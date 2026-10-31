Sức hút Đà Lạt không chỉ nằm ở mùa lễ hội

Các điểm đến du lịch chủ động làm mới trải nghiệm, góp phần tăng sức hút cho Đà Lạt trong mùa lễ hội

Trải nghiệm tạo sức hút riêng

Đến Đà Lạt, Nguyễn Đăng Nhật Thảo, du khách từ TP Hồ Chí Minh, yêu thích khí hậu mát mẻ, những món ăn hợp khẩu vị và sự thân thiện của người dân địa phương. Với Thảo, sau những ngày làm việc mệt mỏi, không gian nhiều sắc hoa và nhịp sống bình yên ở Đà Lạt là dịp để thư giãn, nghỉ ngơi.

Trong khi đó, chị Trần Diệp Mỹ Dung ở phường Cam Ly - Đà Lạt lại tìm thấy những trải nghiệm phù hợp cho gia đình tại một không gian du lịch giữa rừng thông. Không gian mộc mạc, các hoạt động thủ công và cơ hội tìm hiểu về cây cỏ giúp các con của chị có thêm trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Du khách trải nghiệm không gian xanh tại 1 cơ sở du lịch cộng đồng

Hai cảm nhận khác nhau cho thấy sức hút của Đà Lạt không chỉ đến từ cảnh quan hay thời điểm diễn ra lễ hội. Những trải nghiệm phù hợp, không gian dễ chịu và cách đón tiếp thân thiện cũng góp phần quyết định ấn tượng của du khách về điểm đến.

Tại một cơ sở du lịch cộng đồng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, ngoài thưởng thức trà, bánh giữa không gian xanh, du khách có thể tìm hiểu cách chiết xuất tinh dầu, làm dầu gió, nến thơm từ nguyên liệu thực vật. Các hoạt động thủ công tạo thêm trải nghiệm cho khách, đồng thời đưa những giá trị gần gũi của thiên nhiên vào hoạt động kinh doanh.

“Chúng tôi không phải đợi tới lễ hội mới chuẩn bị, mà luôn chăm sóc không gian văn hóa để nó nảy nở mỗi ngày, để ngày nào cũng là lễ hội hoa”, anh Võ Thành Luân, đại diện cơ sở du lịch cộng đồng chia sẻ.

Du khách cảm nhận những giá trị gần gũi của thiên nhiên tại 1 cơ sở du lịch cộng đồng tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sau hơn 12 năm hoạt động, cơ sở này vẫn duy trì mô hình tạo việc làm cho người khiếm thính, giúp họ có cơ hội phát huy khả năng và hòa nhập với cộng đồng. Đây cũng là một cách để hoạt động du lịch gắn với trách nhiệm xã hội, tạo thêm giá trị bên cạnh mục tiêu kinh doanh.

Những yếu tố này tạo nên nét riêng cho điểm đến, giúp du khách có thêm lý do để dừng chân thay vì chỉ ghé qua, chụp ảnh rồi rời đi. Với các cơ sở du lịch, việc xây dựng sản phẩm có bản sắc và duy trì chất lượng phục vụ cũng là cách tạo sức hút lâu dài, không phụ thuộc hoàn toàn vào các sự kiện lớn.

Chung sức tạo sức hút cho mùa lễ hội

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, các cơ sở du lịch, dịch vụ và doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng đang triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng, từ chỉnh trang cảnh quan, làm mới trải nghiệm đến thực hiện các chương trình kích cầu.

Du khách trải nghiệm các trò chơi tại các khu du lịch ở khu vực Đà Lạt

Tại một khu du lịch ở Đà Lạt, đơn vị triển khai chương trình giảm giá vé tham quan nhằm tạo thêm lựa chọn cho du khách trong mùa lễ hội. Ông Phạm Tiến Dũng, đại diện khu du lịch cho biết, việc tham gia các hoạt động hưởng ứng Festival cũng là dịp để đơn vị giới thiệu sản phẩm, thu hút khách và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Tuy nhiên, ưu đãi về giá chỉ có tác dụng thu hút khách trong một thời điểm nhất định. Để du khách hài lòng và quay trở lại, các điểm đến vẫn cần chú trọng chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và thường xuyên đổi mới hoạt động trải nghiệm.

Sự đồng hành của doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác cũng góp thêm nguồn lực cho Festival. Một ngân hàng thương mại có nhiều năm tham gia hỗ trợ sự kiện cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương trong các hoạt động quảng bá, tổ chức lễ hội. Sự tham gia này cho thấy Festival không chỉ là hoạt động riêng của ngành du lịch mà còn nhận được sự chung tay từ cộng đồng doanh nghiệp.

Du khách tham quan trải nghiệm tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Festival Hoa là dịp để Đà Lạt giới thiệu hình ảnh, thu hút khách và tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các ngành dịch vụ. Nhưng sức hút của điểm đến không chỉ được quyết định bởi những ngày diễn ra sự kiện. Điều giữ chân du khách còn nằm ở chất lượng dịch vụ, sự đa dạng của sản phẩm, môi trường du lịch và cách ứng xử thân thiện của người dân.

Khi mỗi cơ sở chủ động làm mới trải nghiệm, mỗi doanh nghiệp có trách nhiệm với chất lượng dịch vụ và cộng đồng cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, sức hút của Đà Lạt sẽ được duy trì lâu dài hơn. Khi ấy, Festival không chỉ tạo điểm nhấn trong mùa lễ hội mà còn góp phần nuôi dưỡng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn quanh năm.