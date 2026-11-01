Sức dân làm đổi thay diện mạo nông thôn Đức Quang

Nhiều năm nay, tuyến đường trục thôn Yên Thọ (xã Đức Quang) dài gần 1km trong tình trạng nhỏ hẹp, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Mong muốn có một tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn, sáng 31/10, hơn 20 hộ dân sống dọc tuyến đã cùng chính quyền địa phương ra quân giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án mở rộng đường.

﻿ ﻿

﻿

Hơn 20 hộ dân ra quân giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường tại thôn Yên Thọ (xã Đức Quang) sáng 31/10.

Điều đáng quý là để hiện thực hóa mong muốn ấy, người dân không chỉ đồng thuận mà còn sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung. Cùng với nguồn ngân sách 5,7 tỷ đồng, 20 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 1.500m² đất vườn, đất ruộng để mở rộng tuyến đường lên 8m, trong đó lòng đường rộng 5,5m, phần còn lại dành xây dựng lề và mương thoát nước. Dự kiến sau 6 tháng thi công, tuyến đường sẽ đạt chuẩn đường cấp IV nông thôn.

Bà Lê Thị Hoàn (thôn Yên Thọ, xã Đức Quang) chia sẻ: “Gia đình tôi đã thống nhất hiến gần 65m² đất để tạo thuận tiện cho công tác thi công. Chúng tôi hiểu rằng, việc mở rộng đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn hôm nay mà còn là nền tảng để con cháu mai sau được sống trong một vùng quê khang trang, phát triển hơn. Vì vậy, dù phải hy sinh một phần diện tích đất của gia đình, chúng tôi đều vui vẻ đồng thuận”.

Bà Lê Thị Hoàn (bên trái) tình nguyện hiến gần 65m² đất để phục vụ công tác mở rộng đường giao thông.

Không chỉ sôi nổi trong phong trào hiến đất mở đường, người dân xã Đức Quang còn tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nhà sạch, vườn đẹp, góp phần làm khởi sắc diện mạo quê hương.

Tại thôn Đức Xá, hơn 400 hộ dân đều quy hoạch khu vườn trồng rau xanh với diện tích từ 300-500m². Nhờ cần cù, chịu khó và tích lũy kinh nghiệm sản xuất các loại rau ngắn ngày có giá trị kinh tế, nhiều gia đình đã khai thác hiệu quả quỹ đất vườn, tạo nguồn thu nhập ổn định quanh năm.

Những vườn mẫu được người dân chăm chút, góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp trong các khu dân cư ở Đức Quang.

Bà Phạm Thị Lý (thôn Đức Xá, xã Đức Quang) cho biết: “Xây dựng vườn mẫu không chỉ giúp cải tạo cảnh quan, giữ gìn khuôn viên nhà ở sạch đẹp mà còn khai thác hiệu quả diện tích đất vườn, đem lại nguồn thu nhập khá quanh năm.

Bà con chúng tôi luôn cố gắng tăng gia sản xuất, cán bộ địa phương cũng đồng hành, hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên môn nên việc sản xuất ngày càng hiệu quả, quê hương cũng từng ngày đổi thay. Vụ đông này, trung bình mỗi ngày, gia đình tôi có thu nhập từ 300.000-500.000 đồng từ việc bán các loại rau trong vườn”.

Bà Phạm Thị Lý có thu nhập từ 300.000-500.000 đồng/ngày nhờ sản xuất rau màu trên diện tích vườn hộ.

Dọc các tuyến đường trục thôn ở cả 12/12 thôn của xã Đức Quang, những hàng rào xanh bằng cây chè mạn hảo đã trở thành điểm nhấn, thay thế vẻ đơn điệu trước đây. Diện mạo ấy không chỉ được tạo nên từ những phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới mà còn là kết quả của quá trình duy trì phong trào thường xuyên, liên tục và ý thức chung tay gìn giữ cảnh quan của mỗi người dân. Từ vệ sinh đường làng, ngõ xóm đến chỉnh trang khuôn viên nhà ở, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé đã dần trở thành nền nếp trong đời sống cộng đồng.

Ông Ngô Hoan – Bí thư Chi bộ thôn Đức Diên cho biết: “Như một thói quen, cứ vào mỗi dịp thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, bà con nhân dân lại tập trung ra đường để dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Không chỉ chung sức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, mỗi gia đình còn nâng cao ý thức chăm chút nhà cửa, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Đến nay, hơn 430 hộ dân trong thôn đều tích cực hưởng ứng, cùng nhau duy trì nếp sống văn minh, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Lãnh đạo địa phương cùng Nhân dân tham gia các đợt ra quân cao điểm xây dựng nông thôn mới.

Từ sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Đức Quang đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã vận động gần 100 hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Trong đó, nổi bật với 45 hộ dân thuộc Giáo xứ Kẻ Tùng hiến hơn 1.100m², 20 hộ dân thôn Yên Thọ hiến đất với diện tích khoảng 1.500m².

Cùng với đó, gần 250 vườn mẫu được nâng cấp đạt chuẩn, hơn 900 vườn hộ được chỉnh trang; hơn 50 công trình xử lý rác thải, 65 công trình xử lý nước thải được lắp đặt, đưa vào sử dụng hiệu quả; gần 10km hàng rào xanh được trồng mới, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm, toàn xã đã huy động hơn 6.000 lượt người tham gia tổng vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư.

Những nếp nhà sạch đẹp góp phần làm khởi sắc diện mạo nông thôn Đức Quang.

Ông Trần Xuân Thạch – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang nhấn mạnh: “Cùng với sự chung sức, đồng thuận của bà con Nhân dân, địa phương còn huy động được nguồn lực từ con em xa quê để nâng cấp, tu sửa các công trình phục vụ đời sống.

Diện mạo nông thôn Đức Quang ngày càng khang trang là kết quả của quá trình tích lũy, bền bỉ từ sức dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì khí thế thi đua, tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn hạn chế, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất và đi vào chiều sâu”.