Sức hút của Trịnh Sảng sau 5 năm vắng bóng

Từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ, Trịnh Sảng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng dù đã vắng bóng nhiều năm. Đầu tháng 9/2026, nữ diễn viên gây chú ý khi tài khoản TikTok vượt mốc 1 triệu người theo dõi trong chưa đầy 24 giờ. Con số này cho thấy sức hút của cái tên Trịnh Sảng vẫn chưa hoàn toàn biến mất sau những biến cố khiến sự nghiệp của cô gần như khép lại tại thị trường giải trí Trung Quốc đại lục.

Trịnh Sảng sinh năm 1991, nổi tiếng từ năm 2009 khi đảm nhận vai Sở Vũ Tiêm trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Hình tượng trong sáng cùng vẻ ngoài trẻ trung giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả trẻ yêu thích. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên và nhiều tác phẩm truyền hình khác.

Trịnh Sảng từng nổi tiếng với bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng.

Có thời điểm, Trịnh Sảng được xem là một trong những nữ diễn viên có độ nhận diện cao của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, năm 2021, những tranh cãi liên quan đến mang thai hộ và việc chăm sóc con cái, cùng vụ việc vi phạm nghĩa vụ thuế, đã khiến hình ảnh của cô chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tháng 8/2021, cơ quan thuế Trung Quốc công bố quyết định truy thu thuế, tiền chậm nộp và xử phạt Trịnh Sảng tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ. Cùng thời gian đó, các cơ quan truyền thông và phát thanh, truyền hình tại Trung Quốc đưa ra những biện pháp hạn chế phát sóng tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên.

Kể từ đó, Trịnh Sảng không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim truyền hình hay chương trình giải trí tại thị trường này. Những tác phẩm từng giúp cô nổi tiếng cũng chịu ảnh hưởng, khiến con đường trở lại màn ảnh trở nên khó khăn.

Nữ diễn viên gây chú ý khi tài khoản TikTok vượt 1 triệu người theo dõi trong chưa đầy 24 giờ.

Việc tài khoản TikTok nhanh chóng vượt 1 triệu người theo dõi sau khi được mở đã đưa tên tuổi Trịnh Sảng trở lại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả vẫn nhớ đến những vai diễn từng làm nên tên tuổi cô, trong khi những ý kiến khác cho rằng sức hút nghệ sĩ không thể tách rời trách nhiệm đối với các vấn đề từng gây tranh cãi.

Dù vậy, lượng người theo dõi trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc Trịnh Sảng đã lấy lại vị thế trong ngành giải trí. Tính đến thời điểm các thông tin được dẫn lại, chưa có xác nhận đáng tin cậy về dự án phim hay chương trình mới đánh dấu sự trở lại chính thức của cô tại Trung Quốc đại lục.

Sau 5 năm vắng bóng, Trịnh Sảng vẫn có khả năng thu hút sự chú ý chỉ bằng một động thái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc duy trì sự quan tâm của công chúng và thực sự trở lại với nghệ thuật là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.