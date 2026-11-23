Ngày 22/11, trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Thủy sản Việt Nam cùng UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Diễn đàn Tôm Việt Nam, với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam - Giải pháp phát triển bền vững”.

Báo cáo tại diễn đàn từ Hội Thủy sản Việt Nam, tôm là ngành hàng xuất khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam, chỉ 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đã đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước, đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.

Tuy nhiên, thành công về sản lượng chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh tế bền vững khi ngành tôm đang cạnh tranh gay gắt với Ecuador, Ấn Độ do giá thành sản xuất cao, chất lượng giống chưa đồng đều, dịch bệnh phức tạp và liên kết chuỗi thiếu bền vững…

Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến phát biểu tại diễn đàn. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến nhận định: “Định vị ngành tôm Việt Nam lúc này là cần làm rõ lợi thế cốt lõi và tháo gỡ các điểm nghẽn nội tại, chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và trách nhiệm môi trường”.

Theo đó, với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công và giảm giá thành; với tôm sú, cần phát huy lợi thế chất lượng và giá trị thương mại từ các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa, tôm quảng canh cải tiến để tạo sản phẩm khác biệt, giá trị cao.

Bước sang năm 2027, trước nguy cơ thời tiết cực đoan và biến động thị trường, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nhấn mạnh ba ưu tiên: Lấy giảm giá thành và nâng tỷ lệ nuôi thành công làm thước đo hàng đầu; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất gắn với hợp tác xã và truy xuất nguồn gốc; phát huy bản sắc sinh thái, đẩy mạnh chế biến sâu.

Hội Thủy sản Việt Nam khẳng định sẽ đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Cà Mau và các địa phương thúc đẩy các giải pháp củng cố vị thế tôm Việt trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại diễn đàn. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 418.000 ha nuôi tôm với đa dạng loại hình, nổi bật là gần 90.000 ha tôm - rừng và gần 93.000 ha tôm - lúa. Đây là những mô hình sinh thái đặc trưng vừa mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, vừa bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Cà Mau cũng sở hữu 89 nhà máy chế biến xuất khẩu (tổng công suất thiết kế hơn 500.000 tấn/năm), tạo nên hệ sinh thái ngành tôm hoàn chỉnh, góp phần đưa sản phẩm tôm của tỉnh vươn tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, ông Sử cũng cho biết, ngành tôm của tỉnh còn những hạn chế về chất lượng giống, tỷ lệ nuôi thành công, hạ tầng vùng nuôi, liên kết sản xuất và chi phí đầu vào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, sức cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam nói chung, Cà Mau nói riêng không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà trước hết ở năng lực quản trị con giống, dịch bệnh, môi trường, chi phí, liên kết chuỗi và thị trường. Kinh nghiệm quốc tế cần được nghiên cứu, lựa chọn, vận dụng phù hợp với điều kiện sinh thái và đặc điểm sản xuất trong nước, nhất là các vùng nuôi nhỏ lẻ.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngành tôm địa phương sẽ cần đổi mới tư duy, tái cơ cấu ngành tôm theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng và giá trị gia tăng; tạo đột phá về khoa học, công nghệ, con giống, kiểm soát dịch bệnh; đầu tư đồng bộ hạ tầng vùng nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã kiểu mới, tăng cường liên kết chuỗi, bảo đảm người nuôi được hưởng lợi từ giá trị gia tăng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) về an toàn sinh học, dữ liệu, công nghệ và môi trường. Nguồn: CTTĐT Cà Mau

Cùng với đó, tỉnh sẽ cần tập trung vào phát triển tôm sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn; nâng cao năng lực chế biến, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu tôm Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực tài chính; xây dựng quy chuẩn phù hợp cho tôm - lúa hữu cơ, tôm - rừng sinh thái và thúc đẩy tín dụng xanh; nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, đề cao trách nhiệm của các chủ thể trong toàn chuỗi giá trị.

“Phát huy lợi thế sẵn có, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm xây dựng vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế. Tỉnh đặt mục tiêu chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang tăng trưởng giá trị và thu nhập cho người nuôi”, Phó Chủ tịch Lê Văn Sử chia sẻ định hướng.

Tại diễn đàn, các đại biểu và doanh nghiệp cũng phân tích rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu lớn, đề xuất giải pháp kiểm soát dịch bệnh và liên kết đơn hàng với kế hoạch vùng nuôi.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau với Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghệ Khối Thịnh vượng chung Australia (CSIRO) về an toàn sinh học, dữ liệu, công nghệ và môi trường đã diễn ra. Mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển ngành tôm; các doanh nghiệp thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với các hợp tác xã, vùng nuôi nhằm cụ thể hóa chuỗi liên kết bền vững.

Lê Hồng Nhung