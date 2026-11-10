Sức hút hàng Việt tại Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026

Tham gia Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026, phía Việt Nam có 46 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 17 tỉnh, thành phố. Với 110 gian hàng, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu, quảng bá đa dạng sản phẩm, như: cà phê, yến sào, bánh kẹo, nông sản đặc sản, trái cây đến thủy hải sản chế biến, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ gia dụng… thu hút sự quan tâm của đại biểu, doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc.

Các gian hàng Việt Nam luôn được nhiều người tiêu dùng quan tâm.

Khu trưng bày sản phẩm đặc trưng, thế mạnh xuất khẩu của tỉnh Lào Cai thu hút rất đông đại biểu, doanh nghiệp, người tiêu dùng tham quan, tìm hiểu thông tin.

Quế là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh được tỉnh Lào Cai giới thiệu tại hội chợ năm nay.

Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giới thiệu sản phẩm xuất khẩu với đại biểu Trung Quốc.

Một số mặt hàng thế mạnh của tỉnh Lào Cai được trưng bày, quảng bá tại hội chợ.

Thổ cẩm cũng là mặt hàng được nhiều đại biểu, doanh nghiệp và người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm.

Sản phẩm cà phê của một doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tại hội chợ.

Tỉnh Ninh Bình quảng bá sản phẩm gốm sứ đặc trưng.

Trái cây tươi Việt Nam cũng là mặt hàng được nhiều người chú ý.

Người tiêu dùng tìm hiểu thông tin và mua sắm các mặt hàng của Việt Nam tại hội chợ.

Gian hàng sản phẩm đồ gỗ Đồng Kỵ (Bắc Ninh) được nhiều người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm.