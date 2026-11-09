Sức hút cà phê đặc sản và nông sản Gia Lai tại Festival Cồng chiêng

Cà phê đặc sản trở thành điểm nhấn

Trong không khí sôi động của Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách. Không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, đây còn là dịp để những sản phẩm mang dấu ấn vùng đất Tây Nguyên kể câu chuyện về nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị thương hiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tham quan sản phẩm cà phê L'amant.

Diễn ra từ ngày 6-8/11 tại phường Pleiku, triển lãm do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức, quy tụ 68 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Các sản phẩm được giới thiệu khá phong phú, từ nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến đến những mặt hàng mang bản sắc riêng của địa phương.

Trong đó, cà phê được lựa chọn làm điểm nhấn xuyên suốt với các khu vực trưng bày cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay, chế biến sâu và trải nghiệm cà phê đặc sản. Người tham quan không chỉ được tìm hiểu về sản phẩm mà còn có cơ hội khám phá hành trình từ hạt cà phê trên nương rẫy đến những tách cà phê thơm ngon.

Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai tham quan các gian hàng trưng bày OCOP.

Tại các gian hàng, nhiều doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, phương pháp rang xay, chế biến và những nét riêng trong văn hóa thưởng thức cà phê. Qua đó, góp phần giúp người tiêu dùng hiểu hơn về chất lượng, giá trị của cà phê Gia Lai, đồng thời tạo cơ hội để các thương hiệu địa phương tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác.

Mang đến triển lãm những sản phẩm cà phê đặc trưng của vùng Biển Hồ, anh Lê Mạnh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Cà phê chất lượng cao B-Coffee Biển Hồ, cho biết doanh nghiệp mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng hương vị cà phê gắn với vùng đất Biển Hồ, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây cà phê.

Bên cạnh sản phẩm thành phẩm, doanh nghiệp còn giới thiệu quy trình rang xay, chế biến nhằm giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về cách tạo nên một sản phẩm cà phê chất lượng. Theo anh Tuấn, việc trực tiếp đưa sản phẩm đến các sự kiện văn hóa, du lịch lớn là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ khách hàng, lắng nghe thị hiếu tiêu dùng và lan tỏa giá trị cà phê địa phương.

Không gian triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Gia Lai) cho biết, điểm nhấn của chương trình là tập trung giới thiệu đặc sản cà phê Gia Lai, kết hợp trưng bày với các hoạt động trải nghiệm thực tế. Ban tổ chức kỳ vọng có sự tham gia của các nghệ nhân rang xay, người trồng cà phê đặc sản và doanh nghiệp để giới thiệu quy trình rang xay, pha chế, đồng thời phục vụ cà phê cho khách tham quan thưởng thức.

Theo bà Thu, việc tổ chức triển lãm trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng là cơ hội để quảng bá sản phẩm đặc trưng của Gia Lai đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế. Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, chương trình góp phần khuyến khích người dân, du khách tìm hiểu, thưởng thức và mua sắm các mặt hàng đặc trưng của tỉnh.

Sức hút từ những sản phẩm OCOP mang bản sắc địa phương

Không chỉ có cà phê, khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản chế biến cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng về vùng nguyên liệu, cách làm sản phẩm và nỗ lực đưa nông sản địa phương đến gần hơn với thị trường.

Không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, đây còn là dịp để những sản phẩm mang dấu ấn vùng đất Tây Nguyên kể câu chuyện về nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị thương hiệu.

Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm có tính ứng dụng cao trong đời sống như thực phẩm chế biến, đồ uống từ nông sản, mật ong và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên. Việc đa dạng hóa mặt hàng không chỉ tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn cho thấy sự chủ động của các chủ thể OCOP trong phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

Tại gian hàng của Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai, các sản phẩm như nước tinh chất cốt bông atiso đỏ, mật ong gừng, đẳng sâm AGILA nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Chị Võ Thị Yến Ngân, đại diện Công ty TNHH Nhất Nông Gia Lai, cho biết doanh nghiệp mang đến triển lãm những sản phẩm được chế biến từ nguồn nguyên liệu nông nghiệp địa phương, hướng đến sự tiện lợi và đa dạng trong cách sử dụng. Nhờ được trực tiếp giới thiệu, tư vấn và cho khách hàng tìm hiểu sản phẩm, các mặt hàng của doanh nghiệp nhận được phản hồi tích cực.

Trải nghiệm quy trình chế biến cà phê đặc sản.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm đã được khách hàng lựa chọn, lượng hàng mang đến triển lãm bán hết chỉ sau hơn 2 ngày trưng bày. Theo chị Ngân, đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy các sản phẩm OCOP và nông sản chế biến của địa phương đang có cơ hội tiếp cận tốt hơn với người tiêu dùng khi được giới thiệu tại những sự kiện thu hút đông đảo du khách.

Thực tế từ các gian hàng cho thấy, bên cạnh hoạt động quảng bá, triển lãm còn tạo ra kênh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Thông qua việc giới thiệu sản phẩm, tư vấn và tiếp nhận phản hồi, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ sở để điều chỉnh mẫu mã, chất lượng, cách thức tiếp cận thị trường.

Cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn gắn với văn hóa, đời sống và trải nghiệm du lịch của Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu kỳ vọng, những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động cho Festival mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến giàu bản sắc văn hóa, sở hữu nhiều sản phẩm đặc trưng và trải nghiệm hấp dẫn trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Đặc biệt, cà phê không chỉ là sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn gắn với văn hóa, đời sống và trải nghiệm du lịch của Gia Lai. Việc kết hợp không gian thưởng thức cà phê đặc sản với giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản địa phương góp phần làm phong phú hành trình khám phá của du khách.

Từ những hạt cà phê đặc sản đến các sản phẩm OCOP được chế biến công phu, triển lãm đã góp phần đưa giá trị nông nghiệp Gia Lai đến gần hơn với người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi thiết thực để kết nối hoạt động xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch, từng bước nâng cao vị thế và sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương trên thị trường.