Sức hấp dẫn của thị trường du lịch Indonesia gia tăng nhờ hai yếu tố

Indonesia khai thác tiềm năng du lịch, hướng tới tăng trưởng bền vững. (Ảnh minh họa. Nguồn: Firstpost)

Theo Bộ trưởng Du lịch Indonesia Widiyanti Putri Wardhana, riêng tháng 8/2026, quốc gia quần đảo này đón khoảng 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,27% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh xu hướng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Indonesia, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Đáng chú ý, lượng khách đến Indonesia từ các khu vực khác của châu Á tăng 8,41% trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026, trong khi khách từ Đông Nam Á tăng 7,75% và từ châu Đại Dương tăng 7,36%. Đây là những thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng du lịch Indonesia nhờ khoảng cách địa lý tương đối gần và khả năng kết nối thuận tiện.

Việc lượng khách tăng tại nhiều khu vực cũng mở ra cơ hội để Indonesia tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các nhóm du khách có nhu cầu và mức chi tiêu khác nhau.

Bên cạnh thị trường quốc tế, du lịch nội địa tiếp tục là động lực quan trọng của ngành. Theo Thứ trưởng Du lịch Indonesia Ni Luh Puspa, nước này ghi nhận 104,30 triệu chuyến du lịch nội địa trong tháng 8/2026, tăng 11,47% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, số chuyến đi đạt 842,15 triệu, tăng 4,29%.

Quy mô thị trường nội địa lớn tạo cơ hội để các địa phương của Indonesia phát triển dịch vụ lưu trú, vận tải, ẩm thực, mua sắm và các trải nghiệm văn hóa. Chính phủ nước này đang khuyến khích người dân khám phá thêm các điểm đến trong nước, qua đó phân bổ lợi ích du lịch rộng hơn thay vì tập trung chủ yếu tại những địa danh nổi tiếng.

Trong khi đó, số lượt người Indonesia đi du lịch nước ngoài có xu hướng giảm. Tháng 8/2026, con số này giảm 6,02% so với cùng kỳ năm trước; tính chung giai đoạn từ tháng 1-8/2026, giảm 3,56%, xuống còn 5,91 triệu lượt.

Diễn biến này diễn ra cùng lúc với sự gia tăng của du lịch nội địa, cho thấy nhu cầu khám phá các điểm đến trong nước vẫn là một yếu tố đáng chú ý của thị trường, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến lượng người Indonesia đi du lịch nước ngoài giảm.

Sở hữu hàng nghìn hòn đảo cùng hệ sinh thái đa dạng, Indonesia có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình du lịch biển, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa. Những điểm đến như Bali, cùng các khu vực giàu tiềm năng khác, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của quốc gia này.

Tuy nhiên, để chuyển lượng khách tăng thành lợi ích kinh tế lâu dài, Indonesia cần tiếp tục cải thiện khả năng kết nối, chất lượng dịch vụ và mức độ đa dạng của sản phẩm du lịch, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc địa phương.

Theo Bộ Du lịch Indonesia, du lịch đóng góp 4,78% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2025. Thứ trưởng Ni Luh Puspa nhấn mạnh, ngành du lịch không chỉ tạo ra việc làm mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thu hút đầu tư, mang lại nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Với định hướng tăng trưởng không chỉ dựa trên số lượng khách mà còn trên lợi ích kinh tế-xã hội, Indonesia đặt mục tiêu gắn phát triển điểm đến với việc cải thiện đời sống cộng đồng, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ văn hóa. Đây được xem là hướng đi quan trọng để khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao sức cạnh tranh và bảo đảm ngành này đóng góp bền vững hơn cho nền kinh tế quốc gia.

(theo TTXVN)