Sức hút của iPhone 18 Pro Max trước mùa mua sắm cuối năm

Ngày 2/11, Apple công bố báo cáo tài chính quý 4 năm tài khóa 2026, ghi nhận doanh thu đạt 114,48 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 30,71 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,10 USD, tăng 14%.

Đáng chú ý, iPhone tiếp tục là động lực kinh doanh lớn nhất của hãng công nghệ Mỹ. Doanh thu từ dòng sản phẩm này đạt 57,58 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với mức 49,03 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức doanh thu iPhone cao nhất từng được ghi nhận trong một quý kết thúc vào tháng 9.

Tính chung cả năm tài khóa 2026, doanh thu của Apple đạt 478,83 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với năm trước.

Kết quả tăng trưởng này đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone đang chịu áp lực từ chi phí linh kiện gia tăng và sức mua không đồng đều giữa các khu vực.

Tuy nhiên, Apple không công bố doanh thu riêng cho từng phiên bản iPhone. Do đó, mức tăng trưởng 17% của toàn bộ mảng iPhone chưa thể được xem là mức tăng doanh số trực tiếp của iPhone 18 Pro Max.

Ảnh minh họa. Nguồn: ShopDunk.

Dù vậy, những tín hiệu ban đầu từ thị trường cho thấy mẫu điện thoại cao cấp nhất thuộc dòng iPhone 18 đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ người tiêu dùng.

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM: PHÂN KHÚC CAO CẤP TIẾP TỤC THU HÚT NGƯỜI MUA

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max được niêm yết với giá khởi điểm 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max tại thời điểm ra mắt.

Dù giá bán tăng, những dữ liệu ban đầu trong mùa mở bán vẫn cho thấy sức hút của dòng iPhone cao cấp đối với người tiêu dùng trong nước.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, thế hệ iPhone 18 nhận được hơn 220.000 đơn đặt trước. Đây là lượng đăng ký ban đầu được tổng hợp từ các hệ thống bán lẻ, không đồng nghĩa với số lượng thiết bị đã được giao thành công đến tay khách hàng.

Một chỉ dấu khác đến từ thế hệ tiền nhiệm. Trong sáu tháng đầu mở bán tại Việt Nam, doanh số iPhone 17 Pro Max tăng 20,8%, trong khi iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn giảm 9,9%.

Sự chênh lệch này phản ánh xu hướng lựa chọn sản phẩm không đồng đều giữa các phân khúc. Đối với nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho smartphone cao cấp, các phiên bản Pro Max vẫn duy trì lợi thế nhất định về sức hấp dẫn thương mại.

Khách hàng trẻ có xu hướng sẵn sàng chi trả cho những dòng smartphone cao cấp - Nguồn ảnh: ShopDunk

Trên thị trường bán lẻ, người tiêu dùng hiện có thể tìm hiểu các lựa chọn thuộc dòng apple iphone 18, đồng thời tham khảo thông tin của phiên bản apple iphone 18 pro max tại đại lý uỷ quyền Apple tại Việt Nam (ShopDunk) để đối chiếu cấu hình, giá bán và chính sách mua hàng.

Ở góc độ thị trường, sức mua trong những tháng cuối năm sẽ là thước đo quan trọng hơn để đánh giá khả năng duy trì sức hút của thế hệ iPhone mới, thay vì chỉ dựa trên lượng đơn đặt trước tại thời điểm ra mắt.

SỨC MUA CUỐI NĂM QUYẾT ĐỊNH TRIỂN VỌNG CỦA IPHONE 18 PRO MAX

Kết quả kinh doanh quý 4 mang đến tín hiệu khả quan cho Apple, song cũng đặt ra bài toán duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh chi phí sản xuất tiếp tục gia tăng.

Theo Reuters, Apple dự báo biên lợi nhuận gộp trong quý kết thúc vào tháng 12/2026 sẽ đạt khoảng 45 - 46%, thấp hơn mức 47,9% của quý vừa công bố. Một trong những nguyên nhân được đề cập là áp lực tăng giá chip.

Ảnh minh họa. Nguồn: moodiedavittreport.

Trong thời gian tới, giá bán sản phẩm, khả năng đáp ứng nguồn cung và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Apple.

Đối với iPhone 18 Pro Max, các dữ liệu hiện có cho thấy mẫu smartphone này vẫn duy trì sức hút nhất định tại một số thị trường. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 4/2026 chưa cung cấp câu trả lời đầy đủ về doanh số riêng của phiên bản này, mà chủ yếu phản ánh đà tăng trưởng mạnh của toàn bộ mảng kinh doanh iPhone.

Khi bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, kết quả bán hàng của thế hệ iPhone 18 trong quý tiếp theo sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá liệu sức hút ban đầu của phiên bản Pro Max có thể chuyển hóa thành tăng trưởng bền vững hay không.