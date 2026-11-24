Gìn giữ di sản, nuôi dưỡng sáng tạo

Trong 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Azerbaijan Shovgi Mehdizade đã có dịp khám phá lịch sử, văn hóa và truyền thống của đất nước. Những chuyến đi qua nhiều tỉnh, thành với cảnh quan và bản sắc riêng đã bồi đắp tình cảm đặc biệt của ông dành cho Việt Nam.

Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại chương trình hòa nhạc ở Nhà hát Hồ Gươm vào tháng 5-2026 nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Azerbaijan. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ông đánh giá cao cách Việt Nam kết hợp giữa chính sách văn hóa trong nước và đường lối đối ngoại. “Việt Nam là một ví dụ nổi bật về cách xây dựng chính sách trong nước và đối ngoại, bảo vệ di sản, đặc biệt là của các nhóm dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời phát triển quan hệ hữu nghị, đối tác với các nước trên thế giới”, Đại sứ nhận xét.

Để đạt được điều đó, cần có sự hiểu biết về lịch sử, di sản văn hóa phong phú, sự lãnh đạo vững vàng và một cộng đồng đoàn kết, có tri thức."

Đại sứ Shovgi Mehdizada và những người bạn Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ cho rằng sự phong phú của văn hóa Việt Nam còn thể hiện qua đời sống nghệ thuật, trong đó người Việt có năng khiếu về hội họa, âm nhạc, ca hát và điêu khắc. Ông đánh giá cao việc Việt Nam chú trọng phát triển âm nhạc cổ điển bên cạnh âm nhạc dân tộc và đương đại, đồng thời cho rằng các dòng nhạc cần được khuyến khích phát triển song song để người trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu, sáng tạo và giới thiệu âm nhạc Việt Nam với thế giới.

Đại sứ đặc biệt yêu thích âm nhạc Việt Nam và mong muốn được nghe thêm những sáng tác mới của các nhạc sĩ trong nước. Trong số đó, ông dành sự quan tâm đặc biệt cho nhạc Trịnh Công Sơn: “Tôi mơ một ngày được nghe nhạc Trịnh Công Sơn do một dàn nhạc giao hưởng trình diễn. Âm nhạc ấy xuất phát từ tâm hồn và trái tim”.

Việt Nam và Azerbaijan có mối gắn bó trong âm nhạc từ nhiều năm. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ Shovgi Mehdizade cho biết mối gắn bó giữa âm nhạc Việt Nam và Azerbaijan đã có dấu ấn từ nhiều năm trước. Nhà soạn nhạc Azerbaijan Gara Garayev từng đưa những tác phẩm âm nhạc Việt Nam vào tổ khúc Vietnam Suite, viết về chiến thắng Điện Biên Phủ và sự nghiệp giải phóng đất nước. Tác phẩm là một dấu mốc đáng chú ý khi âm nhạc Việt Nam trở thành chất liệu trong sáng tác của một nhà soạn nhạc Azerbaijan, giúp khán giả nước bạn biết thêm về lịch sử của mảnh đất hình chữ S.

Đưa văn hóa đến gần công chúng

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri nhìn nhận công việc bảo tồn văn hóa luôn cần được tiếp tục và bổ sung. “Bản sắc văn hóa Việt Nam đã được gìn giữ rất tốt. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục sưu tầm, bồi đắp, quảng bá và làm nổi bật những khía cạnh ít được biết đến hoặc đã bị lãng quên”, ông nói.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri bắt tay Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội đầu tháng 10-2026. Ảnh: ĐSQ Pakistan

Đại sứ cho rằng nghệ thuật đương đại sẽ có chiều sâu hơn khi người sáng tạo hiểu biết và được đào tạo về nghệ thuật truyền thống. Người trẻ cần nắm vững di sản của mình, đồng thời tìm cách thể hiện phù hợp với đời sống hiện đại để khán giả trong nước và quốc tế dễ cảm nhận hơn.

Dù sở hữu nền văn hóa phong phú cùng truyền thống nghệ thuật lâu đời, Pakistan vẫn chưa được đông đảo công chúng Việt Nam biết đến. Đại sứ Kohdayar nhận định: “Các chương trình văn hóa giúp xóa bỏ rào cản chính trị, tạo điều kiện để chúng ta giao tiếp trực tiếp với công chúng, chia sẻ văn hóa và di sản của mình”. Chuyến biểu diễn đầu tiên tại Hà Nội của ban nhạc Sufi Saakin là một dịp như vậy.

