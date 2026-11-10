Sức hút hàng Việt tại Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026
Tham gia Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026, phía Việt Nam có 46 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố. Với 110 gian hàng, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu, quảng bá đa dạng sản phẩm, như: cà phê, yến sào, bánh kẹo, nông sản đặc sản, trái cây đến thủy hải sản chế biến, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ gia dụng… thu hút sự quan tâm của đại biểu, doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/suc-hut-hang-viet-tai-hoi-cho-kinh-te-thuong-mai-va-du-lich-bien-gioi-viet-trung-hong-ha-nam-2026-post914139.html