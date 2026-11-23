Được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, trực tiếp triển khai bởi Cục Thể dục thể thao Việt Nam, ứng dụng là bước đi cụ thể trong nỗ lực đưa công nghệ số trở thành công cụ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.

Người bạn đồng hành trên hành trình rèn luyện sức khỏe

Phần mềm sẽ là người bạn đồng hành trên hành trình rèn luyện sức khỏe của mỗi người dân

Trong nhịp sống hiện đại, khi công việc và những áp lực thường ngày khiến không ít người ít dành thời gian cho vận động, việc hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao trở thành một yêu cầu thiết thực. Tuy nhiên, để mỗi người chủ động tập luyện và kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cao sức khỏe, ngoài ý thức tự giác còn cần những công cụ hỗ trợ thuận tiện, phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu đó, thực hiện định hướng của Bộ VHTTDL, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã nghiên cứu, thiết kế và phát triển ứng dụng “Sức bền Việt Nam” (Vietnam Endurance), một trong những sản phẩm tiêu biểu của quá trình xây dựng Nền tảng số Thể dục thể thao toàn dân.

Được phát triển trên hai hệ điều hành iOS và Android, ứng dụng hướng tới nhiều nhóm đối tượng, từ thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi, với tinh thần xuyên suốt: “Gần gũi – Bền bỉ – Gắn kết”.

Điểm đáng chú ý của “Sức bền Việt Nam” là không đặt ra yêu cầu người sử dụng phải có nền tảng thể lực tốt hay đạt những thành tích thể thao nhất định. Mỗi người đều có thể bắt đầu bằng việc lựa chọn môn thể thao phù hợp, từ đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi, yoga đến pickleball và nhiều hình thức vận động khác.

Thông qua công nghệ định vị GPS, ứng dụng hỗ trợ ghi nhận quãng đường, thời gian, tốc độ, lộ trình di chuyển và kết quả tập luyện. Các thông số về số bước chân, thời gian vận động, lượng calo tiêu hao cũng được tổng hợp, giúp người dùng hình dung cụ thể mức độ vận động của mình.

Đặc biệt, ứng dụng có khả năng ghi nhận hoạt động khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ khi có mạng trở lại. Việc hỗ trợ kết nối dữ liệu từ Apple Health và Health Connect cũng tạo thêm thuận lợi cho người sử dụng trong quá trình theo dõi hoạt động thể chất.

Một ưu điểm khác là khả năng cá nhân hóa hành trình rèn luyện. Thông qua nhật ký vận động, biểu đồ thống kê, mục tiêu theo tuần và giáo án tập luyện, người sử dụng có thể theo dõi sự tiến bộ qua từng ngày, từng tháng. Hệ thống video hướng dẫn và thư viện bài tập giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn hình thức vận động phù hợp với thể trạng, nhu cầu.

Nếu trước đây, một buổi chạy bộ hay đi bộ thường kết thúc khi người tập hoàn thành quãng đường dự kiến, thì với ứng dụng này, kết quả được lưu giữ thành những cột mốc cụ thể. Những huy hiệu ghi nhận 7 ngày tập luyện liên tiếp, hoàn thành 100km hay 500km không đơn thuần là phần thưởng trên môi trường số mà còn là sự động viên để mỗi người tiếp tục duy trì thói quen vận động.

Ứng dụng còn tích hợp hệ thống thử thách, tích điểm, xếp hạng thành viên và các tiện ích đổi quà, góp phần tạo thêm sự hứng thú. Cơ chế ghi nhận thành tích giúp việc tập luyện không còn là hoạt động dễ bị gián đoạn bởi sự thiếu kiên trì, mà trở thành một hành trình có mục tiêu và động lực rõ ràng.

Đáng chú ý, với người cao tuổi, ứng dụng có chế độ giao diện đơn giản, dễ tiếp cận. Tính năng kết nối người thân cũng tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình cùng theo dõi, khuyến khích và động viên nhau rèn luyện sức khỏe.

Từ những tiện ích ấy, “Sức bền Việt Nam” hướng tới một giá trị thiết thực: Giúp mỗi người nhận ra rằng nâng cao sức khỏe không nhất thiết bắt đầu từ những mục tiêu lớn lao, mà có thể được vun đắp bằng từng bước chân, từng buổi tập đều đặn mỗi ngày.

