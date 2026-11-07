Sức bật từ phong trào phụ nữ ở phường Tân Hòa

Công an phường hướng dẫn phụ nữ nhận diện bẫy lừa đảo mạng và cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Tiên phong ứng dụng chuyển đổi số

Phường Tân Hòa mang đặc thù của vùng bán sơn địa đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đồng thời là giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, Hội LHPN phường đã từng bước đổi mới tư duy, kết hợp phương thức hoạt động truyền thống với ứng dụng công nghệ.

Điểm nhấn trong năm qua là việc Hội phối hợp với Công an phường và Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” tại 11/11 tổ dân phố, thu hút gần 2.000 thành viên tham gia.

Thông qua mô hình, hội viên được trang bị những kỹ năng cần thiết trong môi trường số. Cán bộ Công an phường trực tiếp hướng dẫn hội viên nhận diện 24 thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng, cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, chị em được hướng dẫn thực hành trên điện thoại thông minh, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và các dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ phục vụ công tác tuyên truyền, chuyển đổi số còn mở ra hướng đi mới trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tiêu biểu là chương trình quảng bá nông sản dịp Quốc khánh 2/9 và phiên livestream tiêu thụ sản phẩm “Cá Sông Đà kho niêu”, giúp người dân bán được hàng trăm ki-lô-gam sản phẩm, thu về hàng chục triệu đồng ngay trong phiên phát sóng.

Phường Tân Hòa ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ số” và tuyên truyền phòng chống lừa đảo mạng cho hội viên tại 11 tổ dân phố.

Chị Đinh Thị Quyết - Chủ nhiệm mô hình Chi hội phụ nữ số, tổ dân phố số 3 chia sẻ: “Từ khi tham gia “Chi hội phụ nữ số”, nhận thức và kỹ năng công nghệ của chị em được nâng lên rõ rệt. Việc sinh hoạt Hội giờ đây linh hoạt hơn, các nội dung tuyên truyền và thủ đoạn lừa đảo qua mạng được cập nhật nhanh chóng trên nhóm Zalo. Hơn nữa, chị em còn biết cách ứng dụng mạng xã hội để bán hàng, quảng bá sản phẩm OCOP. Đây thực sự là bước chuyển mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống”.

Lan tỏa phong trào làm theo Bác

Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, Hội LHPN phường Tân Hòa chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, gắn với những việc làm cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống. Qua đó, tinh thần cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo được khơi dậy, góp phần động viên hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiêu biểu trong phong trào là chị Bùi Thị Tươi, hội viên phụ nữ tổ dân phố số 9. Tận dụng lợi thế đất đai của gia đình, chị mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bằng sự kiên trì, cần cù và chủ động tìm hướng phát triển phù hợp, mô hình không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn là kinh nghiệm để hội viên khác tham khảo, học tập.

Chị Bùi Thị Tươi (Tổ dân phố số 9) duy trì mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, mang lại thu nhập 500 – 600 triệu đồng mỗi năm.

Chị Bùi Thị Tươi cho biết: “Gia đình tôi hiện nuôi hơn 1.000 con gà thả vườn; trồng 100 gốc cam, 50 gốc thanh long, 200 cây chuối Tiêu Hồng và nuôi hơn 30 con lợn thương phẩm. Mỗi năm, mô hình cho thu nhập từ 500 - 600 triệu đồng”.

Việc học tập và làm theo Bác còn được các cấp Hội cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Trong năm 2026, Hội tích cực phối hợp vận động hàng trăm triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; trao tặng xe đạp, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi.

Các phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”, “Chủ nhật xanh”, chăm sóc tuyến đường hoa phụ nữ tự quản tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Phùng Thanh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN phường khẳng định: Những kết quả đạt được minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, hội viên. Việc gắn kết ứng dụng chuyển đổi số với phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác đã tạo động lực đổi mới hoạt động Hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao quyền năng cho phụ nữ. Qua đó, phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.