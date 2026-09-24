Sức hút giải cờ vua cho thiếu nhi

Giải cờ vua Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa mở rộng các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng lần thứ nhất - năm 2026 vừa khép lại, với số lượng kỳ thủ nhí tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Không gian trí tuệ này hứa hẹn sẽ được duy trì thường niên, qua đó tạo môi trường rèn luyện tốt và chuyên nghiệp cho thiếu nhi, giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê cờ vua.

Trong lần đầu tiên tổ chức ở quy mô Cung Văn hóa Thiếu nhi mở rộng, sự kiện đã tạo được sức hút lớn với gần 750 kỳ thủ nhí đến từ các câu lạc bộ, trung tâm cờ vua uy tín trên toàn tỉnh cùng các thí sinh tự do tham gia. Chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh cho biết, năm 2025, Hội đồng Đội tỉnh cũng đã tổ chức giải cờ vua thiếu niên, nhi đồng nhưng số lượng thí sinh chỉ đạt hơn 340 em tham gia. Con số 750 thí sinh tại giải cờ vua Cung Văn hóa Thiếu nhi mở rộng đã chứng tỏ được sức hút ngày càng lớn của sân chơi cờ vua trong lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Lần đầu được tổ chức, giải đấu đã thu hút gần 750 thí sinh tham gia.

Trong 2 ngày diễn ra giải đấu, không khí tranh tài vô cùng sôi nổi khi các kỳ thủ nhí tham gia thi đấu ở 16 bảng đấu, được chia theo từng lứa tuổi từ 7 đến 17 tuổi, giới tính và các bảng tự do. Các thí sinh thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván (mỗi thí sinh thi đấu 7 ván) để chọn ra những người xuất sắc nhất ở mỗi bảng.

Đến từ Câu lạc bộ Chess Knight (phường Nam Nha Trang), em Huỳnh Thị Ngọc Mai (14 tuổi) không giấu được hào hứng khi tham gia cuộc thi. "Đây là lần đầu tiên em tham gia giải cờ vua có đông thí sinh tham gia như thế này. Khi biết thông tin có giải đấu này, em đăng ký tham gia ngay. Mong rằng giải đấu sẽ được tổ chức thường xuyên để chúng em có sân chơi bổ ích để tham gia".

Phấn khởi, hồi hộp cũng là cảm xúc chung của nhiều thí sinh khi giải đấu có đông đảo kỳ thủ nhí tham gia. "Em học và chơi cờ vua từ năm lớp 2 đến nay. Bộ môn này giúp em có tư duy tốt, khả năng tập trung cao. Đây là lần đầu em thấy giải đấu cờ vua có đông thí sinh tham gia như thế này", thí sinh Nguyễn Đức Hải Triều (14 tuổi) chia sẻ.

Thí sinh tham gia bảng đấu U13.

Không chỉ mang lại niềm vui cho các em nhỏ, giải đấu còn nhận được sự đánh giá cao từ các bậc phụ huynh. Anh Bùi Dương Tâm (phường Bắc Nha Trang), phụ huynh của một thí sinh tham gia giải đấu cho biết, giải rất thiết thực và bổ ích, không chỉ tạo ra môi trường giải trí lành mạnh, giúp các em có cơ hội cọ xát thực tế, mà còn rèn luyện tính kiên nhẫn và tư duy logic. Gia đình anh rất ủng hộ và mong rằng Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động ý nghĩa như thế này trong thời gian tới.

Các thí sinh thi đấu.

Với số lượng thí sinh tham gia đông đảo, giải đấu đã ghi nhận nhiều ván đấu hay của các thí sinh; đồng thời cũng phát sinh nhiều tình huống khiến ban tổ chức, ban trọng tài đã phải làm việc khá vất vả, đảm bảo công bằng, bám sát điều lệ giải đấu, mang lại thành công chung cho giải. Bà Đoàn Thị Mỹ Thuận - Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh cho biết, với mong muốn góp phần tạo nên một giải đấu thành công, kết nối và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho thiếu nhi, bên cạnh các lớp cờ vua sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh, Ban tổ chức đã mở rộng giải đấu cho các câu lạc bộ, thí sinh tự do tham gia, qua đó tạo sân chơi cọ xát, phát triển năng khiếu cũng như khích lệ niềm đam mê cờ vua cho các em. Đồng thời, thông qua giải đấu cũng là dịp để tuyển chọn những tài năng cờ vua, bồi dưỡng cho các đội hình tham gia các cuộc thi ở cấp khu vực, cấp toàn quốc trong thời gian tới.

"Mục tiêu lớn nhất của giải đấu là nuôi dưỡng niềm yêu thích cờ vua lâu dài. Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh sẽ nỗ lực duy trì giải đấu hằng năm, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức để thu hút nhiều thiếu nhi hơn nữa, tạo cơ hội giao lưu, phát triển năng khiếu cờ vua cho các em", bà Đoàn Thị Mỹ Thuận nói.