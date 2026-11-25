Điểm săn mây tại bản Pa Phách, phường Mộc Sơn.

Trên quốc lộ 6 dẫn lên Mộc Châu những ngày cuối tuần, từng đoàn xe du lịch nối nhau về cao nguyên. Với nền nhiệt dao động từ 14 đến 20 độ C, ban ngày nắng ấm, sáng sớm có sương mù nhẹ, thời tiết đầu đông thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn của du lịch Mộc Châu dịp này là những vườn mận trái vụ. Nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý cho cây ra hoa sớm, từ tháng 10, tháng 11, du khách đã có thể chiêm ngưỡng những vườn mận nở trắng thay vì phải chờ đến dịp Tết Nguyên đán.

Tại Bản Mộc Farm, xã Tân Yên, những vườn mận đang khoe sắc trắng tinh khôi. Từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt để tham quan, chụp ảnh. Anh Vũ Trung Hải, chủ Bản Mộc Farm, cho biết: Mùa đông năm nay, chúng tôi đón khách tại 30 vườn mận, với tổng diện tích khoảng 80 ha. Việc xử lý cho hoa nở gối vụ thành nhiều đợt, kéo dài đến tháng 2 năm sau, giúp du khách có thể trải nghiệm mùa hoa mận trong suốt mùa đông.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Lỏi Tươi Farm, phường Vân Sơn.

Chị Lê Thanh Hương, thành phố Hải Phòng, chia sẻ: Biết Mộc Châu có hoa mận nở sớm từ tháng 11 nên nhóm tôi sắp xếp đến tham quan. Tôi rất bất ngờ vì hoa trái vụ nhưng nở đều, bông dày, trắng đẹp không kém chính vụ. Được ngắm hoa trong tiết trời se lạnh đầu đông là trải nghiệm rất thú vị.

Ngoài hoa mận, du lịch nông nghiệp mùa đông ở Mộc Châu còn hấp dẫn bởi nhiều điểm trải nghiệm. Tại Lỏi Tươi Farm, những luống hoa cải nở rộ trải dài theo sườn đồi, tạo không gian tham quan, chụp ảnh. Vườn cam Ly, tổ dân phố 68, phường Vân Sơn, đang vào vụ thu hoạch, thu hút du khách đến trải nghiệm hái quả, thưởng thức cam tại vườn. Những vườn hồng chín rộ ở phường Thảo Nguyên cũng tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao khi cây trút lá, để lộ những chùm quả đỏ mọng trên cành.

Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, phường Mộc Châu.

Trải nghiệm hái cam tại vườn cam Ly, anh Trần Minh Đức, du khách đến từ thành phố Hà Nội, phấn khởi nói: Tôi thích cách các nhà vườn ở Mộc Châu tổ chức hoạt động du lịch. Vườn cam được quy hoạch gọn gàng, lối đi sạch sẽ, quả mọng nước, ngọt đậm. Các con tôi rất thích thú khi được tự tay chọn quả và tìm hiểu cách nông dân chăm sóc cây ăn quả.

Bên cạnh du lịch nông nghiệp, địa hình đồi núi cao cùng sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vào mùa đông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động săn mây. Từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ sáng, các điểm cao như Mu Náu, phường Mộc Châu và khu vực bản Pa Phách, phường Mộc Sơn, thu hút du khách đến ngắm bình minh, săn mây.

Du khách chụp ảnh tại vườn hồng Ngọc Kỳ, phường Thảo Nguyên.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi từng săn mây ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhưng cảm giác đứng trên đỉnh Pa Phách ngắm biển mây tràn qua các dãy núi đá vôi và thung lũng vẫn rất ấn tượng. Tuyến đường lên bản đang được nâng cấp nên hơi khó đi, nhưng khi tới nơi, được hít thở không khí trong lành và đón bình minh giữa biển mây, tôi thấy công sức dậy sớm hoàn toàn xứng đáng.

Sức hấp dẫn của Mộc Châu mùa đông còn đến từ hệ thống khu vui chơi giải trí, di tích lịch sử và các điểm du lịch cộng đồng. Du khách có thể trải nghiệm cầu kính Bạch Long tại Mộc Châu Island, tham quan khu du lịch Rừng thông Bản Áng, Happy Land, phố đi bộ, chợ đêm Mộc Châu; tìm hiểu lịch sử tại Khu di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, Đồn Mộc Lỵ. Các bản du lịch cộng đồng như bản Vặt, bản Dọi, bản Tà Số cũng thu hút du khách đến lưu trú, thưởng thức ẩm thực vùng cao, trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm khăn piêu, múa xòe, nhảy sạp và tìm hiểu phong tục của đồng bào các dân tộc.

Nhiều gia đình lựa chọn Hang Táu, bản Tà Số, phường Mộc Châu làm điểm đến thư giãn cuối tuần.

Anh Vũ Công Anh, Công ty TNHH Khiri Travel Việt Nam, cho biết: Dịp cuối năm, các tour nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch nông nghiệp tại Mộc Châu luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy của công ty, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế thích lưu trú tại nhà sàn, cùng người dân chế biến món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục, tập quán. Đây là yếu tố giúp Mộc Châu thu hút du khách lưu trú dài ngày.

Dự kiến từ nay đến Tết Dương lịch, lượng khách đến Mộc Châu tiếp tục tăng, đòi hỏi chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch chủ động nâng cao chất lượng phục vụ. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Việc phát triển các sản phẩm du lịch mùa đông, lấy nông nghiệp trải nghiệm và văn hóa bản địa làm nền tảng, kết hợp với hệ thống khu vui chơi giải trí đã tạo thêm sức hút cho Mộc Châu. Phường tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hợp tác xã và hộ làm du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, niêm yết giá công khai, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ vững hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách.

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng cùng hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách trong mùa đông, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.