Sức hút du lịch Thủ đô từ những sắc màu văn hóa | Hà Nội tin mỗi chiều

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm – Thành tựu hội nhập và phát triển” là một trong những hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026. Đây là dịp để người dân và du khách tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cũng như những thành tựu phát triển của tỉnh qua các thời kỳ.