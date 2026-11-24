Từ nhiều giờ trước khi Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra, đông đảo người dân đã nô nức đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, mang theo niềm háo hức, tự hào và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc. Những tà áo dài truyền thống, những tấm vé được háo hức khoe trên mạng xã hội cùng sự hiện diện của nhiều thế hệ khán giả đã tạo nên bầu không khí rộn ràng của một ngày hội văn hóa đặc biệt.

Không khí "nóng hừng hực" tại trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước giờ diễn ra Chương trình "Muôn sắc Việt Nam"

Háo hức hội tụ, cùng lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô, ngay từ đầu giờ chiều 24-11, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã trở nên nhộn nhịp khi từng dòng người nối nhau đổ về để chờ đón Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026). Ai nấy đều mang tâm trạng háo hức, mong chờ được hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được tôn vinh và lan tỏa.

Người dân đổ về Sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm

Điều dễ dàng nhận thấy tại khu vực sân vận động là sự xuất hiện của nhiều tà áo dài truyền thống với đủ màu sắc, kiểu dáng. Không ít khán giả lựa chọn áo dài như một cách thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam khi đến tham dự chương trình. Những hình ảnh ấy góp phần tạo nên một không gian vừa trẻ trung, sôi động, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không khí chờ đón “Concert Quốc gia” cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người hào hứng chia sẻ hình ảnh tấm vé tham dự, khoe trang phục chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt, hẹn nhau cùng đến Mỹ Đình và bày tỏ niềm mong chờ trước giờ chương trình bắt đầu. Những bài đăng, hình ảnh và lời chia sẻ liên tục được cộng đồng mạng hưởng ứng, cho thấy sức hút của một sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt đối với công chúng.

Đáng chú ý, sự háo hức ấy không chỉ đến từ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật mà còn xuất phát từ mong muốn được trực tiếp cảm nhận, tìm hiểu và kết nối với những giá trị văn hóa truyền thống. Với nhiều gia đình, đây còn là dịp để các thế hệ cùng nhau tham dự một sự kiện ý nghĩa, giúp con trẻ thêm hiểu, thêm yêu lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam.

Bốn mẹ con chị Hoàng Trang có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm

Chị Hoàng Trang, ở phố Tố Hữu, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết: “Không khí ở khu vực sân vận động Mỹ Đình thực sự rất náo nhiệt, đông vui nhưng cũng đầy cảm xúc. Nhìn dòng người từ khắp nơi đổ về, ai cũng háo hức chờ đón chương trình, tôi cảm nhận rõ sức lan tỏa của những sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa như thế này”.

Với chị Trang, việc đưa các con đến chương trình không đơn thuần là để thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn là cơ hội để các con được tiếp xúc trực tiếp với những giá trị văn hóa truyền thống.

“Tôi muốn đưa các con đến đây không chỉ để thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt mà còn để các con được cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, hiểu hơn về những giá trị truyền thống và thêm yêu đất nước mình.

Tôi nghĩ rằng, khi được hòa mình vào không khí ấy, được nhìn thấy những sắc màu văn hóa Việt Nam được tái hiện trên một sân khấu lớn, các con sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ. Đây cũng là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam khi được chứng kiến văn hóa dân tộc được tôn vinh và lan tỏa”, chị Trang bày tỏ.

Chị Minh Ngọc cùng em gái đến tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam"

Cũng có mặt từ sớm tại sân vận động, chị Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên Trường Yên Hòa, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng em gái đến tham dự chương trình trong niềm phấn khởi, tự hào. Lựa chọn tà áo dài truyền thống, kết hợp chiếc túi có dòng chữ “Yêu nước”, chị Ngọc mong muốn mang theo một chút sắc màu văn hóa Việt Nam đến với sự kiện.

