tai mèo, sắc hoa dịu dàng làm nổi bật vẻ đẹp của bản làng, tạo nên những điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá cực Bắc của Tổ quốc.

Thời điểm này, tại các điểm trồng hoa, đã có nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí se lạnh của vùng cao. Chị Claire Martin, du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Tuyên Quang và được tận mắt ngắm hoa Tam giác mạch. Tôi thực sự ấn tượng với vẻ đẹp của những cánh đồng hoa nằm giữa núi đá hùng vĩ. Hoa có màu sắc rất đẹp, khung cảnh yên bình và con người thân thiện”. Còn chị Hoàng Tú Phượng, du khách đến từ Hà Nội cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi quay lại vùng Cao nguyên đá vào mùa hoa Tam giác mạch. Mỗi lần đến, tôi đều có những cảm nhận riêng, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi sắc hoa giữa núi đá và vẻ đẹp mộc mạc của các bản làng”.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, các điểm tham quan và trải nghiệm văn hóa đang giúp mùa hoa Tam giác mạch trở thành một trong những sản phẩm du lịch nổi bật của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Qua đó, tạo thêm cơ hội để người dân phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, bán sản phẩm địa phương, từng bước nâng cao thu nhập từ du lịch.

Sẵn sàng cho mùa lễ hội

Để tạo cảnh quan phục vụ du khách và bảo đảm hoa nở đúng thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, tỉnh Tuyên Quang triển khai gieo trồng khoảng 400 ha hoa Tam giác mạch tại các xã thuộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Công tác gieo trồng được chia thành 3 đợt, lựa chọn thời điểm xuống giống phù hợp nhằm kéo dài mùa hoa từ tháng 10 đến hết tháng 12, trong đó tập trung vào thời gian khai mạc lễ hội.

Du khách hòa mình vào những cánh đồng hoa Tam giác mạch.

Các vùng hoa được bố trí dọc những tuyến đường du lịch và tại các điểm có lợi thế về cảnh quan như Cổng trời Quản Bạ, dốc Thẩm Mã, khu vực Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, khu vực Lũng Cú, làng văn hóa Lô Lô Chải và các điểm dừng chân trên hành trình khám phá sông Nho Quế. Việc phân bố các vùng hoa theo tuyến giúp du khách thuận tiện kết hợp tham quan, đồng thời tạo diện mạo cảnh quan đặc trưng trên những cung đường dẫn vào vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá

Đồng Văn.

Cùng với gieo trồng, các địa phương chú trọng chăm sóc diện tích hoa đã xuống giống, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng các điểm nhấn phục vụ tham quan, chụp ảnh; đồng thời chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ và dịch vụ du lịch. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ cũng là những nội dung được các địa phương quan tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách trong suốt mùa lễ hội.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang lần thứ XII năm 2026 với chủ đề “Âm vang miền đá” sẽ khai mạc vào 20 giờ ngày 25-10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Bên cạnh chương trình khai mạc, chuỗi hoạt động hưởng ứng còn có các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Việc tổ chức lễ hội gắn với phát triển các sản phẩm du lịch không chỉ nhằm quảng bá vẻ đẹp của hoa Tam giác mạch mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Tuyên Quang đến du khách trong nước và quốc tế. Qua đó, mở rộng cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình phát triển du lịch.