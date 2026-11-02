Sức hấp dẫn của môn kéo co trong hoạt động cộng đồng

Môn kéo co tại cơ sở luôn là nội dung thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ

Sôi nổi những cuộc tranh tài

Từ các ngày hội ở khu dân cư đến những hoạt động thể thao quy mô cấp xã, kéo co luôn là nội dung thu hút đông đảo người dân tham gia. Với cách chơi đơn giản, không đòi hỏi nhiều dụng cụ, phù hợp với nhiều lứa tuổi để mọi người cùng giao lưu trong không khí vui tươi, sôi nổi.

Ông Mai Hữu Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hàm Thuận Bắc cho biết: Kéo co là môn thể thao được địa phương lựa chọn tại Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026 cũng như những ngày hội văn hóa, thể thao tại cộng đồng. Sức hấp dẫn của kéo co không nằm ở kỹ thuật phức tạp hay những pha xử lý cá nhân mà ở khả năng phối hợp của cả tập thể. Mỗi người đều phải phát huy sức mạnh, giữ vững tư thế, điều chỉnh nhịp kéo theo hiệu lệnh và cùng hướng về mục tiêu chung.

Khi tiếng còi trọng tài vang lên, 2 đội đồng loạt ghì chân, ngả người về phía sau, hai tay siết chặt sợi dây. Từng nhịp kéo dồn dập nối tiếp nhau, những bước chân bám chặt mặt sân. Bên ngoài, tiếng hò reo, cổ vũ vang lên không ngớt, tiếp thêm quyết tâm cho các đội. Có những thời điểm sợi dây gần như đứng yên giữa sân, cả hai bên đều dốc sức nhưng chưa đội nào chịu nhường bước. Chỉ đến khi một đội phối hợp nhịp nhàng, đồng loạt dồn lực, cục diện trận đấu mới dần thay đổi.

Là người từng tham gia nội dung kéo co tại địa phương, anh Nguyễn Thành Luân (thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc) chia sẻ: Điều thú vị của môn chơi này là mọi người đều có thể tham gia, dù là đội nam, nữ hay phối hợp cả nam và nữ. Niềm vui không chỉ nằm ở kết quả thắng thua mà còn ở những khoảnh khắc cùng bà con tranh tài, cổ vũ và chia sẻ tiếng cười. Qua mỗi hoạt động, tình cảm giữa người dân trong thôn càng thêm gần gũi, gắn bó.

Sôi nổi môn thi kéo co tại Đại hội TDTT tại các xã

Thúc đẩy tinh thần đoàn kết

Không chỉ xuất hiện trong các ngày hội ở khu dân cư, kéo co còn được nhiều cơ quan, đơn vị lựa chọn trong các chương trình giao lưu, hội thao dành cho đoàn viên, người lao động. Bà Đào Thị Hà Ny - Chủ tịch Công đoàn phường Tiến Thành thông tin: Tại Ngày hội Thể thao - Sports Day 2026 dành cho đoàn viên, người lao động diễn ra trong tháng 9, bên cạnh các môn bóng đá nam, bóng đá nữ, nhảy bao bố tiếp sức, team building, thì kéo co là nội dung không thể thiếu. Qua đó, tạo cơ hội để người lao động ở nhiều bộ phận giao lưu, gắn kết sau những giờ làm việc.

Cũng bởi cách chơi đơn giản, không khí thi đấu sôi nổi, môn thể thao này được học sinh tại nhiều trường học yêu thích. Bà Hàn Thị Bích Hiền - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Xuân An, phường Hàm Thắng cho biết: Trong các hoạt động ngoại khóa, nhà trường thường đưa môn kéo co vào nội dung vui chơi. Qua những trận thi đấu, học sinh hiểu rằng muốn giành chiến thắng, mỗi thành viên phải biết phối hợp, hỗ trợ và cùng cố gắng. Đây cũng là cách giáo dục các em tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và kỹ năng làm việc nhóm.

Môn kéo co được tổ chức trong hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh

Không chỉ được duy trì trong các hoạt động thường ngày, kéo co còn được quan tâm đưa vào những sân chơi quy mô rộng hơn. Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều hoạt động khuyến khích bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian gắn với đời sống các dân tộc. Tại Hội thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2025, kéo co là một trong những nội dung thi đấu, thu hút nhiều đội đến từ các cụm xã.

Bên cạnh đó, ngành còn khuyến khích các địa phương lựa chọn môn thể thao, trò chơi vận động dân gian phù hợp với điều kiện thực tế và truyền thống của từng vùng để tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cơ sở. Chính sợi dây nắm chặt trong mỗi cuộc tranh tài ấy đã góp phần kết nối con người, gìn giữ bản sắc dân tộc trong nhịp sống hôm nay.