Kết nối cộng đồng, tạo động lực phát triển thể thao toàn dân

Từ mỗi bước chân hôm nay, chúng ta sẽ có một Việt Nam bền bỉ hơn

Nếu khả năng theo dõi và cá nhân hóa hoạt động vận động là điểm mạnh đối với từng người sử dụng, thì giá trị rộng lớn hơn của “Sức bền Việt Nam” nằm ở khả năng kết nối, tổ chức và lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tìm kiếm địa điểm tập luyện, sân bãi, câu lạc bộ, tiếp cận thông tin về các hoạt động thể thao tại địa phương. Các tiện ích kết nối bạn bè, tham gia nhóm, chia sẻ kết quả tập luyện, đăng bài, bình luận và cổ vũ tạo nên không gian tương tác giữa những người có chung sở thích vận động.

Đặc biệt, ứng dụng tích hợp chức năng khám phá và đăng ký tham gia các giải đấu, sự kiện, thử thách thể thao. Người dùng có thể tìm kiếm giải đấu theo môn, cự ly, địa điểm, tìm hiểu điều lệ, đăng ký tham gia, nhận số BIB, theo dõi kết quả và bảng xếp hạng.

Nhờ đó, hành trình rèn luyện không chỉ dừng lại ở hoạt động cá nhân mà còn được kết nối với các sân chơi cộng đồng, tạo cơ hội giao lưu, thi đua và chia sẻ niềm vui thể thao.

Điểm nổi bật mang tính đổi mới là khả năng hỗ trợ tổ chức phong trào thi đua vận động tại các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức. Thông qua hệ thống thử thách, bảng xếp hạng và thống kê thành tích, các đơn vị có thể phát động chương trình tập luyện, theo dõi mức độ tham gia của thành viên, tạo không khí thi đua lành mạnh.

Việc sử dụng chỉ số thời gian vận động bình quân trên mỗi người mỗi ngày trong xếp hạng tập thể cũng mang ý nghĩa đáng chú ý. Thay vì chỉ đề cao những cá nhân có thành tích vượt trội, cách tiếp cận này khuyến khích sự tham gia thường xuyên của đông đảo thành viên, đề cao tính bền bỉ và tinh thần tập luyện vì sức khỏe.

Đây cũng là một trong những hướng đi phù hợp để đưa phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, thực chất, từ mỗi gia đình đến cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư.

Ở góc độ quản lý, ứng dụng mở ra khả năng từng bước hình thành nguồn dữ liệu về hoạt động thể chất của người dân. Khi được triển khai rộng rãi, dữ liệu tổng hợp về mức độ tham gia, thời gian vận động và sự duy trì tập luyện có thể cung cấp thêm cơ sở để ngành thể thao đánh giá phong trào, nhận diện nhu cầu và xây dựng các chương trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa phương.

Đáng ghi nhận, những kết quả ban đầu đã xuất hiện ngay trong quá trình triển khai thử nghiệm. Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, nền tảng “Sức bền Việt Nam” được tổ chức thử nghiệm từ ngày 19.11.2026. Đến ngày 22.11, hệ thống đã ghi nhận 8.654 người đăng ký, 2.297 người tham gia vận động, 4.854 buổi tập với tổng quãng đường hơn 22.300km.

Dù mới là kết quả bước đầu, những con số này cho thấy khả năng thu hút người dân tham gia một mô hình vận động được hỗ trợ bởi công nghệ số, đồng thời đặt nền móng cho việc mở rộng phong trào trong thời gian tới.

Việc xây dựng và đưa “Sức bền Việt Nam” vào triển khai thử nghiệm cũng thể hiện sự chủ động của Bộ VHTTDL trong cụ thể hóa chủ trương phát triển thể dục thể thao quần chúng, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Với vai trò cơ quan chuyên môn trực tiếp tổ chức thực hiện, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đang từng bước đưa các định hướng phát triển phong trào thành những công cụ gần gũi, có thể sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Có thể nói, giá trị lớn nhất mà “Sức bền Việt Nam” hướng tới không chỉ nằm ở những tính năng công nghệ hay số lượng người đăng ký sử dụng, mà còn ở khả năng góp phần thay đổi nhận thức, hành vi và hình thành văn hóa vận động thường xuyên trong xã hội.

Khi mỗi người dân chủ động lựa chọn một môn thể thao, mỗi gia đình trở thành một môi trường khuyến khích tập luyện và mỗi cơ quan, địa phương cùng chung tay phát triển phong trào, mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh sẽ từng bước trở thành hiện thực. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của chuyển đổi số trong thể dục thể thao: Đưa công nghệ phục vụ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.