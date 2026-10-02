Sức hút của Á hậu Minh Kiên và cơ hội sau Trại Buôn Người

Sau vai nữ chính điện ảnh đầu tay, Á hậu Huỳnh Minh Kiên tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận Út Đẹt trong Trại Buôn Người - bộ phim vừa vượt mốc 190 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Không còn hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ của một á hậu tại các sự kiện, Minh Kiên xuất hiện với gương mặt mộc, vẻ ngoài mộc mạc và ánh mắt luôn chất chứa sự bất an.

Út Đẹt là cô gái miền quê ít trải nghiệm, tin vào lời hứa “việc nhẹ lương cao” rồi trở thành nạn nhân của đường dây buôn người. Bị đưa vào khu trại, nhân vật gần như không có khả năng tự bảo vệ hay nhận diện nguy hiểm. Đây cũng là đất diễn phù hợp với nét trẻ trung, non nớt của Minh Kiên.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên đang gây chú ý khi đảm nhận Út Đẹt trong Trại Buôn Người.

Ở những phân đoạn ít thoại, nữ diễn viên chủ yếu thể hiện nhân vật qua ánh mắt. Khi thì bối rối, lúc dò xét, lo lắng rồi chuyển sang sợ hãi, những thay đổi nhỏ trên gương mặt giúp người xem cảm nhận được trạng thái của một cô gái không biết điều gì đang chờ mình. So với vai diễn đầu tay, Minh Kiên cho thấy sự tiến bộ trong cách tiết chế biểu cảm và tương tác với bạn diễn.

Ngoại hình cũng là một điểm cộng. Việc để Minh Kiên xuất hiện với gương mặt ít trau chuốt, dáng vẻ lấm lem giúp cô hòa vào nhóm nạn nhân trong trại. Hình ảnh một á hậu trên sân khấu được nhường chỗ cho Út Đẹt - cô gái quê vụng về, hoảng sợ và luôn cần một chỗ dựa.

Dù không phải nhân vật chủ động dẫn dắt câu chuyện, Út Đẹt lại giữ vai trò quan trọng. Việc cô mất tích trở thành lý do để Ny do Steven Nguyễn thủ vai bước vào hành trình tìm kiếm và đối đầu với đường dây tội phạm. Vì thế, mối quan hệ anh em cũng là phần cảm xúc giúp những màn truy đuổi trong phim có thêm lý do để người xem quan tâm.

Việc vai diễn của Á hậu Minh Kiên mất tích đã trở thành lý do để Ny do Steven Nguyễn thủ vai bước vào hành trình tìm kiếm và đối đầu với đường dây tội phạm.

Đặc biệt, ở cảnh đoàn tụ, Minh Kiên bắt đầu bằng ánh mắt nhận ra anh trai rồi bật khóc. Sau những ngày bị kiểm soát và sống trong sợ hãi, nhân vật cuối cùng nhìn thấy người thân có thể nương tựa. Cách thể hiện này cho thấy Minh Kiên đã biết sử dụng ánh mắt và cảm xúc tiết chế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thoại.

Tuy nhiên, diễn xuất của Minh Kiên vẫn chưa đồng đều. Khi phải bộc lộ cảm xúc mạnh, cô đôi lúc thể hiện khá trực diện qua nét mặt. Đài từ, nhịp thoại và cách chuyển từ hoang mang sang phản kháng cũng còn cần được rèn luyện để các trạng thái tâm lý nối tiếp tự nhiên hơn.

Hạn chế này một phần đến từ chính đất diễn của Út Đẹt. Nhân vật chủ yếu phản ứng trước biến cố, ít có cơ hội tự đưa ra lựa chọn hoặc tạo nên bước ngoặt riêng. Vì thế, Minh Kiên chưa có nhiều khoảng trống để thể hiện một quá trình biến đổi tâm lý phức tạp.

Ở tuổi 22, Minh Kiên đang có khởi đầu đáng chú ý với hai vai nữ chính điện ảnh chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, cô từng trải qua nhiều lần thử vai không thành công trước khi được đạo diễn Luk Vân lựa chọn cho Bus: Chuyến Xe Một Chiều. Đến Trại Buôn Người, cô tiếp tục có thêm một vai diễn giúp công chúng nhìn mình ở tư cách diễn viên thay vì chỉ là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023.

Ở tuổi 22, Minh Kiên đang có khởi đầu đáng chú ý với hai vai nữ chính điện ảnh chỉ trong thời gian ngắn.

Chi tiết ê-kíp Trại Buôn Người từng đề nghị Á hậu Minh Kiên tẩy trang để chụp hình, thử thêm sau phần diễn cũng cho thấy ngoại hình tự nhiên của cô phù hợp với hình dung về Út Đẹt. Nhưng gương mặt mộc chỉ là điều kiện ban đầu. Phần diễn mới quyết định nhân vật có đứng vững trong câu chuyện hay không.

Trại Buôn Người vượt mốc 190 tỷ đồng tính đến sáng 2/10 đã giúp tên tuổi Minh Kiên được chú ý hơn chỉ vài tháng sau vai nữ chính đầu tay. Út Đẹt cho thấy cô có lợi thế ở ánh mắt, nét mặt và khả năng giữ sự mộc mạc trước ống kính. Song để đi xa hơn với điện ảnh, Minh Kiên vẫn cần tiếp tục rèn đài từ, cách xử lý cảm xúc mạnh và đặc biệt là khả năng tạo chiều sâu cho những nhân vật có nhiều lựa chọn, hành động và biến chuyển tâm lý hơn.

Trại Buôn Người vượt mốc 190 tỷ đồng tính đến sáng 2/10 đã giúp tên tuổi của Á hậu Minh Kiên được chú ý hơn chỉ vài tháng sau vai nữ chính đầu tay.