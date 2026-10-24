Sức hút của 'Thành phố thủy tinh Toyama'

Sự kết hợp giữa một thiết chế văn hóa quy mô lớn và cộng đồng nghệ sĩ chính là cách Toyama biến bản sắc địa phương thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Biểu tượng mới giữa trung tâm Toyama

Khai trương năm 2015, Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama là một trong những thành quả tiêu biểu của chính sách xây dựng "Thành phố thủy tinh Toyama" được triển khai từ những năm 1980.

Bảo tàng nằm trong Toyama Kirari, tổ hợp đa năng do kiến trúc sư nổi tiếng Kengo Kuma thiết kế. Mặt ngoài công trình kết hợp đá granite, kính và nhôm, tạo nên diện mạo vừa mạnh mẽ, vừa trong suốt, gợi liên tưởng đến đặc tính của thủy tinh. Nhờ vị trí ở trung tâm thành phố và thiết kế kiến trúc đặc sắc, Toyama Kirari đã trở thành một biểu tượng đô thị mới.

Nghệ sĩ thủy tinh Yukako Kojima trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN

Bảo tàng hiện trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ Nhật Bản, nghệ sĩ quốc tế và những người có mối liên hệ với Toyama. Điểm nhấn nổi bật là tác phẩm sắp đặt của Dale Chihuly, một trong những nghệ sĩ thủy tinh đương đại nổi tiếng nhất thế giới.

Việc kết hợp tác phẩm quốc tế với sáng tác của nghệ sĩ trong nước và nghệ sĩ địa phương giúp bảo tàng vừa có sức hút ở quy mô toàn cầu, vừa duy trì được mối liên hệ với cộng đồng nghệ thuật Toyama.

Bà Hitomi Kitamura, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama, cho biết bảo tàng đón lượng khách đông nhất vào Tuần lễ Vàng trong tháng 5.

Nghệ sĩ thủy tinh Kojima Yukako giới thiệu các tác phẩm của mình

Lượng khách trong những kỳ nghỉ lớn cho thấy bảo tàng đã trở thành một điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá Toyama. Bảo tàng giữ vai trò "cửa ngõ" giúp công chúng tiếp cận câu chuyện về "Thành phố thủy tinh". Từ những tác phẩm được trưng bày, du khách có thể tìm hiểu lịch sử ngành thủy tinh, quá trình xây dựng chính sách văn hóa và hoạt động của các nghệ sĩ đang sống tại địa phương.

Bảo tàng là trung tâm giới thiệu và lan tỏa thành quả của cả một quá trình đầu tư kéo dài nhiều thập niên.

Các tác phẩm thủy tinh của nghệ sĩ Kojima Yukako

Đưa Toyama kết nối với thế giới

Sau khi xây dựng được nền tảng trong nước, Toyama đang thúc đẩy mạnh hơn hoạt động hợp tác quốc tế.

Thị trưởng Toyama Hirohisa Fujii cho biết năm 2025, Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama đã ký thỏa thuận hợp tác với Corning Museum of Glass, một trong những bảo tàng thủy tinh nổi tiếng thế giới tại bang New York, Mỹ.

Nghệ sĩ thủy tinh Kojima Yukako mài thùy tinh để tạo hình tác phẩm

Thông qua thỏa thuận này, Toyama có thể mượn một số tác phẩm trong bộ sưu tập của Corning để trưng bày, tổ chức triển lãm đặc biệt và triển khai nhiều hoạt động giao lưu khác. Thành phố cũng đưa cán bộ phụ trách nghệ thuật và bảo tàng sang Corning học tập, sau đó trở về áp dụng những kinh nghiệm thu nhận được.

Năm 2026, đoàn đại diện Toyama còn đến Venice, thành phố có lịch sử khoảng 1.000 năm về nghệ thuật thủy tinh. Toyama mong muốn xây dựng quan hệ với các tổ chức, bảo tàng và những người hoạt động trong lĩnh vực này, tiến tới thực hiện các chương trình như đưa thủy tinh Venice đến trưng bày tại Toyama.

Tác phẩm của nghệ sĩ Kojima Yukako bắt đầu từ việc ghép các tấm thủy tinh lại với nhau

Hoạt động hợp tác quốc tế vừa giúp Toyama nâng cao trình độ chuyên môn, vừa tạo ra những nội dung triển lãm mới để thu hút khách du lịch. Đồng thời, khi nghệ sĩ và tác phẩm của Toyama được giới thiệu ở nước ngoài, thương hiệu văn hóa của thành phố cũng được mở rộng.

Nuôi dưỡng sức sống cho "Thành phố thủy tinh"

Nếu bảo tàng đại diện cho diện mạo công cộng của "Thành phố thủy tinh", nghệ sĩ Yukako Kojima là một ví dụ cụ thể về cách chính sách của thành phố hỗ trợ con người theo đuổi hoạt động sáng tạo lâu dài.