Chị Ngọc chia sẻ, những năm gần đây, chứng kiến sự đổi thay và phát triển của đất nước, chị cảm thấy vui mừng, tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang đến. Theo chị, những chương trình nghệ thuật quy mô, giàu bản sắc như “Muôn sắc Việt Nam” không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật mà còn góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về văn hóa và con người Việt Nam.

Đặc biệt, chị Ngọc cũng bày tỏ ấn tượng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sân vận động. Dù lượng khán giả đông, các lực lượng Công an Thủ đô vẫn có mặt tại nhiều vị trí, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tạo cảm giác yên tâm cho khán giả khi đến tham dự. “Tôi thực sự trân trọng những nỗ lực thầm lặng ấy để người dân có một buổi tối vui tươi, an toàn và trọn vẹn”, chị Ngọc chia sẻ.

Người trẻ tiếp nối, lan tỏa bản sắc Việt Nam

Không chỉ có các gia đình, đông đảo sinh viên, đoàn viên, thanh niên cũng tìm đến Mỹ Đình để hòa mình vào không khí nghệ thuật đặc biệt. Sự hiện diện đông đảo của thế hệ trẻ cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống không hề xa cách với đời sống hiện đại, mà đang ngày càng trở thành nguồn cảm hứng, niềm tự hào và động lực gắn kết cộng đồng.

Với nhiều bạn trẻ, việc có mặt tại “Muôn sắc Việt Nam” là dịp để được sống trong không gian văn hóa giàu cảm xúc, hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị được các thế hệ cha ông gìn giữ, vun đắp. Tình yêu quê hương, đất nước vì thế không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn hiện hữu trong lựa chọn, hành động và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc của mỗi người.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Có mặt tại chương trình, nhóm sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội hào hứng chia sẻ: “Chúng em rất hào hứng khi được đến xem chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Muôn sắc Việt Nam'. Với thế hệ trẻ chúng em, đây không chỉ là dịp thưởng thức một chương trình nghệ thuật quy mô, đặc sắc mà còn là cơ hội để hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa truyền thống đã được cha ông gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ”.

Các bạn sinh viên cũng bày tỏ niềm tự hào khi được sống trong một đất nước giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đang không ngừng đổi mới, phát triển. Đối với thế hệ trẻ, việc kế thừa những giá trị tốt đẹp của dân tộc không chỉ dừng lại ở sự trân trọng quá khứ mà còn cần được tiếp nối bằng tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm trong cuộc sống hôm nay.

“Là những người trẻ, chúng em mong muốn được tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy bằng chính tình yêu quê hương, đất nước và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng em tin rằng, văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi mỗi người trẻ đều ý thức được trách nhiệm kế thừa và sáng tạo trên nền tảng truyền thống”, đại diện nhóm sinh viên bày tỏ.

Những chia sẻ chân thành ấy cũng là một trong những thông điệp đẹp mà chương trình hướng tới: văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ trong quá khứ mà còn hiện diện trong đời sống hôm nay, được mỗi thế hệ tiếp nhận, bồi đắp và lan tỏa theo cách riêng.

Tà áo dài truyền thống tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt được nhiều người lựa chọn khi tham dự Chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam"

Từ những gia đình đưa con nhỏ đến thưởng thức nghệ thuật, những người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đến các nhóm sinh viên trẻ trung, năng động, tất cả cùng hội tụ tại Mỹ Đình với một điểm chung là tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

“Muôn sắc Việt Nam” vì thế không đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là dịp để các thế hệ cùng gặp gỡ trong niềm tự hào chung về cội nguồn, bản sắc và con người Việt Nam. Từ không khí náo nức tại Mỹ Đình, có thể cảm nhận rõ tình yêu văn hóa dân tộc vẫn luôn hiện hữu, được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.

Từng dòng người nối dài trước các khu vực lối vào trước "giờ G"

Và có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà ngày hội mang lại chính là khi mỗi người ra về không chỉ mang theo những ấn tượng đẹp về một đêm nghệ thuật đặc sắc, mà còn thêm yêu, thêm tự hào và ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau.