Tự lực để không trở thành gánh nặng

Sinh năm 1983, chị Võ Thị Ngọc Hân, xã Phước Long, là con thứ trong gia đình có cha tham gia kháng chiến. Trong 5 người con, chị là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học dioxin. Di chứng khiến đôi chân chị bị khoèo, khả năng ngôn ngữ hạn chế, sức khoẻ không ổn định và thường xuyên bị co giật.

Không muốn trở thành gánh nặng cho người thân, chị Hân tự mày mò học nghề đan thảm dù không có điều kiện học nghề bài bản. Từ những sợi dây đơn sơ, chị kiên nhẫn làm ra từng sản phẩm, bán với giá từ 50.000 đồng/tấm, tùy kích cỡ. Thu nhập không nhiều, nhưng giúp chị có thêm đồng ra đồng vào và chủ động hơn trong cuộc sống.

Chị Võ Thị Ngọc Hân cùng mẹ đan thảm mỗi ngày để giao cho khách đặt hàng.

Trước dịch Covid-19, mỗi tháng chị có một vài đơn hàng. Khi có người đặt, chị tranh thủ hoàn thành sản phẩm. Người cha vừa động viên, chăm sóc, vừa đưa chị đi giao hàng. Từ ngày cha qua đời, mẹ tuổi cao, sức yếu, các anh chị em đều có gia đình riêng, chị phải tự xoay xở nhiều hơn.

Chị Võ Thị Ngọc Hân chia sẻ: “Cuộc sống cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Ngoài trồng trọt, tôi tranh thủ đan thảm kiếm thêm thu nhập. Nghề này tôi tự mày mò học chứ không qua trường lớp. Có người đặt thì tôi làm, trước đây cha còn chở đi giao hàng. Tôi mong có được công việc ổn định, có thu nhập hằng ngày, vừa giúp bản thân vơi bớt mặc cảm bệnh tật, vừa đỡ đần phần nào cho gia đình”.

Dù đi lại khó khăn do di chứng chất độc da cam, chị Hân vẫn nỗ lực lao động, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Mong muốn có sinh kế ổn định của chị Hân được Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Phước Long kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ. Với 14 triệu đồng từ Tổ chức Đời rất đẹp (DRD), gia đình chị cải tạo vườn, trồng ổi để có thêm nguồn thu. Khu vườn không chỉ góp phần cải thiện kinh tế mà còn tạo công việc phù hợp với điều kiện sức khoẻ của chị.

Tiếp nối ý chí người lính trên mặt trận kinh tế

Cùng mang di chứng chất độc da cam, cựu chiến binh Hứa Ngọc Lợi, sinh năm 1947, và vợ là bà Trần Thị Quang, sinh năm 1949, vẫn cần mẫn lao động, vun đắp kinh tế gia đình. Bà Quang từng là y tá quân y. Các con của ông bà may mắn không bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học, đều trưởng thành và có công việc ổn định.

Rời quân ngũ năm 1989, ông Lợi trở về quê, bắt đầu phát triển kinh tế trên diện tích vườn khoảng 1 ha. Qua nhiều lần chuyển đổi cây trồng, từ cây ăn trái, trúc, sả đến thanh long ruột đỏ, từng có thời điểm ông thu lợi nhuận hàng tỷ đồng từ vườn thanh long trong giai đoạn 2010-2019.

Khi sâu bệnh khiến thanh long không còn hiệu quả, ông chuyển sang trồng khoảng 7.000 cây cau. Bên cạnh thu hoạch cau thương phẩm, ông chú trọng nhân giống để tăng nguồn thu. Hiện mỗi năm, riêng cau giống mang lại cho gia đình vài trăm triệu đồng.

Vườn cau là nguồn thu nhập chính của gia đình cựu chiến binh Hứa Ngọc Lợi (thứ hai từ phải sang), nạn nhân chất độc da cam ở xã Phước Long.

Chia sẻ về hành trình lao động của mình, ông Hứa Ngọc Lợi cho biết: “Tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam từ lâu, nhưng luôn tự nhủ phải cố gắng vươn lên. Giá cau hiện nay tuy giảm, nhưng nhờ có thêm nguồn thu từ cau giống nên cuộc sống gia đình vẫn ổn định”.

Ở tuổi gần 80, ông Lợi vẫn trực tiếp chăm sóc vườn cây. Với ông, tinh thần người lính không chỉ thể hiện trong những năm tháng chiến đấu mà còn được tiếp nối trong lao động, cuộc sống hôm nay.

Ông tâm tình: “Mình còn hơi thở, mình còn sống là còn làm, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bồi dưỡng cho thế hệ con cháu mình phát huy theo truyền thống”.

Tiếp sức sinh kế, tạo động lực vươn lên

Di chứng chất độc da cam không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn hạn chế khả năng lao động, tạo thêm khó khăn trong cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, bên cạnh thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế là cách làm thiết thực, giúp nạn nhân có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Phước Long tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho nạn nhân. Từ nguồn lực vận động, Hội đã hỗ trợ gia đình chị Võ Thị Ngọc Hân 14 triệu đồng cải tạo vườn trồng ổi; đồng thời kết nối hỗ trợ sinh kế cho gia đình ông Cù Văn Sáu, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ nhất.

Ông Trần Trọng Phước, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Phước Long (bìa phải), thăm hỏi, động viên chị Võ Thị Ngọc Hân.

Ông Trần Trọng Phước, cho biết: “Hội thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Ngoài hỗ trợ quà định kỳ, Hội quan tâm kết nối sinh kế cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua hỗ trợ, gia đình chị Ngọc Hân đã cải tạo vườn, trồng ổi, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực”.

Theo ông Phước, việc lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh, khả năng lao động của từng gia đình là yếu tố quan trọng để nguồn lực phát huy hiệu quả.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả chất độc da cam vẫn đè nặng lên nhiều gia đình. Từ đôi tay đan thảm của chị Hân đến vườn cau của ông Lợi, những nỗ lực lao động đang góp phần làm nên những chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Khi ý chí vươn lên được tiếp sức bằng những hỗ trợ thiết thực, nạn nhân da cam có thêm cơ hội phát huy khả năng, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống./.