Các sản phẩm thủy tinh tại tòa nhà Viện Bảo tàng Nghệ thuật thủy tinh Toyama

Yukako Kojima quê ở tỉnh Chiba, lần đầu tiếp xúc với nghệ thuật thủy tinh khi học tại Đại học Mỹ thuật Tama. Sau đó, cô theo học bốn năm tại Viện Nghệ thuật Thủy tinh Toyama.

Sau khi tốt nghiệp, thay vì trở về quê nhà hoặc chuyển đến một đô thị lớn như Tokyo, Yukako Kojima quyết định tiếp tục sống tại Toyama, mở xưởng riêng và phát triển sự nghiệp tại đây.

Các sản phẩm thủy tinh tại tòa nhà Viện Bảo tàng Nghệ thuật thủy tinh Toyama

Sáng tác của Yukako Kojima là chồng nhiều lớp kính lên nhau, sau đó tiến hành mài và đánh bóng. Quá trình này làm xuất hiện những lớp màu và hiệu ứng thị giác đặc trưng, tạo nên phong cách riêng cho từng tác phẩm. Các tác phẩm của Yukako Kojima hiện được đánh giá cao cả ở Nhật Bản và nước ngoài.

Kojima chia sẻ lựa chọn Toyama không chỉ nằm ở thời gian học tập tại đây mà vì thành phố có cơ chế hỗ trợ tương đối hoàn chỉnh dành cho nghệ sĩ, từ việc cung cấp xưởng và vật liệu, hỗ trợ triển lãm đến tạo cơ hội bán tác phẩm.

Không gian bên trong tòa nhà Toyama Kirari, nơi đặt Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh thành phố Toyama, Nhật Bản

Toyama còn tập trung nhiều nghệ sĩ và cựu sinh viên của Viện Nghệ thuật Thủy tinh. Cộng đồng này tạo điều kiện để những người làm nghề thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kỹ thuật và tư vấn cho nhau trong quá trình sáng tác.

Chính môi trường đó giúp Toyama không chỉ thu hút người đến học mà còn giữ chân họ sau khi tốt nghiệp. Mỗi nghệ sĩ quyết định ở lại mở xưởng sẽ tiếp tục đóng góp vào hình ảnh văn hóa, hoạt động kinh tế sáng tạo và sức hấp dẫn du lịch của thành phố.

Các thanh gỗ tuyết tùng và giếng trời nghiêng là những đặc điểm kiến trúc đặc trưng của tòa nhà Toyama Kirari

Yukako Kojima cho biết khi bắt đầu hoạt động với tư cách nghệ sĩ chuyên nghiệp, cô đã được giới thiệu nhiều địa điểm để bán tác phẩm. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn đối với một nghệ sĩ trẻ. Để có thể tiếp tục sáng tác, nghệ sĩ không chỉ cần kỹ thuật và ý tưởng mà còn phải tìm được nơi trưng bày, người mua và mạng lưới hợp tác. Việc địa phương tạo cầu nối với thị trường giúp họ có cơ hội biến năng lực sáng tạo thành một nghề nghiệp bền vững.

Toyama kiến tạo bản sắc văn hóa "Thành phố thủy tinh" để phát triển du lịch

22/10/2026 18:00

Khi nghệ thuật trở thành đời sống của thành phố

Điểm nổi bật trong cách làm của Toyama là mối liên hệ giữa công trình lớn và những cá nhân đang trực tiếp sáng tạo.

Bảo tàng giúp nghệ thuật thủy tinh được nhìn thấy. Viện đào tạo những người tiếp tục phát triển lĩnh vực này. Các xưởng cung cấp điều kiện để nghệ sĩ sáng tác. Những nghệ sĩ như Yukako Kojima tạo ra tác phẩm, xây dựng câu chuyện và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.

Một tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama

Các tác phẩm được đặt tại không gian công cộng trong trung tâm thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận. Ngay cả khi không bước vào bảo tàng, người dân và du khách vẫn có thể bắt gặp nghệ thuật thủy tinh trong quá trình đi lại, mua sắm và khám phá Toyama. Nhờ đó, nghệ thuật không chỉ tồn tại trong một tòa nhà mà trở thành một phần của cảnh quan và đời sống đô thị.

Tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama

Từ một ngành sản xuất chai thủy tinh từng suy giảm, Toyama đang tạo nên một câu chuyện mới: câu chuyện về thành phố nơi con người có thể học tập, sáng tác, trưng bày và sống bằng nghệ thuật thủy tinh. Chính câu chuyện có chiều sâu ấy là yếu tố giúp "Thành phố thủy tinh" trở thành một thương hiệu văn hóa và du lịch Toyama.

Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama luôn thu hút đông đảo khách tham quan

Bảo tàng Nghệ thuật Thủy tinh Toyama trưng bày các tác phẩm nghệ thuật thủy tinh từ khắp nơi trên thế giới

Các thanh gỗ tuyết tùng và giếng trời nghiêng là những đặc điểm kiến trúc đặc trưng của tòa nhà Toyama Kirari