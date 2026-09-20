Sức bật từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

Ở cơ sở, yêu cầu đó được cụ thể hóa từ những việc khó, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và cách tổ chức thực hiện có địa chỉ, thời hạn, kết quả rõ ràng.

Từ việc khó, chọn cách làm phù hợp

Tại phường Bình Định, tinh thần dám nghĩ, dám làm được thể hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các dự án đầu tư công. Khi phát sinh vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, lãnh đạo phường trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, cùng cán bộ phụ trách tìm hướng tháo gỡ.

Ông Lê Quốc Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Định - chia sẻ: Với những nhiệm vụ quan trọng hay việc khó, người đứng đầu càng phải nêu gương, quyết liệt kiểm tra, đôn đốc cùng cấp dưới, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả.

Địa phương bám sát tiến độ từng dự án đầu tư công, xác định rõ người phụ trách, nhiệm vụ, thời hạn và kết quả cần đạt. Năm 2026, HĐND phường giao chỉ tiêu giải ngân 37,75 tỷ đồng vốn đầu tư công.

Đến ngày 15-9, giá trị giải ngân đạt gần 92 tỷ đồng (vượt hơn 2,4 lần so với chỉ tiêu). Phường phấn đấu đến cuối năm, giá trị giải ngân đạt hơn 103 tỷ đồng.

Cán bộ Ban Quản lý phường Bình Định kiểm tra tiến độ thi công công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Ảnh: N.H

Theo ông Đặng Ngọc Thông - Giám đốc Ban Quản lý phường Bình Định, kết quả trên có được nhờ địa phương chủ động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng cấp hạ tầng và tổ chức đấu giá các khu đất thương mại, dịch vụ.

“Nguồn thu tiền sử dụng đất vượt cao đã tạo nguồn lực tái đầu tư trực tiếp vào các công trình hạ tầng đô thị, phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh” - ông Thông nhấn mạnh.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, số hóa dữ liệu đất đai là nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phường đã thành lập Ban chỉ đạo, 3 tổ giúp việc và 15 tổ công tác để rà soát, cập nhật, chỉnh lý dữ liệu.

Ông Phạm Ngọc Vũ - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hoài Châu Bắc - chia sẻ: Thay vì tuyên truyền chung chung, chi bộ phân công cụ thể từng đảng viên “đến từng nhà, rà từng thửa đất” để hướng dẫn hộ gia đình kê khai, đăng ký đất đai lần đầu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Người dân phường Hoài Nhơn Bắc theo dõi việc cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trên môi trường số tại trụ sở UBND phường. Ảnh: N.H

Theo ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, việc hoàn thiện dữ liệu đất đai trên môi trường số nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo thuận lợi trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn chế tranh chấp và đơn giản hóa các thủ tục chuyển nhượng, thừa kế. Ý thức được tầm quan trọng đó, cả hệ thống chính trị của phường đã quyết liệt vào cuộc với tinh thần “6 rõ”.

Đến nay, phường Hoài Nhơn Bắc đã hoàn thành số hóa 13.839/13.839 thửa đất, đạt tỷ lệ 100%. Cách làm này gắn nhiệm vụ với từng người, từng hộ dân, từng thửa đất, qua đó cụ thể hóa trách nhiệm thành công việc có thể theo dõi, kiểm đếm và xác định kết quả.

Sâu sát địa bàn, trách nhiệm với cơ sở

Tinh thần dám nghĩ, dám làm còn thể hiện ở việc chủ động thay đổi cách thức phục vụ, đưa lực lượng trực tiếp đến với người dân, nhất là tại những địa bàn khó khăn về điều kiện đi lại.

Thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm tuyên truyền, vận động, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, làm sạch dữ liệu, giải quyết hồ sơ cư trú”, từ đầu tháng 6-2026, Công an xã Hra đã chủ động rà soát từng địa bàn, từng trường hợp, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Đoàn Thanh niên xã phối hợp cùng Tổ công nghệ số cộng đồng và Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID, tập trung hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Sũm (làng Chrơng, xã Hra) bày tỏ: “Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục hành chính hay đi khám bệnh phải mang theo nhiều loại giấy tờ, vừa bất tiện lại dễ thất lạc.

Vừa rồi, tôi được cán bộ Công an xã trực tiếp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt VNeID mức độ 2, có thể sử dụng các tiện ích trên điện thoại, thuận tiện hơn khi thực hiện một số giao dịch”.

Bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Hra - cho biết: Xác định việc kích hoạt VNeID mức độ 2 là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển đổi số, Công an xã đã lập danh sách chi tiết từng trường hợp, đánh giá rõ nguyên nhân đối với những trường hợp chưa thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ được phân công phụ trách từng thôn, làng với quyết tâm: Không bỏ sót trường hợp nào, không để khoảng cách hay điều kiện đi lại trở thành rào cản của người dân.

Xã cũng tổ chức các điểm hỗ trợ lưu động tại thôn, làng; các trường tiểu học và THCS phối hợp rà soát, hỗ trợ học sinh trong độ tuổi đủ điều kiện. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Hra đã kích hoạt thành công hơn 10.800 tài khoản VNeID mức độ 2, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Những cách làm trên cho thấy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” được cụ thể hóa từ việc nhận phần khó, phân công rõ người, rõ việc, chủ động đổi mới cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng.

Khi trách nhiệm gắn với thẩm quyền, thời gian và kết quả có thể kiểm chứng, chủ trương mới được chuyển hóa thành hiệu quả thực tế ngay từ cơ sở.