Sức hút của iPhone Duo khi Apple ra mắt điện thoại gập

Ngày 23/10, Apple chính thức mở bán mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo, đánh dấu bước thâm nhập lịch sử vào thị trường thiết bị gập. Sự kiện lên kệ này cũng trở thành bài kiểm tra sớm dành cho tân Tổng giám đốc điều hành John Ternus, người tiếp quản vị trí lãnh đạo cao nhất chỉ một tuần trước khi công bố sản phẩm vào tháng 9.

Sự gia nhập của Apple được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lớn tới thị trường thiết bị cao cấp, nơi các đối thủ như Samsung Electronics và Huawei Technologies đã nắm giữ thị phần từ nhiều năm qua.

Ảnh: Bloomberg

Sức hút lớn gây áp lực lên nguồn cung toàn cầu

Ngay khi cổng đặt hàng trước mở ra, thời gian giao hàng dự kiến của iPhone Duo đã bị đẩy sang cuối tháng 1/2027 do nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng. Nhằm kiểm soát nguồn hàng, Apple giới hạn mỗi khách hàng chỉ được đặt tối đa hai máy và thắt chặt lượng bán trực tiếp tại cửa hàng. Tại các thị trường như Trung Quốc, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ và Nhật Bản, hãng chỉ bàn giao thiết bị cho những khách hàng đã đăng ký mua trực tuyến từ trước.

Tại Trung Quốc và Hồng Kông, sự phân hóa tiêu dùng cùng lượng nguồn cung hạn chế đã nhanh chóng kích hoạt thị trường mua đi bán lại với mức giá chênh lệch cao hơn hàng nghìn HKD so với niêm yết. Không ít người dùng dù đang sở hữu điện thoại gập nội địa vẫn sẵn sàng xếp hàng từ sớm để sở hữu mẫu iPhone gập đầu tiên nhờ niềm tin vào uy tín thương hiệu Apple.

Tại thị trường Việt Nam, dù chưa nằm trong danh sách mở bán đợt đầu, cơn sốt iPhone Duo vẫn ghi nhận sức hút mạnh mẽ từ cộng đồng yêu công nghệ. Tình trạng khan hiếm nguồn hàng quốc tế khiến mức giá của các phiên bản xách tay đầu tiên về Việt Nam dự kiến sẽ bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, sự xuất hiện của dòng iPhone gập được kỳ vọng sẽ kích thích làn sóng mua sắm thiết bị cao cấp trong nước, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh sôi động hơn ở phân khúc điện thoại màn hình gập vốn đang do các thương hiệu Android làm chủ.

Đánh giá từ giới chuyên môn

Những phản hồi sớm dành nhiều lời khen cho thiết kế của iPhone Duo, đặc biệt là phần bản lề chắc chắn với nếp gập gần như vô hình. Tuy nhiên, việc cắt giảm ống kính tele, các ứng dụng bên thứ ba chưa kịp tối ưu hóa cùng mức giá quanh ngưỡng 2.000 USD khiến giới chuyên môn nhận định thiết bị này sẽ phù hợp hơn với nhóm khách hàng đam mê công nghệ mới thay vì người dùng phổ thông.

Ảnh: Apple

Nhìn nhận về tiềm năng dài hạn, ông Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường IDC, nhận định: "Điện thoại gập đã là một phân khúc hình thành nhiều năm nhưng tỷ lệ người dùng tiếp cận vẫn còn tương đối hạn chế so với smartphone truyền thống. Sự gia nhập của Apple có thể mang định dạng này đến với tệp khách hàng rộng lớn hơn nhiều".

Theo dự báo từ IDC, Apple có thể chiếm 44% tổng giá trị phân khúc điện thoại gập vào năm 2026 và vươn lên dẫn đầu thị trường này vào năm 2027. Thách thức lớn nhất hiện nay của hãng là chuyển hóa sự quan tâm lớn của công chúng thành nguồn cung thực tế để tạo bước ngoặt bền vững.

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