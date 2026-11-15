Sức hút của di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Ngày hội Văn hóa 2026

Các nghệ nhân trình diễn Đờn ca tài tử tại Ngày hội

Ngày 15.11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu Đô thị ĐHQG - TP.HCM), hoạt động trải nghiệm và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, do Hội LHTN Việt Nam TP.HCM và Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 15 - 24.11. Ngày hội còn nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) lần đầu tiên tổ chức, tạo không gian để học sinh, sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống.

Tại khu vực trải nghiệm Đờn ca tài tử Nam Bộ, các nghệ nhân, tài tử thuộc Câu lạc bộ Đờn ca tài tử (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM) đã giới thiệu đến sinh viên những nhạc cụ đặc trưng như đờn kìm, đờn tranh, đờn cò, ghi-ta phím lõm cùng nhịp song lang.

ThS Phạm Thái Bình (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM) giao lưu cùng sinh viên về di sản nghệ thuật Đờn ca tài tử

Chương trình có sự tham gia của NNƯT Mai Thanh Mai, NNƯT Cẩm Thủy, tài năng trẻ Nguyễn Nghiệp và Nhóm Cội Xưa. Các nghệ nhân, tài tử biểu diễn nhiều thể điệu tiêu biểu của Đờn ca tài tử như Xuân tình, Lưu thủy đoản, Liễu thuận nương, Dạ cổ hoài lang, Vọng cổ nhịp 32...

Qua từng tiết mục, sinh viên có dịp cảm nhận nét đặc trưng trong tiếng đờn, giọng ca và cách thể hiện của loại hình nghệ thuật đã gắn bó lâu đời với đời sống người dân Nam Bộ.

Bên cạnh phần biểu diễn, chương trình còn tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp giao lưu với nghệ nhân. Đáng chú ý, bạn Bùi Minh Đông, học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, quê ở Vĩnh Lợi (Cà Mau), đã ngẫu hứng tham gia ca cùng ban đờn. Giọng ca mộc mạc, đậm chất miền Tây của Minh Đông nhận được sự cổ vũ của người xem.

Phần giao lưu, tìm hiểu về di sản do ThS Phạm Thái Bình dẫn dắt cũng giúp sinh viên tiếp cận Đờn ca tài tử từ góc độ lịch sử và nghệ thuật. Thông qua các câu hỏi tương tác, phần giải đáp và thị phạm của nghệ nhân, người tham dự được giới thiệu về quá trình hình thành, đặc trưng, hệ thống bài bản và giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này.

Ban tổ chức trao Thư cảm ơn đến các nhà nghiên cứu và nghệ nhân

Ông Vòng Trong Minh, Trưởng Phòng Văn hóa Thể Thao, đại diện Ban tổ chức Ngày hội, cho biết các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 hướng đến việc đưa di sản đến gần công chúng bằng những hình thức trực tiếp, sinh động.

“Việc mời nhà nghiên cứu và nghệ nhân đến giao lưu giúp sinh viên được nghe tận tai, thấy tận mắt tinh hoa văn hóa dân tộc, từ đó có thể trở thành những đại sứ trẻ lan tỏa di sản”, ông Minh chia sẻ.

Bạn Nguyễn Minh Nhựt, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, cho biết phần phân tích của ThS Phạm Thái Bình giúp em hiểu rõ hơn về nghệ thuật Đờn ca tài tử. Theo Nhựt, màn giao lưu của bạn Bùi Minh Đông cũng cho thấy di sản có thể đến gần với người trẻ thông qua những hoạt động trải nghiệm và tương tác trực tiếp.

Hoạt động quảng bá Đờn ca tài tử Nam Bộ cũng gắn với việc triển khai Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035” do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì xây dựng.

Ban tổ chức, nghệ nhân và sinh viên chụp ảnh lưu niệm

Trong ngày khai mạc, Ngày hội còn tổ chức nhiều hoạt động như đồng diễn viết thư pháp, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, vòng sơ loại Liên hoan Vọng cổ và các ca khúc mang âm hưởng dân ca năm 2026. Sinh viên cũng được tìm hiểu các loại hình Hát Bội, Quan họ, Tuồng, Chèo, Cải lương, trải nghiệm làng nghề truyền thống và vẽ 3D thực tế ảo…