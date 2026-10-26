Sức cầu thị trường bất động sản tại Đà Nẵng thấp

Thanh khoản đất nền, căn hộ giảm

Theo báo cáo mới nhất của DKRA Group, quý III/2026, nguồn cung sơ cấp đất nền tại Đà Nẵng duy trì ổn định so với quý trước, trong khi nguồn cung mới tiếp tục khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 4% tổng nguồn cung sơ cấp. Sức cầu thị trường ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ khoảng 4% tổng cung sơ cấp, giảm 16% so với quý trước, chủ yếu do tâm lý thận trọng của người mua trước áp lực lãi suất.

Thanh khoản phân khúc căn hộ ở Đà Nẵng quý III/2026 giảm 25% so với quý trước và giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt bằng giá sơ cấp giảm khoảng 7% so với quý trước dù các chủ đầu tư vẫn tích cực triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ thanh toán nhằm cải thiện thanh khoản. Trong khi đó giá thứ cấp giảm trung bình 3% so với quý trước do một bộ phận nhà đầu tư chủ động điều chỉnh giá bán để thu hồi dòng tiền.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp giảm 14%, trong đó nguồn cung mới giảm gần 40% so với quý II/2026, các chủ đầu tư tiếp tục thận trọng trong việc triển khai dự án trong bối cảnh biến động như hiện nay. Căn hộ hạng B dẫn dắt thị trường, chiếm 46% tổng nguồn cung và 68% lượng tiêu thụ sơ cấp. Thanh khoản giảm 25% so với quý trước và giảm 24% so với cùng kỳ, giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mới mở bán có mức giá trung bình 60 - 70 triệu đồng/m2.

Phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục là điểm sáng, đóng góp 40% nguồn cung và 43% lượng giao dịch toàn thành phố. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định, đi kèm các chính sách ưu đãi nhằm kích cầu. Trong khi đó, giá thứ cấp giảm 3% - 5% trước áp lực dòng tiền của nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính.

Nguồn cung sơ cấp nhà phố/biệt thự giảm 48% so với quý trước, khoảng 98% tổng nguồn cung đến từ các dự án đã mở bán trước đó. Sức cầu duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 68% so với quý trước, giao dịch tập trung tại các dự án sơ cấp đã mở bán trước đó, ngược lại giao dịch ở các dự án mới mở bán trong quý khá khiêm tốn.

Phường Hải Vân dẫn đầu thị trường, chiếm 75% nguồn cung và 99% lượng tiêu thụ sơ cấp. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ở mức cao trước áp lực chi phí đầu vào, chi phí phát triển dự án tăng cao. Chủ đầu tư tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cùng các chính sách hỗ trợ tài chính để kích cầu. Trong khi đó, giá thứ cấp giảm trung bình 10% so với quý trước, phản ánh áp lực thanh khoản trong bối cảnh lãi suất vẫn neo cao.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa phục hồi

Loại hình BĐS nghỉ dưỡng vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn. Cụ thể, nguồn cung sơ cấp phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng giảm 5% so với quý trước, chủ yếu đến từ hàng tồn kho tại các dự án hiện hữu, thị trường tiếp tục vắng bóng nguồn cung mới. Sức cầu suy yếu, lượng tiêu thụ giảm 89% so với quý trước trong bối cảnh lãi suất cao và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Phường Điện Bàn Đông dẫn đầu nguồn cung với tỷ trọng 80%, trong khi toàn bộ giao dịch tập trung tại phường Ngũ Hành Sơn. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định, các chính sách ưu đãi và cam kết lợi nhuận tiếp tục được áp dụng nhằm kích cầu. Trong thời gian tới, đà tăng trưởng du lịch và cải thiện hạ tầng được kỳ vọng tạo động lực phục hồi cho thị trường.

Nguồn cung sơ cấp nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng vẫn ở mức thấp, chủ yếu đến từ các dự án cũ, trong khi thị trường không ghi nhận giao dịch trong quý. Mặt bằng giá sơ cấp đi ngang so với quý II/2026; các chính sách chiết khấu, hỗ trợ thanh toán tiếp tục được áp dụng nhằm kích cầu. Triển vọng thị trường chưa có nhiều khởi sắc khi những vướng mắc về pháp lý, tiến độ triển khai và hiệu quả khai thác tiếp tục gây áp lực lên thanh khoản, dù ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng.

Ở phân khúc condotel, quý III/2026 ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng nhẹ 1% so với quý trước nhưng giảm 4% so với cùng kỳ, chủ yếu do hàng tồn kho tại các dự án hiện hữu. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, giao dịch phát sinh không đáng kể và tập trung tại phường An Hải - khu vực chiếm 56% nguồn cung và toàn bộ lượng tiêu thụ trong kỳ.

Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định, các chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và ưu đãi thanh toán tiếp tục được áp dụng nhằm kích cầu. Dù du lịch tăng trưởng được kỳ vọng hỗ trợ thị trường nhưng vướng mắc pháp lý, hạn chế về vốn và tiến độ thi công vẫn là rào cản khiến thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét trong ngắn hạn.