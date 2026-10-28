Sức ép điều chỉnh bao phủ thị trường cà phê: Giá nội địa lùi dần về mốc 88.000 đồng/kg

Sự sụt giảm diễn ra đồng đều trên diện rộng tại các "thủ phủ" cà phê khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô lùi xuống mức thấp nhất là 88.300 đồng/kg sau khi giảm 700 đồng/kg. Hai địa bàn trọng điểm là Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg, đưa giá thu mua về mốc 88.800 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (cũ) chịu mức giảm nhẹ hơn là 500 đồng/kg nhưng vẫn giữ vị thế dẫn đầu mặt bằng giá toàn vùng, ở mức 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng trọng điểm.

Động thái điều chỉnh của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế xuất hiện sự phân hóa rõ nét.

Trên sàn London, giá Robusta đóng cửa phiên gần nhất trong sắc xanh phục hồi nhẹ khi kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 46 USD/tấn, tương đương mức tăng 1,44%, chốt tại 3.240 USD/tấn. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi giá từng đạt mức cao nhất 3.279 USD/tấn trước khi hạ nhiệt.

Ngược lại, sàn New York chứng kiến lực bán áp đảo khiến giá Arabica sụt giảm mạnh. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm tới 7,2 cent/lb, tương ứng mức lùi 2,39%, xuống còn 293,75 cent/lb dưới áp lực chốt lời của các quỹ đầu cơ.

Đánh giá tổng quan cho thấy, đà giảm của giá cà phê trong nước hiện nay chịu tác động kép từ cả yếu tố tâm lý quốc tế lẫn nguồn cung nội địa. Việc giá Arabica giảm sâu trên sàn New York đã tạo áp lực kéo mặt bằng giá nông sản chung đi xuống.

Bên cạnh đó, vùng Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch rộ của vụ mùa mới. Mặc dù nguồn hàng giao ngay của vụ cũ gần như đã cạn kiệt, tạo lực đỡ giúp giá không bị rơi quá sâu, nhưng áp lực nguồn cung vụ mới sắp ra thị trường vẫn khiến các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu giữ tâm lý thận trọng, hạn chế mua đuổi ở mức giá cao.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc xuất hiện các nhịp rung lắc tích lũy quanh dải giá 87.000 – 89.000 đồng/kg.

Khi tiến độ thu hoạch tại Việt Nam tăng tốc trong vài tuần tới, áp lực cung ứng thực tế sẽ rõ nét hơn, có thể tạo thêm chấn động nhẹ cho thị trường. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó xảy ra do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao cùng nhu cầu tiêu thụ Robusta toàn cầu vẫn duy trì ở mức tốt. Bà con nông dân và các HTX được khuyến nghị nên theo dõi sát biến động sàn London để lựa chọn thời điểm chốt giá hợp lý, tránh tâm lý xả bán ồ ạt khi mùa thu hoạch đạt đỉnh điểm.