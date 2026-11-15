Sức hút của điểm đến Đà Nẵng trong năm 2027

Du khách tham quan Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXTDL Đà Nẵng

Thời điểm cuối năm là lúc du khách bắt đầu tìm kiếm cảm hứng và hình dung về những chuyến đi của năm sau, nhu cầu lựa chọn điểm đến thường tăng mạnh trong giai đoạn từ tháng Mười Hai đến đầu tháng Một.

Thành phố truyền cảm hứng du lịch

Nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet (Úc) vừa công bố 50 điểm đến và trải nghiệm được đội ngũ biên tập, tác giả đánh giá có khả năng truyền cảm hứng cho những chuyến đi trong năm tới (Best in Travel 2027). Trong đó, Đà Nẵng được giới thiệu với chủ đề “Best for laid-back city beaches and UNESCO stops” - nổi bật với những bãi biển thư thái ngay trong thành phố và khả năng kết nối các điểm đến di sản UNESCO.

Nền tảng du lịch trực tuyến Priceline (Mỹ) cũng đưa Đà Nẵng vào danh sách “Top 10 Places to Travel in 2027” cùng với các điểm đến khác tại Mỹ và quốc tế.

Các gợi ý du lịch được truyền thông quốc tế đề cập cho thấy, Đà Nẵng không chỉ tạo ấn tưởng bởi từng danh thắng riêng lẻ hay các bãi biển nổi tiếng, mà còn ở khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm đa dạng trong cùng một chuyến đi. Từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, tận hưởng ẩm thực đến hành trình phiêu lưu qua các miền di sản văn hóa đặc sắc.

Đồng thời thành phố là trung điểm kết nối các hành trình khám phá rộng hơn. Đây là lợi thế tạo nên sức hấp dẫn riêng của Đà Nẵng, thu hút những du khách muốn tận dụng thời gian để khám phá nhiều khía cạnh trên một hành trình.

Điều này cũng thể hiện rõ qua xu hướng tìm kiếm về thành phố được công bố trong báo cáo “Travel Trends 2027” của nền tảng tìm kiếm dịch vụ du lịch toàn cầu Skyscanner (Anh).

Theo đó, Đà Nẵng đứng thứ 7 trong Top 10 điểm đến xu hướng năm 2027, với lượt tìm kiếm chuyến bay khứ hồi tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Skyscanner mang thông điệp “Travel. Better spent.”, được hiểu là đi để chi tiêu xứng đáng, nhấn mạnh xu hướng du lịch hướng đến những trải nghiệm có giá trị.

Điểm đến “đáng giá”

Các danh sách và xu hướng điểm đến nói trên tuy không cùng tiêu chí lựa chọn, song đều là tín hiệu tích cực cho thấy mức độ nhận diện và sự quan tâm của thị trường quốc tế dành cho Đà Nẵng. Từ đó tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố đến những thị trường khách đang tìm kiếm ý tưởng và những hành trình đáng giá cho năm 2027.

Vậy điều gì khiến một chuyến đi được coi là xứng đáng? Báo cáo mới nhất về chỉ số hạnh phúc khi Du lịch (Travel Happiness Index) của nền tảng Booking.com, thu thập ý kiến hơn 10.000 du khách tại 10 thị trường châu Á - Thái Bình Dương, cho thấy những góc nhìn thú vị về điều này.

Du khách ngày càng chủ động và cân nhắc đến giá trị mà chuyến đi mang lại, thông qua những điều giản dị như ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên (36%), dành thời gian chất lượng bên những người đồng hành (24%) và thưởng thức ẩm thực ngon miệng (28%). Đáng chú ý, có tới 77% người tham gia ưu tiên đưa ẩm thực địa phương và những trải nghiệm đáng nhớ vào hành trình.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ: “Ngày nay, một chuyến du lịch không đơn giản gói gọn trong việc nghỉ ngơi mà còn được xem là khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và hành trình khám phá đầy ý nghĩa”.

Với công tác xúc tiến du lịch, đây là những thông tin mang tính đòn bẩy cho bài toán thời gian lưu trú và chi phí cho du lịch, bởi việc “nên đến đâu” chỉ giữ chân du khách vài ngày, còn thông điệp “có thể trải nghiệm trọn vẹn và hạnh phúc thế nào” giúp họ kéo dài chuyến đi và kích thích chi tiêu.

Việc Đà Nẵng có tên trong các danh sách bình chọn quốc tế ngay trước “đỉnh” nhu cầu du lịch giai đoạn chuyển giao sang năm mới là lợi thế về thời điểm mà ngành cần tận dụng ngay.

Bởi sức hút trên các danh sách chỉ có ý nghĩa khi nhanh chóng được chuyển hóa thành hành vi đặt chỗ, vấn đề này được ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng nhấn mạnh: “Năm 2027, thành phố cần chuyển mạnh từ quảng bá hình ảnh sang xúc tiến tạo doanh thu. Mục tiêu là tạo thêm lý do để du khách đặt phòng, ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay lại nhiều lần hơn”.

Từ đó, ông đề xuất tái cân bằng thị trường: giữ các thị trường truyền thống, đẩy mạnh những thị trường gần và dễ kích hoạt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc và nội địa, còn với châu Âu, Bắc Mỹ thì tiếp cận chọn lọc các phân khúc chi tiêu tốt, lưu trú dài ngày, quan tâm văn hóa, sinh thái, chăm sóc sức khỏe. Đây là cách phân bổ thị trường hợp lý nhằm giảm phụ thuộc vài nguồn khách cố định và ưu tiên chất lượng hơn số lượng.

Đồng thời theo ông Quỳnh, mỗi thị trường khách có hành vi đặt dịch vụ và kỳ vọng khác nhau, nên thành phố cần đưa ra những thông điệp, sản phẩm và kênh truyền thông riêng tương ứng.

“Một kế hoạch xúc tiến hiệu quả cho năm 2027 cần có dữ liệu, có phân khúc thị trường, có sản phẩm cụ thể, có chiến lược quản trị rủi ro và có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp, khi đó Đà Nẵng sẽ nâng chất lượng khách, kéo dài lưu trú và củng cố sức bền của ngành trong giai đoạn cạnh tranh mới.”, ông Quỳnh nói.

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, kế hoạch truyền thông năm 2027 của thành phố cũng đã có khung cho hướng đi này, trên cơ sở tiếp tục duy trì thông điệp xuyên suốt “Chạm về nguyên bản” cho cả thị trường nội địa và quốc tế, nhắm vào nghỉ dưỡng, ẩm thực, du lịch chậm, chăm sóc sức khỏe, MICE và văn hóa - di sản.

Tiếp tục chú trọng các công cụ truyền thông hiện đại như Danang Fantasticity đa nền tảng, chiến dịch OTA, truyền thông theo mùa, AI, VR360, bản đồ số, Da Nang Storytellers, thu hút các đoàn famtrip MICE và KOL...