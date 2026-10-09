Sức hút IPO của OpenAI, Anthropic vẫn lớn bất chấp các thông tin bất lợi

Biểu tượng ChatGPT của Công ty OpenAI tại một văn phòng ở Washington DC. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Mặc dù đối mặt với những thông tin bất lợi gần đây liên quan đến vấn đề an toàn AI hay các điều chỉnh ước tính doanh thu, sức hút của hai doanh nghiệp này đối với giới đầu tư vẫn được đánh giá ở mức cao.

Theo một số nguồn tin, Anthropic đặt mục tiêu đạt mức định giá 2.000 tỷ USD. Trong khi đó, OpenAI đang đàm phán một vòng gọi vốn mới với mức định giá dự kiến 1.400 tỷ USD. Những con số khổng lồ này, cùng với các tranh cãi xoay quanh các phòng thí nghiệm AI, đã làm dấy lên một số lo ngại trên thị trường về giá trị thực tế của các công ty.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn Yahoo Finance, ông Dan Ives, Giám đốc điều hành cấp cao tại Yorkville Ives, nhận định nhu cầu sở hữu cổ phiếu của hai doanh nghiệp này vẫn rất lớn. Ông đánh giá Anthropic và OpenAI đang ở trung tâm của cuộc cách mạng AI. Chuyên gia này cho rằng dù những thông tin tiêu cực có thể khiến nhà đầu tư e ngại, bối cảnh chung vẫn tạo ra cơ hội mua vào. Bên cạnh đó, ông Ives cũng lưu ý thị trường AI còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp khác như Palantir hay Snowflake, thay vì chỉ xoay quanh hai tên tuổi lớn này.

Trước thềm IPO, các câu hỏi về doanh thu thực tế của Anthropic và OpenAI tiếp tục thu hút sự chú ý. Gần đây nhất, tờ The Financial Times đưa tin các ước tính doanh thu thường niên trước đó của giới đầu tư đối với OpenAI đã cao hơn con số thực tế khoảng 20 tỷ USD.