Sức hấp dẫn từ Khu công nghiệp Trấn Yên

Khu công nghiệp Trấn Yên nằm trên hành lang kinh tế kết nối khu vực Tây Bắc với Hà Nội, Hải Phòng và cửa khẩu Lào Cai; gần nút giao IC12 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực ga Yên Bái tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, rất thuận lợi trong giao thông vận tải. Khu công nghiệp này cách cửa khẩu Lào Cai khoảng 145 km, sân bay Nội Bài khoảng 120 km, Hà Nội khoảng 140 km và cảng Hải Phòng khoảng 270 km. Đặc biệt, cùng với nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng đang được triển khai xây dựng. Khi hình thành, tuyến đường sắt được kỳ vọng tăng năng lực vận chuyển hàng hóa trên hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bổ sung phương thức logistics cho doanh nghiệp trong khu vực.

Khu công nghiệp Trấn Yên nằm trên địa bàn phường Âu Lâu có sức hấp dẫn lớn cho các chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera cho biết, dự án Khu công nghiệp Trấn Yên gồm khu phía Tây khoảng 109 ha và khu phía Đông khoảng 145,6 ha. Đến nay, khu phía Tây về cơ bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai đầu tư hạ tầng. Khu phía Đông đang được tỉnh Lào Cai, chính quyền phường Âu Lâu và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, ưu tiên hình thành các khu đất sạch liên tục để triển khai hạ tầng và tiếp nhận nhà đầu tư.

Khu công nghiệp được triển khai theo phương thức cuốn chiếu: Hoàn thành mặt bằng và hạ tầng đến đâu thì đưa quỹ đất đủ điều kiện vào khai thác đến đó. Cách làm này giúp nhà đầu tư thứ cấp rút ngắn thời gian chờ mặt bằng, có thể xây dựng nhà máy trước khi toàn bộ khu công nghiệp hoàn thành.

Khi đi vào vận hành, Khu công nghiệp Trấn Yên sẽ có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà đầu tư: Nguồn điện từ lưới điện quốc gia qua trạm biến áp 110/22 kV, công suất 2 x 63 MVA; trạm cấp nước giai đoạn 1 có công suất 10.000 m³/ngày đêm; nhà máy xử lý nước thải công suất 8.300 m³/ngày đêm; nước thải được phân loại, thu gom và xử lý theo quy chuẩn; hệ thống đường trong khu công nghiệp được tổ chức phục vụ vận tải công nghiệp (đường nội khu có bề rộng tối thiểu khoảng 10,5 m, hè đường khoảng 10 m).

Về chính sách, nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Trấn Yên được xem xét hưởng các ưu đãi về thuế, đất đai và nhập khẩu theo quy định pháp luật hiện hành, tùy thuộc ngành nghề, quy mô, địa bàn và điều kiện của từng dự án. Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện và các trường hợp khác, việc miễn thuế được xác định theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn tại thời điểm thực hiện.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai và lãnh đạo Viglacera kiểm tra tiến độ dự án

Chủ đầu tư (Viglacera) định hướng cung cấp dịch vụ hỗ trợ “một cửa” cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, từ lựa chọn vị trí, ký kết thuê lại đất, thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đấu nối điện, nước, thoát nước đến phối hợp thực hiện các thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và đưa nhà máy vào hoạt động.

Ông Cao Quý Duy - Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu chia sẻ: “Địa phương luôn đồng hành cùng Viglacera và các nhà đầu tư thứ cấp. Chúng tôi tâm đắc với câu nói “Doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển”. Phường đang phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, các trung tâm xúc tiến việc làm nhằm đào tạo nghề và cung ứng nguồn lao động cho các nhà đầu tư. Theo tôi, đây là một trong những lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Trấn Yên nói riêng và khu vực Lào Cai nói chung vì chi phí lao động có khả năng cạnh tranh lớn so với các cực công nghiệp đã có mật độ cao ở vùng Hà Nội.

Đến nay đã có 5 nhà đầu tư ký hợp đồng nguyên tắc và 1 nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào KCN Trấn Yên.

Với những tiềm năng, lợi thế, đến nay Khu công nghiệp Trấn Yên đã có 5 nhà đầu tư thứ cấp ký hợp đồng nguyên tắc thuê đất với tổng diện tích khoảng 45 ha; 1 nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sử dụng khoảng 23 ha đất, với tổng vốn đầu tư 102 triệu USD; dự kiến khởi công xây dựng từ quý IV/2026 và chính thức đi vào hoạt động từ quý IV/2027.

Ngoài lợi thế logistics, Khu công nghiệp Trấn Yên phối hợp với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng.

Những ngày tháng 10 này, sau khi cơ bản hoàn thành san tạo mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục quan trọng của khu phía Tây. Viglacera cùng với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng để đón các nhà đầu tư vào khu công nghiệp.