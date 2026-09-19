Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du khách trải nghiệm sâu sắc hơn các vùng đất, câu chuyện và giá trị truyền thống

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka, mùa hè vừa qua, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Ninh Bình tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Lượng tìm kiếm tại Hội An cũng tăng hơn 60%. Huế cũng ghi nhận mức tăng hơn 45% về lượng tìm kiếm.

Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong các tìm kiếm về hoạt động và trải nghiệm. Mức độ quan tâm đến những trải nghiệm gắn với lịch sử, văn hóa và di sản địa phương trên nền tảng này đều gia tăng. Điều này phần nào phản ánh rằng, du khách đang xây dựng hành trình không chỉ xoay quanh nơi lưu trú, mà còn hướng đến những trải nghiệm sâu sắc hơn tại điểm đến.

Ninh Bình, nơi có Quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cơ sở lưu trú cao nhất trong số các điểm đến được Traveloka phân tích. Sự kết hợp giữa các di tích lịch sử, cảnh quan núi đá vôi và văn hóa bản địa ở nơi này đã mang đến cho du khách nhiều cách để khám phá điểm đến trong cùng một hành trình.

Bên cạnh Ninh Bình, hai điểm đến là Hội An và Huế cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Cả hai vùng đất này đều hội tụ các công trình lịch sử, ghi dấu ấn với ẩm thực địa phương, nghệ thuật biểu diễn và những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong đời sống.

Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy nhận định: "Du khách không chỉ muốn tận mắt chiêm ngưỡng di sản Việt Nam, hơn cả điều đó, ngày càng có nhiều người tìm kiếm những cách thức để dành thời gian khám phá sâu hơn các vùng đất, câu chuyện và giá trị truyền thống tạo nên nét riêng của mỗi điểm đến".

Du khách đến Yên Tử, nơi được xem là "Kinh đô của Phật giáo Việt Nam".

Dữ liệu từ Traveloka cũng cho thấy, lượng tìm kiếm các trải nghiệm gắn với những Di sản Thế giới được UNESCO công nhận gia tăng. Cụ thể, lượng tìm kiếm vé tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế tăng hơn 30%. Các tour riêng kết hợp Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn tăng hơn gấp đôi. Chương trình thực cảnh Ký ức Hội An cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ngoài ra, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy mức tăng trưởng đáng kể. Thủ đô Hà Nội cho thấy một xu hướng khác, khi sự quan tâm của khách du lịch lại thể hiện rõ hơn ở những hoạt động có thể trải nghiệm tại thành phố thay vì chỉ tìm kiếm nơi lưu trú. Lượng tìm kiếm các tour khám phá thành phố nửa ngày và cả ngày tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, cho thấy nhu cầu của khách du lịch càng ngày càng lớn đối với các hình thức tham quan có hướng dẫn nhằm tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa Thủ đô.

Theo Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy, những xu hướng tìm kiếm này cho thấy, du lịch văn hóa, di sản đang trở nên giàu tính trải nghiệm hơn. Du khách vẫn muốn ghé thăm những địa danh quan trọng, nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các hoạt động giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, con người và những giá trị truyền thống đằng sau mỗi điểm đến.

Mở ra dư địa phát triển cho những trải nghiệm du lịch thêm phần phong phú

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chỉ ra rằng, Việt Nam có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Hiện UNESCO đã công nhận 9 di sản thế giới và 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Các di sản Việt Nam trải rộng từ đô thị cổ, quần thể di tích cung đình đến âm nhạc, lễ hội, nghề thủ công và những tập quán văn hóa cộng đồng. Đây là nền tảng vững chắc để các điểm đến phát triển những trải nghiệm du lịch kết nối di sản với ẩm thực, nghệ thuật, giải trí và đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Du lịch văn hóa nói chung và du lịch di sản nói riêng cũng đóng vai trò quan trọng trong thị trường du lịch toàn cầu. Theo ước tính của Markets Report World, loại hình này chiếm khoảng 40% hoạt động du lịch trên toàn thế giới.

Đối với Việt Nam, cơ hội khai thác loại hình này không chỉ nằm ở việc thu hút du khách đến những địa danh đã nổi tiếng, mà còn thông qua khả năng xây dựng các trải nghiệm có chiều sâu, giúp du khách hiểu biết hơn về bản sắc riêng của từng điểm đến.

Tại Hội An, hành trình có thể mở rộng từ phố cổ sang các chương trình biểu diễn địa phương, ẩm thực và những nghề thủ công truyền thống. Ở Huế, du khách có thể kết hợp tham quan hệ thống di tích với các trải nghiệm khám phá thành phố có hướng dẫn và thưởng thức ẩm thực địa phương. Trong khi đó, với Ninh Bình, hành trình có thể kết nối các di tích lịch sử với cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng chung quanh.

Bằng cách kết nối lưu trú, phương tiện di chuyển và các hoạt động du lịch trên cùng một nền tảng, các nền tảng du lịch trực tuyến sẽ giúp du khách chuyển đổi từ vài ý tưởng ban đầu thành một hành trình liền mạch, hoàn chỉnh. Dữ liệu tìm kiếm trên cũng giúp các điểm đến và đối tác du lịch hiểu rõ hơn về những trải nghiệm đang nhận được quan tâm. Từ đó, phát triển các sản phẩm phù hợp với sự thay đổi trong nhu cầu và sở thích của du khách.

"Một khi được phát triển một cách phù hợp, những trải nghiệm này không chỉ mang đến cho du khách lý do để lưu trú lâu hơn, khám phá sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại địa phương, mà còn mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch, hướng dẫn viên, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ nhân và cộng đồng địa phương cùng tham gia, hưởng lợi", Giám đốc Traveloka Việt Nam Huỳnh Thị Mai Thy cho biết thêm.

Du lịch văn hóa, di sản đang trở nên giàu tính trải nghiệm hơn. Du khách vẫn muốn ghé thăm những địa danh quan trọng, nhưng đồng thời cũng tìm kiếm các hoạt động giúp họ hiểu sâu hơn về lịch sử, con người và những giá trị truyền thống đằng sau mỗi điểm đến.