Sức ép từ xe điện: Bài toán tìm lại sức hút của các hãng xe Nhật - Hàn Quý IV/2026

Bước vào quý 4/2026, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một bức tranh tăng trưởng quy mô đầy ấn tượng nhưng cũng đi kèm với những biến động cấu trúc sâu sắc nhất trong nhiều năm qua. Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn thị trường đã tiêu thụ tổng cộng 495.138 xe, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025 và đang trên đà băng băng về đích để chinh phục cột mốc tiệm cận 700.000 xe trong cả năm.

Xe điện áp đảo hoàn toàn bảng xếp hạng top 10 xe bán chạy nhất tháng 9/2026.

Tuy nhiên, đằng sau con số tổng lượng tiêu thụ đầy khởi sắc ấy là một thực tế cạnh tranh khắc nghiệt. Các hãng xe lâu năm đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc – những cái tên từng nắm giữ vị thế thống trị tuyệt đối trong suốt nhiều thập kỷ – đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có trước sự càn quét của làn sóng xe điện hóa và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu nội địa lẫn xe nhập khẩu giá rẻ.

Điểm áp lực lớn nhất đối với nhóm các nhà sản xuất xe Nhật Bản và Hàn Quốc nằm ở sự lung lay của các "thành trì" doanh số truyền thống. Trong nhiều năm, phân khúc xe du lịch gầm thấp cỡ nhỏ như sedan hạng B (Toyota Vios, Hyundai Accent) hay hatchback cỡ A (Hyundai Grand i10) chính là “cỗ máy in tiền” và là bệ phóng thị phần của các hãng xe này. Thế nhưng, bức tranh thống kê trong tháng 9/2026 đã phác họa một sự suy yếu rõ rệt.

Làn sóng xe Trung Quốc đang tạo sức ép lớn tới khối xe Nhật - Hàn.

Báo cáo doanh số từ TC Group ghi nhận mẫu xe quốc dân một thời Hyundai Accent chỉ đạt doanh số èo uột 204 xe trong tháng 9, đưa tổng lượng xe lũy kế 9 tháng lên 2.645 xe, trong khi mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Grand i10 chỉ dừng lại ở mức 165 xe trong tháng và đạt 1.637 xe lũy kế. Sự sụt giảm này không phải là biến động ngẫu nhiên theo chu kỳ, mà là hệ quả tất yếu khi người tiêu dùng hiện đại đang dịch chuyển dòng tiền sang các dòng xe gầm cao đa dụng (B-SUV, C-SUV) và đặc biệt là hệ sinh thái xe điện đô thị thông minh.

Sự xuất hiện áp đảo của VinFast với tư cách là đầu tàu dẫn dắt toàn thị trường – đạt 177.697 xe sau 9 tháng và duy trì vị thế dẫn đầu trong 25 tháng liên tiếp – đã tạo ra một chuẩn mực tiêu dùng mới về chi phí vận hành và hàm lượng công nghệ. Những dòng xe điện phổ thông như VF 3 với hơn 42.000 xe lũy kế hay các dòng SUV đô thị như VF 5 và VF 6 đã trực tiếp "bòn rút" lượng lớn khách hàng tiềm năng vốn từng thuộc về xe xăng truyền thống. Trước sức ép đó, các hãng xe Nhật và Hàn không thể tiếp tục duy trì tư duy sản phẩm lối mòn dựa trên cấu hình cơ bản và giá bán thấp, mà buộc phải tìm kiếm những lời giải chiến lược để giữ chân khách hàng.

Để hóa giải áp lực từ xe thuần điện trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc công cộng ngoài hệ thống chuyên biệt vẫn đang trong quá trình chuẩn hóa theo các quy định mới như Thông tư 61/2026/TT-BCT và QCVN 32:2026/BCT, các hãng xe Nhật - Hàn đang xem công nghệ Hybrid là "cầu nối" chiến lược quan trọng nhất.

Số liệu từ báo cáo VAMA tháng 9/2026 cho thấy phân khúc xe hybrid đang có sự bứt phá ngoạn mục với 2.168 xe bán ra, tăng 56% so với tháng trước và đẩy mức tăng trưởng lũy kế 9 tháng lên 16.057 xe (tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái).

Việc các hãng liên tục đưa về và đẩy mạnh tiếp thị các dòng xe gầm cao ứng dụng công nghệ hybrid như Toyota Yaris Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid, Honda CR-V Hybrid hay mẫu xe mới nổi bật Hyundai Palisade Hybrid là minh chứng cho nỗ lực thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải mà không làm thay đổi thói quen sử dụng của khách hàng.

Song song với chiến lược điện hóa trung gian bằng hybrid, các thương hiệu Nhật - Hàn cũng đang dồn lực bảo vệ trận địa ở phân khúc xe gầm cao động cơ đốt trong truyền thống, nơi thị hiếu tiêu dùng đang tập trung cao độ.

Bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 9/2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của Toyota Yaris Cross khi vươn lên vị trí số một với 1.799 xe (tăng gấp đôi so với tháng trước), bên cạnh sự góp mặt của Mitsubishi Xforce (1.323 xe), Mazda CX-5 (1.449 xe) hay Hyundai Tucson – mẫu xe bán chạy nhất danh mục Hyundai trong tháng với 1.004 xe (lũy kế 6.716 xe).

Điều này cho thấy các dòng xe gầm cao đô thị vẫn duy trì sức hút lớn nhờ tính thực dụng, khoảng sáng gầm phù hợp với điều kiện giao thông đô thị ngập úng và thiết kế không gian rộng rãi. Tuy nhiên, để cạnh tranh sòng phẳng với làn sóng xe điện thông minh, các hãng xe buộc phải liên tục nâng cấp hàm lượng công nghệ an toàn chủ động, tối ưu hóa các gói hỗ trợ tài chính và làm mới trải nghiệm số trong không gian nội thất.

Bước sang quý IV/2026, giai đoạn cao điểm mua sắm lớn nhất trong năm, bài toán "tìm lại sức hút" của các hãng xe Nhật và Hàn sẽ bước vào thời điểm quyết định. Khi quy mô toàn thị trường hướng đến mốc kỷ lục, áp lực cạnh tranh sẽ không hề suy giảm mà còn trở nên khốc liệt hơn trước sự gia tăng của dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) vốn đang tăng trưởng tới 22%.

Đối với các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, việc duy trì thị phần không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén trong việc điều chỉnh giá bán hay tung ra các chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ dồn dập, mà còn cần một tầm nhìn dài hạn trong việc chuyển dịch danh mục sản phẩm sang hướng điện hóa toàn diện hơn.

Sự thành công trong việc thuyết phục người tiêu dùng thông qua các giá trị công nghệ tiên tiến, chất lượng dịch vụ hậu mãi vượt trội và sự cân bằng hoàn hảo giữa chi phí sở hữu sẽ là chìa khóa then chốt giúp các tượng đài lâu năm giữ được ánh hào quang thị trường ô tô Việt Nam thời kỳ mới.