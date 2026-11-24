Bên cạnh đó, Viettel còn giữ vị trí số 1 ngành công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, thương mại điện tử năm thứ 2 liên tiếp, đồng thời duy trì vị trí thứ 4 trong Tốp 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, khối doanh nghiệp lớn. Việc giữ vị trí dẫn đầu suốt 10 năm liên tiếp cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng Viettel trong lĩnh vực công nghệ-viễn thông.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Viettel là cơ hội tham gia và làm chủ các công nghệ chiến lược. Với năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, Viettel mang đến cho đội ngũ nhân sự cơ hội trực tiếp tham gia những dự án quy mô lớn, có độ khó cao và giá trị ứng dụng thực tiễn. Từ nghiên cứu sản phẩm đến triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ khách hàng, người lao động có điều kiện phát huy chuyên môn, chinh phục những thách thức mới và đóng góp vào các sản phẩm, dịch vụ có tác động trên quy mô lớn.

Viettel chú trọng xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đề cao tinh thần chủ động và văn hóa trao quyền. Ảnh: TRẦN ĐỨC

Bên cạnh chuyên môn, Viettel chú trọng xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhân sự ở nhiều giai đoạn khác nhau. Với nhân tài trẻ, Tập đoàn tạo cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường thông qua các chương trình đào tạo, thực tập cũng như sự đồng hành, hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Năm qua, hai chương trình thu hút, phát triển nhân tài là Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers ghi nhận tổng cộng gần 12.000 hồ sơ đăng ký; cuộc thi Viettel AI Race thu hút hơn 1.600 đội thi tham gia giải quyết các bài toán trí tuệ nhân tạo (AI) thực tiễn. Những con số này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng sinh viên, kỹ sư và nhân tài trẻ đối với các cơ hội phát triển tại Viettel, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ mà Tập đoàn đang tập trung đầu tư.

Ngoài ra, với nhân sự có kinh nghiệm, Viettel mở ra cơ hội phát triển theo cả chiều dọc-hướng tới các vị trí quản lý và chiều ngang-trở thành chuyên gia cấp cao. Các chương trình học bổng, cơ hội luân chuyển và đảm nhận nhiệm vụ mới giúp nhân sự không ngừng nâng cao năng lực, mở rộng triển vọng nghề nghiệp. Đặc biệt, Viettel chú trọng xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đề cao tinh thần chủ động và văn hóa trao quyền. Đóng góp của người lao động được ghi nhận thông qua các giải thưởng nội bộ như Viettel's Stars và Viettel Innovation Awards. Song song với đó là các chính sách đãi ngộ toàn diện, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống người lao động, hướng tới môi trường làm việc nơi nhân sự phát triển và gắn bó lâu dài. Theo khảo sát nội bộ thực hiện năm 2026 trong toàn Tập đoàn, hơn 95% cán bộ, nhân viên bày tỏ niềm tự hào khi là thành viên của Viettel.

Những nỗ lực trong phát triển con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Viettel còn được ghi nhận tại nhiều giải thưởng quốc tế. Năm 2025, Viettel trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên giành giải People & Culture (Con người và Văn hóa) tại World Communication Awards (Giải thưởng Truyền thông thế giới), ghi nhận chiến lược đặt con người làm trung tâm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Năm 2026, chương trình Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns, trở thành chương trình thực tập sinh đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này.