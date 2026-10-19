Sức ép bủa vây Harry và Meghan

Theo Page Six, Archewell Productions, công ty do Hoàng tử Harry và Meghan thành lập năm 2020 sau khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, chỉ còn nhóm nhân sự nhỏ tại văn phòng ở Raleigh Studios, Los Angeles.

Nguồn tin của tờ báo Mỹ cho biết các đợt cắt giảm trong 12-18 tháng qua chủ yếu ảnh hưởng đến ê-kíp sản xuất được thuê theo từng dự án, không phải toàn bộ nhân viên chính thức của công ty.

Tham vọng Hollywood đang lụi tàn?

Đại diện Harry và Meghan chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Page Six. Dù vậy, việc tinh gọn nhân sự diễn ra trong bối cảnh tham vọng phát triển nội dung giải trí của cặp đôi tại Hollywood gặp nhiều thách thức.

Archewell Productions từng gây tiếng vang với loạt phim tài liệu Harry & Meghan trên Netflix năm 2022. Tuy nhiên, những dự án sau đó không duy trì được sức hút tương tự. Chương trình phong cách sống With Love, Meghan chưa được gia hạn mùa thứ ba, trong khi khả năng phát hành các tập đặc biệt vẫn để ngỏ. Một số dự án khác cũng bị đình trệ hoặc chưa có tiến triển rõ ràng.

Harry và Meghan được cho là thu hẹp nhân sự công ty sản xuất Archewell Productions. Ảnh: Getty Images.

Vào tháng 3, Variety dẫn các nguồn tin trong ngành cho rằng quan hệ giữa Archewell Productions và Netflix ngày càng căng thẳng, trong bối cảnh khả năng tạo ra các chương trình thu hút khán giả của công ty bị đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, Netflix bác bỏ thông tin lãnh đạo nền tảng mất niềm tin vào Harry và Meghan, đồng thời khẳng định Archewell vẫn là đối tác sáng tạo.

Thay đổi đáng chú ý khác là thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan đã tách khỏi Netflix sau khoảng 11 tháng hợp tác. Hai bên mô tả đây là bước chuyển để thương hiệu hoạt động độc lập. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc chia tay này xuất phát từ thất bại kinh doanh.

Trước đó, tổ chức từ thiện riêng của hai bộ đôi này, Archewell Philanthropies, cũng trải qua quá trình tái cơ cấu vào cuối năm 2025. Theo Page Six, ba nhân viên bị cho thôi việc trong đợt thay đổi nhằm giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, tổ chức từ thiện và công ty sản xuất là hai đơn vị khác nhau, với chức năng riêng biệt.

Những diễn biến liên tiếp khiến tương lai hoạt động kinh doanh của vợ chồng Sussex được chú ý hơn. Dẫu vậy, chưa có đủ dữ liệu tài chính công khai để kết luận họ đang rơi vào khủng hoảng tài chính.

Gia tăng hiện diện tại Anh

Giữa lúc hoạt động tại Hollywood đối mặt nhiều câu hỏi, Harry và Meghan tăng cường xuất hiện tại Anh sau khi chuyển về đây sinh sống cùng hai con vào cuối tháng 8.

Ngày 15/10, họ lần đầu cùng tham gia hoạt động công khai tại Anh kể từ khi trở về, với ba điểm dừng chân tại Nottingham.

Họ đến thăm Community Recording Studio - tổ chức hỗ trợ thanh thiếu niên thông qua âm nhạc và các hoạt động sáng tạo, Himmah Hub - đơn vị hỗ trợ người gặp khó khăn về thực phẩm, Epic Partners - tổ chức triển khai các chương trình giáo dục, thể thao và cố vấn cho người trẻ.

Vợ chồng Sussex được thấy trò chuyện, chụp ảnh cùng người dân và các tình nguyện viên. Meghan còn nói với một người đến chào đón rằng cô “rất vui khi được trở lại”.

Meghan Markle và Hoàng tử Harry đến thăm Nottingham vào ngày 15/10. Đây là sự kiện chung đầu tiên của vợ chồng Sussex sau khi về Anh. Ảnh: Getty Images.

Các địa điểm này đều có liên hệ với những hoạt động cộng đồng mà Harry hoặc Meghan từng hỗ trợ trước đây. Chuyến đi cho thấy họ tiếp tục theo đuổi các dự án xã hội bên cạnh hoạt động kinh doanh ở cả Anh và Mỹ.

Tuy nhiên, việc gia tăng hiện diện tại quê nhà cũng kéo theo tranh luận về vị thế của cặp vợ chồng.

Harry và Meghan không còn đảm nhận các nhiệm vụ hoàng gia chính thức kể từ khi rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh năm 2020. Tuy nhiên, họ vẫn sử dụng tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex trong các hoạt động công khai. Điều này làm dấy lên tranh luận về cách họ xác định vị thế của mình sau khi rời Hoàng gia.

Một số người lo ngại các hoạt động được tổ chức theo hình thức gần giống chuyến công du hoàng gia có thể làm mờ ranh giới giữa vai trò cá nhân và nhiệm vụ chính thức.

Trước đó, ngày 7/9, theo chỉ đạo của Vua Charles III, Chánh quản gia Hoàng gia đã gửi thư tới các quan chức chính phủ, quân đội và đại diện của nhà vua tại các địa phương nhằm làm rõ vị thế của Harry và Meghan sau khi trở lại Anh. Thư khẳng định hai người không còn là thành viên Hoàng gia thực hiện nhiệm vụ chính thức, các hoạt động từ thiện được tiến hành với tư cách cá nhân và tước hiệu His/Her Royal Highness (tạm dịch: Điện hạ) không được sử dụng.