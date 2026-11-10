Sức hút bền vững của du lịch golf Việt Nam

Royal Long An Golf & Country Club - dự án sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế thu hút nhiều du khách quan tâm.

Giải thưởng Golf thế giới (World Golf Awards) nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực du lịch golf, các sân golf đẳng cấp thế giới và những điểm đến golf hàng đầu.

Được thành lập năm 2014, giải thưởng này hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn của ngành du lịch golf thông qua việc ghi nhận và trao thưởng cho những điểm đến, đơn vị, tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Kết quả Giải thưởng Golf thế giới được công bố sau một năm bình chọn nhằm tìm kiếm những thương hiệu du lịch golf và dịch vụ lưu trú được yêu thích nhất trên thế giới. Hoạt động bình chọn có sự tham gia của các chuyên gia trong ngành golf, giới truyền thông và công chúng. Ứng viên nhận được số phiếu cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ giành giải thưởng.

Năm nay, Việt Nam ghi dấu ấn với hai danh hiệu ở hai hạng mục giải thưởng châu Á và thế giới. Theo đó, Việt Nam được tôn vinh là "Điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2026" và Hà Nội được trao danh hiệu "Điểm đến du lịch golf - thành phố tốt nhất thế giới năm 2026".

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Hà Nội được vinh danh là thành phố du lịch golf tốt nhất thế giới, sau hai lần liên tiếp vào năm 2023 và 2024. Kết quả này tiếp tục ghi nhận sức hấp dẫn của Thủ đô đối với cộng đồng golf quốc tế. Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng du lịch và khả năng kết nối với các sân golf trong khu vực lân cận, Hà Nội có tiềm năng phát triển các hành trình kết hợp chơi golf với lưu trú nghỉ dưỡng, tham quan và khám phá các giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực đặc trưng.

Thực tế cho thấy, du lịch golf là một phân khúc chuyên biệt trong ngành du lịch và giải trí toàn cầu, kết hợp việc đi du lịch của cá nhân hoặc nhóm chủ yếu với mục đích chơi golf tại các sân golf, khu nghỉ dưỡng hoặc giải đấu. Thị trường này được thúc đẩy bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với du lịch trải nghiệm, du lịch phong cách sống và các kỳ nghỉ dựa trên thi đấu thể thao.

Sở hữu cảnh quan đa dạng, đường bờ biển dài, khí hậu phong phú theo từng vùng miền cùng hệ thống sân golf được đầu tư, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch golf quanh năm.

Các sân golf ở nước ta trải dài từ vùng núi, cao nguyên đến khu vực đồng bằng, ven biển, được thiết kế hài hòa với địa hình và cảnh quan đặc trưng, mang đến những trải nghiệm đa dạng, khác biệt cho du khách.

Có thể nói, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đã góp phần hình thành nên các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp golf với nghỉ dưỡng, khám phá, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, việc 10 năm liên tiếp được vinh danh là "Điểm đến Golf tốt nhất châu Á" đã minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ và vị thế của Việt Nam trên bản đồ golf khu vực và thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến điểm đến, mở rộng kết nối với cộng đồng golf quốc tế, đồng thời thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

Để phát huy lợi thế này, Việt Nam cần tiếp tục phát triển hệ thống sân golf chất lượng, nâng cao dịch vụ bổ trợ và tăng cường liên kết giữa các sân golf, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các điểm đến. Đồng thời, hướng tới xây dựng các chương trình du lịch golf chuyên nghiệp, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách du lịch quốc tế. Qua đó, gia tăng sức hấp dẫn và giá trị của du lịch Việt Nam.