Ban nhạc Saakin và TS Trịnh Thắng (thứ ba từ trái sang), nhạc công, họa sĩ, bác sĩ, võ sư, sáng lập phương pháp thiền dưỡng sinh Dịch Tâm Thể trong một chương trình âm nhạc tại Đại sứ quán Pakistan vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ban nhạc Saakin đến Việt Nam theo lời mời của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 1 đến 4-10-2026. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc Sufi và folk-rock đến từ Islamabad biểu diễn tại Việt Nam.

Trong chương trình tại Đại sứ quán Pakistan ở Hà Nội, ba nghệ sĩ Hammad Khalid, Usman Shakeel và Ali Hamdani giới thiệu âm nhạc Sufi gắn với thơ ca, đời sống tinh thần Pakistan. Ban nhạc trình diễn các sáng tác dựa trên thơ của Shah Hussain, Bulleh Shah cùng những giai điệu dân gian được phối lại. Điều xúc động là cả nghệ sĩ Pakistan và Việt Nam đã có sự kết hợp hoàn toàn ngẫu hứng nhưng vô cùng đồng điệu, giàu cảm xúc.

Đại sứ Kohdayar Marri chăm chú lắng nghe một giai điệu âm nhạc Việt. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Theo Đại sứ Kohdayar Marri, sinh hoạt văn hóa ở Việt Nam và Pakistan có nhiều nét gần gũi, đặc biệt trong cách gia đình và bạn bè gặp gỡ, chia sẻ các hoạt động nghệ thuật. Ông kỳ vọng sự tương đồng ấy sẽ tạo thêm cơ hội để người trẻ hai nước chủ động kết nối.

Là một kiến trúc sư, Đại sứ Kohdayar cũng quan tâm đến vai trò của kiến trúc và không gian di sản trong việc kể câu chuyện về một đất nước. Những công trình còn lại qua nhiều thế hệ phản ánh cách con người tổ chức đời sống, sinh hoạt và gắn bó với cộng đồng. Qua kiến trúc, người dân các nước có thể hiểu thêm về nếp sống và những nét tương đồng trong sinh hoạt của nhau.

Báo chí cũng là một kênh để các cơ quan đại diện ngoại giao kết nối với người dân nước sở tại. Đại sứ nêu rõ, truyền thông giúp các nhà ngoại giao gặp gỡ rộng rãi hơn với công chúng, kể cả những người họ ít có dịp tiếp xúc trực tiếp. Thông tin rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp người đọc biết thêm về những đất nước còn xa lạ, rút ngắn khoảng cách giữa người dân các nước.

Cái ôm của sự đồng điệu trong âm nhạc. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Qua chia sẻ của hai đại sứ, âm nhạc, kiến trúc và báo chí đều góp phần giới thiệu bản sắc của một đất nước với bạn bè quốc tế. Khi người trẻ có cơ hội tìm hiểu di sản và tham gia sáng tạo, các giá trị truyền thống sẽ có thêm cách thể hiện phù hợp với công chúng hôm nay.

Đại sứ Azerbaijan Shovgi Mehdizade và Đại sứ Kohdayar Marri đều bày tỏ niềm vui khi nhận được lời mời của Bộ Ngoại giao tham dự chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”. Với Đại sứ Shovgi Mehdizade, niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi lời mời được gửi đến ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân (19 đến 21-11-2026), thời điểm ông khá bận rộn với các hoạt động liên quan đến chuyến thăm. Trong khi đó, dù đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Đại sứ Kohdayar Marri vẫn cố gắng thu xếp công việc để trở về Hà Nội bằng chuyến bay sớm nhất trong ngày 24-11, mong kịp cùng các nhà ngoại giao và khán giả thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Muôn sắc Việt Nam” - Đại tiệc nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra lúc 20h ngày 24-11-2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Với khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia và dự kiến đón 50.000 khán giả, chương trình dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng. Nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng góp mặt, kết hợp âm nhạc truyền thống, dân gian, thính phòng, cổ điển với các sáng tác và phong cách đương đại. Chương trình được dàn dựng thành hành trình nghệ thuật qua ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”. Một điểm nhấn là tiết mục “Bức tranh di sản”, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, cùng sự kết hợp giữa chất liệu dân tộc và nghệ thuật hiện đại. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; giao Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Một phân cảnh trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 24-11. Ảnh: Duy Khánh - Ngọc Tú

Ảnh: Duy Khánh - Ngọc Tú

Ảnh: Duy Khánh - Ngọc Tú