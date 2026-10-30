Sức hút điểm đến quyết định giá trị căn hộ du lịch

Các diễn giả tham gia toạ đàm.

Giữ chân du khách để nâng giá trị tài sản

Ngày 30/10 tại Gia Lai, tọa đàm “Căn hộ du lịch: Điều gì quyết định giá trị trong chu kỳ mới?”, trong khuôn khổ hội thảo “Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác”, đã tập trung làm rõ vai trò của sức hút điểm đến và năng lực vận hành đối với giá trị căn hộ du lịch, đồng thời trao đổi giải pháp bảo đảm quyền lợi người sở hữu.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chia sẻ.

Phiên trao đổi do bà Bùi Kim Thùy - thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Phó chủ tịch President Club, điều phối, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng phát triển du lịch cần chú trọng đáp ứng nhu cầu du khách và hiệu quả khai thác, thay vì chỉ quan tâm đến số lượng công trình.

Theo bà Mai, lợi thế điểm đến và giá trị tài sản chỉ có thể chuyển thành hiệu quả kinh doanh bền vững khi gắn với năng lực quản trị, vận hành. Việc phát triển điểm đến còn phải bảo đảm lợi ích cộng đồng, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, tạo sự đồng thuận trong quá trình khai thác du lịch.

Để tăng sức hấp dẫn của điểm đến, TS Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đề nghị tăng cường vai trò định hướng của nhà nước trong quy hoạch và đầu tư. Cùng với đó, doanh nghiệp cần nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.

Bên cạnh quảng bá, tạo thuận lợi về thị thực và giao thông, ông Đính đề xuất tổ chức các sự kiện có tầm vóc quốc tế. Chẳng hạn, từ lợi thế võ cổ truyền của Bình Định trước đây, địa phương có thể xây dựng chương trình biểu diễn, giải đấu quốc tế thường niên, thu hút khách đến giao lưu và trải nghiệm.

Theo ông, hạ tầng kết nối thuận lợi cùng lượng khách gia tăng sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh dịch vụ, nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch và góp phần gia tăng giá trị tài sản.

Ông Lê Đăng Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, trao đổi thông tin.

Về điều kiện phát triển du lịch tại địa phương, ông Lê Đăng Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai, cho biết tỉnh xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển. Địa phương tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và hoàn thiện hạ tầng giao thông, trong đó có định hướng mở rộng, nâng công suất sân bay Phù Cát và nghiên cứu nâng cấp sân bay Pleiku.

Từ thực tiễn vận hành, ông Ricky Ho - Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn, cho rằng sức hấp dẫn của điểm đến phụ thuộc vào sự đồng bộ giữa hạ tầng, dịch vụ và sản phẩm nghỉ dưỡng. Các yếu tố này cần bổ trợ nhau để nâng chất lượng trải nghiệm, giữ chân du khách lâu hơn, qua đó cải thiện hiệu quả khai thác căn hộ du lịch.

Ông Ricky Ho - Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn, chia sẻ từ thực tiễn vận hành.

Theo ông, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển phân khúc này, nhưng cần gắn việc đầu tư với chiến lược dài hạn của điểm đến. Cùng với nâng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chính sách cởi mở hơn trong thu hút nhà đầu tư và khách hàng quốc tế sẽ góp phần mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng.

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó tổng quản lý chuỗi khách sạn Anya Hotel Group Quy Nhơn, đánh giá kết nối hàng không có vai trò quan trọng trong gia tăng sức hấp dẫn điểm đến. Đồng thời, Gia Lai cần thu hút nhà đầu tư chuyên nghiệp, chú trọng chất lượng dịch vụ, kết nối các sản phẩm thành chuỗi trải nghiệm để nâng giá trị cho cả quần thể nghỉ dưỡng.

Minh bạch dòng tiền và trách nhiệm sau bàn giao

Sức hút du lịch tạo điều kiện khai thác căn hộ, nhưng hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào cách tổ chức kinh doanh và phân chia lợi ích. Đây cũng là nội dung được các đại biểu phân tích từ góc nhìn của người mua và cơ quan quản lý.

TS Nguyễn Minh Phong trao đổi thông tin.

Theo TS Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế, tư duy đầu tư căn hộ du lịch đang chuyển từ kỳ vọng lợi nhuận cam kết sang chú trọng giá trị thực và quyền lợi gắn với sản phẩm.

Những yếu tố cần xem xét gồm quyền chủ động sử dụng, khai thác căn hộ, dòng tiền thực tế, chi phí vận hành, phương thức phân chia lợi nhuận và khả năng thanh khoản, chuyển nhượng tài sản. Đây là các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người mua trong thời gian nắm giữ căn hộ.

Trao đổi tại tọa đàm, ông Chử Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, nêu ba nhóm quyền cơ bản của người mua căn hộ du lịch.

Theo ông Hải, người mua có quyền tiếp cận thông tin pháp lý, kiểm tra điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh; được cấp giấy chứng nhận, sở hữu tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất, sử dụng, khai thác và định đoạt tài sản theo quy định. Các quyền và lợi ích cụ thể còn được xác lập qua hợp đồng với chủ đầu tư.

Ông Chử Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Chủ sở hữu có thể góp vốn, hợp tác kinh doanh, tham gia khai thác tài sản và hưởng lợi ích kinh tế phát sinh. Đi cùng với đó là nghĩa vụ thực hiện các khoản chi phí quản lý, vận hành, khai thác phần sở hữu chung theo thỏa thuận.

Từ thực tiễn quản lý địa phương, ông Lê Đăng Tuấn lưu ý cần làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau khi căn hộ được chuyển nhượng, đặc biệt là trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị vận hành khi dự án đã bán hết sản phẩm.

Ông Tuấn đề xuất nghiên cứu vận dụng những cơ chế phù hợp trong quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm bảo đảm quyền lợi các bên. Việc xác định rõ trách nhiệm sau chuyển nhượng gắn với yêu cầu duy trì chất lượng dịch vụ và hoạt động khai thác của dự án.

Các diễn giả khẳng định, giá trị lâu dài của căn hộ du lịch được bồi đắp khi điểm đến thu hút được khách, dịch vụ giữ chân được người lưu trú và hoạt động khai thác mang lại nguồn thu minh bạch cho chủ sở hữu. Với Gia Lai, phát huy lợi thế biển và cao nguyên vì thế cần đi cùng trách nhiệm vận hành từng dự án. Sức hấp dẫn khi chào bán phải được chứng minh bằng hiệu quả kinh doanh sau bàn giao.